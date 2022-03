Applied Underwriters setzt Expansion im Bereich Specialty Lines mit der Gründung von Applied Surety Underwriters fort

Joshua Betz, einer der führenden Kautionsmanager, wird zum Leiter des weltweiten Unternehmens ernannt

OMAHA, Nebraska, 21. März 2022 /PRNewswire/ -- Applied Underwriters setzt seine Expansion im Bereich der Spezialversicherungen mit der neuesten Akquisition und Einführung fort und gründete heute Applied Surety Underwriters mit Sitz in Houston, um einen weltweiten Kundenkreis zu bedienen. Seit 2019 hat Applied Geschäftsbereiche geschaffen und Nischengeschäfte in den Bereichen Garantie, Sammlerstücke und andere Spezialmärkte erworben. Dieser neue Geschäftsbereich wird sich auf große, kommerzielle und Vertragskautionsgeschäfte weltweit konzentrieren.

Jamie Sahara, Präsident von Applied Underwriters, gab die Ernennung von Joshua Betz, einem erfahrenen Branchenführer, zum Präsidenten von Applied Surety Underwriters bekannt und verwies auf seine seit 25 Jahren anerkannte Führungsposition im Kautionsgeschäft: „Wir haben Joshua Betz aus einer Reihe von Gründen an die Spitze dieses neuen Bereichs gesetzt, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass wir bereits Aufträge aus der ganzen Welt annehmen, die einen Grad an Expertise erfordern, den er in die Prozesse unseres Teams einbringt. Darüber hinaus hat Joshua mit deutlich weniger Unterstützung als Applied sie bietet, große Erfolge bei der Entwicklung von De-novo-Startups und der Führung profitabler Unternehmen mit langfristigem Wert und Profitabilität erzielt."

Steve Menzies, Chairman von Applied, erklärte: „Wir heißen Joshua in unserem außergewöhnlichen Team von Führungskräften willkommen, die Applied vorantreiben. Joshua tritt sowohl in eine unternehmerische Tradition als auch in eine Organisation ein, die über umfangreiche Ressourcen verfügt, um entschlossen zu handeln und rechtzeitig auf Marktchancen zu reagieren."

Menzies fügte hinzu: „Wir haben uns der langfristigen Disziplin verschrieben, die der Kautionssektor erfordert, und setzen uns für den Erfolg der Produzenten ein, die im Interesse ihrer Kunden mit uns zusammenarbeiten, wobei wir langfristig davon ausgehen, dass wir in diesen speziellen Nischenbereichen einen immensen Wert schaffen können."

Herr Betz erklärte: „Die Aussicht, bei Applied Underwriters mit seinen talentierten, unternehmerisch denkenden Top-Führungskräften in jedem Sektor einzusteigen, ist äußerst attraktiv, ebenso wie die Verpflichtung, die Applied zu einem vorsichtigen, aber nicht weniger aggressiven Ansatz für das Wachstum im Kautionsbereich eingegangen ist, in dem ich seit mehr als 25 Jahren tätig bin. Das von den Gründern von Applied geschaffene dynamische Umfeld wird dazu beitragen, weitere hochkarätige Talente anzuziehen und die Art von profitabler Entwicklung zu ermöglichen, bei der ich eine Schlüsselrolle gespielt habe. Ich freue mich, Teil von Applied zu sein."

Bevor er zu Applied kam, war Herr Betz 14 Jahre lang Präsident von Argo Surety, wo er eine der zehn größten Kautionsversicherungen der Welt aus der Startphase heraus aufbaute und sich den Respekt von Vertretern, Kunden, Rückversicherern und Underwriting-Partnern für seine Tatkraft und Innovation erwarb. Davor hatte Herr Betz verschiedene Führungspositionen in der Kautionsbranche inne und verwaltete große Handels- und Vertragskautionskunden bei Travelers, CNA und Reliance Surety.

