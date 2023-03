Presentamos la próxima generación de minería: la máquina de doble minería All-New Dombbit

HELSINKI, 9 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Dombey Electrics Co. (www.dombbit.com), una empresa fundada en el Reino Unido en 2010, y posteriormente en Finlandia y Hong Kong como planta de producción, y con oficinas en todo el mundo, es uno de los fabricantes líderes de equipos eléctricos y electrónicos.

Machine bitcoin

El equipo de doble minería Dombbit es un equipo de minería potente y eficiente que permite a los usuarios minar dos criptomonedas diferentes al mismo tiempo. Está diseñado para maximizar la eficiencia y rentabilidad, y es una de las plataformas mineras más populares del mercado. El equipo de doble minería Dombbit es una excelente opción para los mineros que desean maximizar sus ganancias y aumentar su poder minero.

La Dompre es una revolucionaria máquina minera que está diseñada para ser eficiente en términos energéticos y de rentabilidad. Es capaz de minar en simultáneo tanto Ethereum como Bitcoin, lo que permite a los usuarios maximizar sus ganancias. La máquina está equipada con un procesador poderoso y una memoria grande, lo que le permite procesar transacciones de manera rápida y eficiente. Además, la Dompre está diseñada para ser fácil de usar, lo que facilita su configuración y utilización. Con sus características avanzadas, la Dompre es una opción ideal que cuenta con dos fuentes de energía, lo que significa que puede cargarse tanto con el sol como con electricidad. Están hechas de celdas fotovoltaicas, que son más sólidas y duraderas. La garantía es de cinco años. El envío es gratuito a cualquier parte del mundo. Vea los productos aquí www.dombbit.com/products

Dombey Electrics Co. fue fundada en 2010 por un grupo de mineros e ingenieros de criptomonedas. En octubre de 2022, Dombey Electrics Co. lanzó su primer producto, el D200, un sistema minero alimentado por energía solar. El sistema está diseñado para proporcionar a los mineros una fuente confiable de energía y reducir, al mismo tiempo, los costos de electricidad. Los artículos pueden devolverse y reemplazarse al instante dentro del plazo designado en caso de presentar problemas de entrega, rotura, daños o en el caso de que las empresas de transporte no traten adecuadamente el producto. Si desea más información sobre las condiciones de devolución, consulte aquí: www.dombbit.com/faqs/

Gerente de Relaciones Públicas

: James Eskola

[email protected]

(+358) 41 4001018

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2029438/Dombey_Machine.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2029439/Dombey_bitcoin.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1995671/Dombey_Logo.jpg

FUENTE Dombey Electrics

SOURCE Dombey Electrics