Applied Underwriters poursuit l'expansion de ses assurances spécialisées en lançant Applied Surety Underwriters

Joshua Betz, cadre supérieur pour les assurances caution, est nommé à la tête de cette opération à l'échelle mondiale

OMAHA, Nebraska, 21 mars 2022 /PRNewswire/ -- Applied Underwriters poursuit l'expansion de ses gammes spécialisées avec la plus récente de ses séries d'acquisitions et d'introductions, en lançant aujourd'hui Applied Surety Underwriters qui sera basée à Houston et servira une clientèle mondiale. Depuis 2019, Applied a créé des activités et acquis des livres d'affaires de niche dans les marchés de la garantie, des objets de collection et d'autres marchés spécialisés. Cette nouvelle division se concentrera sur les grandes entreprises de cautionnement commercial et contractuel dans le monde entier.

Jamie Sahara, président d'Applied Underwriters, a annoncé la nomination de Joshua Betz, leader chevronné du secteur, au poste de président d'Applied Surety Underwriters, soulignant ses capacités de direction bien reconnues dans le secteur du cautionnement depuis 25 ans : « Nous avons placé Joshua Betz à la tête de cette nouvelle activité pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que nous acceptons des affaires provenant déjà de sources à travers le monde qui nécessitent un niveau d'expertise qu'il apporte aux processus de notre équipe. De plus, Joshua a eu beaucoup de succès, avec beaucoup moins de soutien que ce qu'Applied lui fournira, dans le développement de nouvelles entreprises et la gestion d'entreprises rentables pour une valeur et une rentabilité à long terme. »

Le président d'Applied, Steve Menzies, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Joshua au sein de notre équipe extraordinaire de cadres supérieurs qui dirigent Applied. Joshua se joint à la fois à une tradition entrepreneuriale et à une organisation dotée des ressources nécessaires pour agir de façon décisive et saisir rapidement les opportunités qui se présentent sur le marché. »

M. Menzies a poursuivi : « Nous nous engageons à faire preuve de la discipline à long terme dont le secteur du cautionnement a besoin et nous nous engageons à assurer le succès des producteurs qui travaillent avec nous dans l'intérêt de leurs clients, tout en ayant la vision à long terme que nous pouvons créer une valeur immense dans ces domaines spécialisés et de niche. »

M. Betz a déclaré : « La perspective de rejoindre Applied Underwriters, avec ses cadres supérieurs talentueux et entreprenants dans chaque secteur, est très attrayante, tout comme l'engagement d'Applied à adopter une approche prudente, mais non moins agressive, de la croissance dans le secteur du cautionnement, un secteur dans lequel j'ai travaillé pendant plus de 25 ans. L'environnement dynamique créé par les fondateurs d'Applied aidera à attirer plus de talents de haut niveau et à produire le genre de développement rentable dans lequel j'ai joué un rôle clé et qui, avec les ratios de perte faibles qui en résultent, ont apporté une valeur sans précédent à chaque participant aux processus de cautionnement. Je suis honoré de faire partie d'Applied. »

Avant de se joindre à Applied, M. Betz a passé les 14 dernières années en tant que président d'Argo Surety, où il a créé l'une des dix meilleures opérations de cautionnement au monde dès sa phase de démarrage, s'attirant le respect des agents, clients, réassureurs et associés de souscription pour son dynamisme et son innovation. Auparavant, M. Betz a occupé divers postes de direction dans le domaine du cautionnement, gérant d'importants clients de cautionnement commercial et contractuel chez Travelers, CNA et Reliance Surety.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Ryan Gerding, Relations publiques, au +1 (913) 602-8531 ou à l'adresse [email protected] .

À propos d'Applied Underwriters ( www.auw.com )

Applied Underwriters® est une société internationale de services de gestion des risques qui aide les entreprises et les individus à gérer l'incertitude grâce à ses services aux entreprises, ses solutions d'assurance et de réassurance. En tant que société, Applied Underwriters s'est distinguée par ses approches innovantes en matière de service à la clientèle et par sa solidité financière. Applied Underwriters est largement présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'UE et au Moyen-Orient. Son siège opérationnel est situé à Omaha, dans le Nebraska.

