Apresentando a próxima geração de mineração: a nova máquina de mineração dupla Dombbit

HELSINKI, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Dombey Electrics Co. ( www.dombbit.com), uma empresa fundada no Reino Unido em 2010 e posteriormente na Finlândia, com Hong Kong como local de produção e com escritórios em todo o mundo, é uma das principais fabricantes de equipamentos elétricos e eletrônicos.

O equipamento de mineração dupla Dombbit é um equipamento de mineração poderoso e eficiente que permite aos usuários minerar duas criptomoedas diferentes ao mesmo tempo. Ele foi projetado para maximizar a eficiência e a rentabilidade, e é uma das plataformas de mineração mais populares do mercado. O equipamento de mineração dupla Dombbit é uma ótima escolha para mineradores que desejam maximizar seus lucros e aumentar seu poder de mineração.

O Dompre é uma máquina revolucionária de mineração, que foi desenvolvida para ser energeticamente eficiente e econômica. É capaz de minerar Ethereum e Bitcoin simultaneamente, permitindo que os usuários maximizem seus lucros. A máquina é equipada com um processador poderoso e uma grande memória, permitindo que ela processe transações de forma rápida e eficiente. Além disso, o Dompre foi projetado para ser fácil de usar, facilitando a configuração e o uso. Com seus recursos avançados, o Dompre é uma escolha ideal. Possui fontes duplas de energia, o que significa que pode ser carregado tanto pelo sol quanto pela eletricidade. Eles são feitos de células fotovoltaicas, que são mais sólidas e duradouras. A garantia é de cinco anos. O envio para todas as partes do mundo é gratuito. Veja os produtos aqui www.dombbit.com/products

A Dombey Electrics Co foi fundada em 2010 por um grupo de mineradores e engenheiros de criptomoedas. Em outubro de 2022, a Dombey Electrics Co lançou seu primeiro produto, o D200, um sistema de mineração movido a energia solar. O sistema foi desenvolvido para fornecer aos mineradores uma fonte confiável de eletricidade, ao mesmo tempo em que reduz seus custos de eletricidade. Os itens podem ser devolvidos e substituídos instantaneamente no prazo designado em caso de problemas de entrega, quebra, danos ou caso a máquina não seja tratada adequadamente pelas empresas de entrega. Veja mais detalhes sobre os termos de devolução aqui para obter mais informações www.dombbit.com/faqs/

FONTE Dombey Electrics

