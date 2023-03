Applied Intuition acquiert la plateforme SceneBox pour renforcer les solutions pour les opérations de données d'apprentissage automatique

MOUNTAIN VIEW, Calif., 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., un fournisseur de simulation et de logiciels pour le développement de véhicules autonomes (AV), a fait l'acquisition de SceneBox, une plateforme de gestion et d'exploitation des données conçue spécifiquement pour l'apprentissage automatique (ML). L'équipe principale de Caliber Data Labs, Inc., le créateur de SceneBox, rejoindra l'équipe Applied.

Applied Intuition acquires the SceneBox platform

La plateforme SceneBox permet aux ingénieurs d'entraîner de meilleurs modèles ML plus précis avec une approche centrée sur les données. Pour entraîner avec succès des modèles ML avec une qualité de production, les équipes s'appuient fortement sur des ensembles de données de haute qualité. Lorsque vous travaillez avec d'importantes données non structurées, trouver les bons ensembles de données peut être difficile, long et coûteux. SceneBox permet aux ingénieurs d'explorer, de gérer et de comparer rapidement des ensembles de données, de diagnostiquer des problèmes et d'orchestrer des opérations de données complexes. La plateforme offre une interface web riche, des API étendues, et des fonctionnalités avancées telles que la recherche basée sur l'intégration.

« Nous sommes ravis d'accueillir Yaser et l'équipe de SceneBox chez Applied », a déclaré Qasar Younis, cofondateur et PDG d'Applied Intuition. « Lorsque nous avons découvert la vision de Yaser et nos stratégies de produits complémentaires, nous avons immédiatement voulu unir nos forces. L'équipe de SceneBox apporte une mine de connaissances et d'expérience en apprentissage automatique et en exploitation de données qui aideront à renforcer nos offres. Nous avons hâte de travailler ensemble et de mieux servir nos clients. »

« Nous sommes fiers de faire partie de l'équipe Applied et de la mission de l'entreprise d'accélérer l'adoption mondiale de machines sûres et intelligentes », a déclaré Yaser Khalighi, fondateur et PDG de Caliber Data Labs. « L'autonomie est un problème de données. Je suis convaincu que notre expertise conjointe permettra aux clients de passer moins de temps à chercher des données et plus de temps à créer de meilleurs modèles d'apprentissage automatique. »

DLA Piper LLP (États-Unis) a agi à titre de conseiller juridique pour Applied Intuition. Fasken a été conseiller juridique de Caliber Data Labs.

À propos d'Applied Intuition

La mission d'Applied Intuition est d'accélérer l'adoption mondiale de machines sûres et intelligentes. La suite de logiciels de simulation, de validation et de gestion des données de l'entreprise accélère, sécurise et facilite la commercialisation des systèmes autonomes. Les programmes d'autonomie dans tous les secteurs et 17 des 20 meilleurs équipementiers automobiles mondiaux comptent sur les solutions d'Applied pour développer, tester et déployer des systèmes autonomes à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez le site Web https://applied.co .

À propos de SceneBox

SceneBox est un moteur de données logiciel 2.0 pour les ingénieurs en vision par ordinateur. L'équipe de Caliber Data Labs a conçu SceneBox comme une plateforme modulaire et évolutive qui permet aux ingénieurs de rechercher, de gérer, d'orchestrer, de visualiser et de déboguer rapidement des ensembles de données de perception massifs (p. ex., images de caméra et de LiDAR, vidéos). Les équipes peuvent mesurer la performance de leurs modèles ML et résoudre les problèmes en utilisant les bonnes données. En aidant les ingénieurs à passer plus de temps à construire des modèles ML et moins de temps à traiter des données, SceneBox vise à changer fondamentalement la façon dont les données de perception sont gérées à l'échelle mondiale.

