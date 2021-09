Appy Pie AppMakr permite que as empresas criem aplicativos para Android e iOS a uma fração do custo

BRASÍLIA, Brasil, 20 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Appy Pie AppMakr, Plataforma de Desenvolvimento Sem Programação Nº 1, permite que empresas criem aplicativos Android e iOS altamente eficientes em poucos minutos sem escrever uma única linha de código. Com o criador de aplicativos da Appy Pie, fazer um aplicativo móvel é um processo de apenas três etapas: digitar um nome de aplicativo, adicionar recursos desejados e publicar o aplicativo móvel em lojas de aplicativos.

Empresas de qualquer setor – imobiliário, entretenimento, restaurantes, e-commerce, etc., podem criar melhores aplicativos Android e iOS a uma fração do custo e tempo usando este software de última geração. Também fornece aos seus usuários um passo a passo sobre como criar um aplicativo móvel para suas necessidades eficientemente.

"Com a Appy Pie AppMakr, nosso objetivo é democratizar o desenvolvimento de aplicativos móveis, capacitando todos a construir aplicativos digitais sem qualquer programação. As empresas, tanto pequenas quanto grandes, se esforçam pelo alcance global para melhorar as vendas e a receita com inúmeras estratégias de marketing.

O objetivo é fornecer soluções tecnologicamente avançadas, facilmente implementáveis para empresas em uma ampla gama de idiomas. Com suporte ao cliente dedicado 24h e interface fácil de usar, Appy Pie trabalha para melhorar o processo de desenvolvimento de aplicações para conhecedores ou não de tecnologia. Assim, Appy Pie AppMakr é um pacote completo e um atalho nesta era digital acelerada.

Appy Pie, marca registada da Appy Pie LLP, é líder inigualável no mercado de aplicações no-code. Ela ajuda pequenas e médias empresas e organizações a transformar as suas ideias em realidade, sem qualquer conhecimento técnico ou de programação. Com produtos como Criador de Aplicativos,Construtor de site, de Chatbot, Live Chat, Design e Connect para Fluxo de Trabalho, organizações de qualquer tamanho podem criar, conectar e implementar aplicativos e tecnologias aprimorando seu trabalho e aumentando a produtividade com soluções de negócio fáceis de usar.

Para mais informações, visite: https://pt.appypie.com/

