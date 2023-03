Présentation du minage de nouvelle génération : la toute nouvelle machine de double minage Dombbit

HELSINKI, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Dombey Electrics Co. ( www.dombbit.com ), une société fondée au Royaume-Uni en 2010, puis en Finlande, avec Hong Kong comme site de production et des bureaux dans le monde entier, est l'un des principaux fabricants d'équipements électriques et électroniques.

Machine bitcoin

La machine de double minage Dombbit est une plateforme de minage puissante et efficace qui permet aux utilisateurs d'extraire deux cryptomonnaies différentes en même temps. Elle est conçue pour maximiser l'efficacité et la rentabilité, et c'est l'une des plateformes de minage les plus populaires sur le marché. La machine de double minage Dombbit est un excellent choix pour les mineurs qui veulent maximiser leurs profits et augmenter leur puissance minière.

Le Dompre est une machine de minage révolutionnaire conçue pour être écoénergétique et rentable. Elle est capable d'extraire de l'Ethereum et du Bitcoin simultanément, ce qui permet aux utilisateurs de maximiser leurs profits. La machine est équipée d'un processeur puissant et d'une grande mémoire, lui permettant de traiter les transactions rapidement et efficacement. En outre, le Dompre est conçu pour être convivial, ce qui le rend facile à installer et à utiliser. Avec ses fonctionnalités avancées, le Dompre est un choix idéal. Il possède une double source d'énergie, ce qui signifie qu'il peut être chargé à la fois par le soleil et par l'électricité. Ce produit est constitué de cellules photovoltaïques qui sont plus solides et plus durables. Il est doté d'une garantie de cinq ans. L'expédition est gratuite vers toutes les régions du monde. Vous pouvez consulter la gamme de produits ici : www.dombbit.com/products

Dombey Electrics Co. a été fondée en 2010 par un groupe de mineurs et d'ingénieurs en cryptomonnaies. En octobre 2022, Dombey Electrics Co. a lancé son premier produit, le D200, un système de minage à énergie solaire. Le système est conçu pour fournir aux mineurs une source fiable d'électricité, tout en réduisant leurs coûts d'électricité. Les articles peuvent être retournés instantanément et remplacés dans le délai prévu en cas de problèmes de livraison, de casse, de dommages ou si la machine n'est pas traitée correctement par les sociétés de livraison. Pour plus d'informations sur les conditions de retour, veuillez consulter le site www.dombbit.com/faqs/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2029438/Dombey_Machine.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2029439/Dombey_bitcoin.jpg

