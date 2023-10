Apresentada a 1000 Miglia 2024: cinco etapas DE TERÇA-FEIRA, 11 a SÁBADO, 15 de junho

com um percurso anti-horário, uma parada em Turim e passagem por Gênova para a 42ª reconstituição da corrida

BRÉSCIA, Itália, 22 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- Todos os anos, a 1.000 Miglia tem algumas surpresas na loja. A passagem por Gênova, com vista para o porto e um desfile ao longo do litoral, será a novidade absoluta da próxima edição. O mês de junho e os cinco dias de corrida confirmados, os mais de 400 carros cruzarão sete regiões italianas que viajam no sentido anti-horário, como em 2021.

Após começar na Bréscia na terça-feira à tarde, 11 de junho, e passar por Bergamo, Novara e Vercelli, a primeira etapa terminará em Turim.

1000 Miglia 2024 - Roadmap

No segundo dia, de Turim, o comboio descerá para o sul, passando por Langhe e pelo centro de Alba antes de ir para Gênova, a Capital europeia do esporte de 2024, para o primeiro almoço de corrida. Após o almoço, a corrida sairá da Riviera di Levante para a costa Tirreniana, onde chegará a Viareggio, o local da chegada do segundo dia da corrida.

A descida em direção a Roma caracterizará a terceira etapa, que inicialmente verá um desvio para o interior da Toscana com a passagem por Lucca, antes de retornar à costa de Livorno e continuar até a pausa do almoço em Castiglione della Pescaia. À tarde, passando pela Grosseto, entrando no Lazio e descendo ao longo do Lago Bolsena, o dia terminará com um desfile na Via Veneto.

Após a metade do caminho para Roma, no quarto dia as equipes irão até Orvieto antes de parar para almoçar em Solomeo, uma vila medieval característica situada nas colinas da Úmbria, de onde partirão novamente em direção a Siena e Prato. Antes de chegar à final das pernas em Bolonha, motoristas e navegadores cruzarão os passes Futa e Raticosa. A partir da Bolonha, a última etapa incluirá Ferrara e Mantua, e novamente Lake Garda com o Valtenesi e o Salò antes do desfile clássico em Viale Venezia, em Bréscia.

Para se inscrever para os 1000 Miglia, os carros devem reter ou ter solicitado um certificado do Registro 1000 Miglia.

Lista de carros elegíveis https://www.registro1000miglia.it/requirements

O Ferrari Tribute, o 1000 Miglia Green, o Self-drive Car e o Charity Car precederão a concorrência dos carros históricos.

Inscrições a partir de 7 de novembro, informações em 1000miglia.it.

