Apresentando a Quantinuum: a maior empresa de computação quântica integrada do mundo

CAMBRIDGE, Inglaterra e BROOMFIELD, Colorado, 1 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- As duas principais empresas do setor de computação quântica se uniram para criar Quantinuum, acelerando assim o desenvolvimento de computação quântica e inovação de tecnologias quânticas de forma agnóstica de plataforma para oferecer soluções do mundo real habilitadas por computação quântica para alguns dos problemas mais complexos que os computadores clássicos não conseguiram resolver.

A Cambridge Quantum, pioneira em software quântico, sistemas operacionais e segurança cibernética, e a Honeywell Quantum Solutions, que construiu o hardware quântico de maior desempenho, com base em tecnologias de íons aprisionados, anunciaram hoje que cumpriram todas as condições necessárias para fechar o combinação de negócios e formou a nova empresa, agora denominada Quantinuum.

Ilyas Khan, CEO da nova empresa e fundador da Cambridge Quantum, afirmou: "A Quantinuum é agora a maior e mais avançada empresa de computação quântica integrada do mundo. Ao unir o melhor software quântico da categoria disponível com o hardware de maior desempenho disponível, estamos em uma posição única para oferecer produtos e soluções de computação quântica reais a mercados de grande porte e de alto crescimento no curto, médio e longo prazo, à medida que os computadores quânticos evoluem em relação à capacidade e qualidade. Somos liderados pela ciência e impulsionados pelo empreendimento, e nossa escala e presença global nesta tecnologia tão crítica proporcionará liderança em cada uma das áreas-chave que constituem as necessidades (must haves) para que a computação quântica ofereça soluções do mundo real para todos os nossos clientes e parceiros."

A Quantinuum lançará globalmente um produto de segurança cibernética quântica em dezembro de 2021 e, posteriormente, em 2022, um pacote de software corporativo que aplica computação quântica para solucionar problemas científicos complexos em produtos farmacêuticos, ciência de materiais, produtos químicos especiais e agroquímicos. Ele também anunciará grandes atualizações para as tecnologias de hardware System Model H1, impulsionado pela Honeywell, que tem o maior volume quântico medido, além de inovações do setor que minimizam os erros, continuando a progredir com credibilidade para o desenvolvimento de um sistema quântico tolerante a falhas. Nesse aspecto, os computadores quânticos da série H continuam a tendência de atender e superar os resultados com os quais a empresa se comprometeu anteriormente como parte de seu roteiro de hardware.

"Estou entusiasmado em ajudar a liderar nossa nova empresa, que mudará positivamente o mundo por meio da aplicação da computação quântica. Nossos cientistas continuam trabalhando intensamente para desenvolver as melhores tecnologias de software e hardware quânticos disponíveis e estou entusiasmado em poder oferecer essas tecnologias aos clientes de forma contínua", disse Tony Uttley, presidente e diretor de operações da Quantinuum. "As próximas semanas e meses serão extremamente ativos para a Quantinuum, à medida que aumentamos o ritmo na obtenção de valor único dos computadores quânticos atuais, especialmente no setor de segurança cibernética. No entanto, além da segurança cibernética, nossos produtos incluirão soluções para descoberta e distribuição de medicamentos, ciência de materiais, finanças, processamento de linguagem natural, além de otimização, reconhecimento de padrões e gestão da cadeia de suprimentos e logística."

A Quantinuum foi formada seis meses após a Honeywell anunciar que a Honeywell Quantum Solutions, sua divisão de computação quântica, seria desmembrada da empresa e faria fusão com a Cambridge Quantum. Inicialmente, a Honeywell será o maior acionista da Quantinuum com uma participação de propriedade de aproximadamente 54% na nova empresa. Complementando esta participação, a Honeywell também investiu quase 300 milhões de dólares no novo empreendimento, garantindo que a Quantinuum esteja bem capitalizada no início. A Honeywell também será fornecedora da Quantinuum, respaldando o processo de fabricação das armadilhas de íons proprietárias da empresa. Além disso, a Honeywell é cliente da Quantinuum em vários projetos em suas unidades de negócios.

A Quantinuum conta com uma equipe de quase 400 pessoas na fase inicial, com escritórios no Reino Unido, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Desses funcionários, cerca de 300 são cientistas que trabalham em equipes técnicas para aprimorar o hardware e desenvolver soluções de software.

A Quantinuum manterá uma sede europeia em Cambridge, no Reino Unido e uma sede norte-americana no Colorado, nos EUA. A empresa continuará a ser totalmente agnóstica em relação à plataforma na escolha do hardware para oferecer portabilidade total a seus clientes e garantir o desempenho mais eficaz para os problemas que estão sendo solucionados.

Para mais informações, acesse www.quantinuum.com.

Este comunicado inclui certas declarações que podem ser consideradas "declarações prospectivas" de acordo com a seção 21E da lei de troca de valores mobiliários de 1934. Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, que façam referência a atividades, eventos ou desenvolvimentos que nós (ou nossa administração) pretendemos, esperamos, projetamos, acreditamos ou prevemos que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro são declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas em suposições e avaliações feitas por nossa gestão com base em sua experiência e percepção de tendências históricas, condições econômicas ou do setor atuais, acontecimentos futuros esperados e outros fatores que eles acreditem ser apropriados. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado também estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas materiais, incluindo, mas não se limitando a fatores econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que afetam nossas operações, mercados, produtos, serviços e preços. Essas declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro, e os resultados, desenvolvimentos e decisões de negócios reais podem diferir daqueles previstos por essas declarações prospectivas. A marca comercial Honeywell é utilizada sob licença da Honeywell International Inc. A Honeywell não faz representações ou garantias relacionadas a este serviço.

FONTE Quantinuum

SOURCE Quantinuum