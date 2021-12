Presentación de Quantinuum: la empresa de computación cuántica integrada más grande del mundo

Quantinuum es el resultado de la combinación de dos líderes mundiales en computación cuántica: Honeywell Quantum Solutions y Cambridge Quantum

CAMBRIDGE, Inglaterra y BROOMFIELD, Colo., 1 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Las dos empresas líderes en la industria de la computación cuántica se combinan con el fin de crear Quantinuum, acelerando con ello el desarrollo de la computación cuántica y la innovación de tecnologías cuánticas de forma independiente de la plataforma para ofrecer soluciones habilitadas cuánticas del mundo real destinadas a resolver algunos de los problemas más intratables que los ordenadores clásicos no han podido resolver.

Cambridge Quantum, pionero dentro del sector del software cuántico, sistemas operativos y ciberseguridad, y Honeywell Quantum Solutions, que ha construido el hardware cuántico de mayor rendimiento, basado en tecnologías de iones atrapados, anunciaron hoy que han cumplido todas las condiciones necesarias para cerrar la combinación de negocios y crearon la nueva empresa, ahora llamada Quantinuum.

"Quantinuum es en la actualidad la empresa de computación cuántica integrada más grande y avanzada del mundo", explicó Ilyas Khan, consejero delegado de la nueva empresa y fundador de Cambridge Quantum. "Al unir el mejor software cuántico de su clase disponible con el hardware de mayor rendimiento disponible, estamos en una posición única para llevar productos y soluciones de computación cuántica reales a mercados grandes y de alto crecimiento a corto, medio y largo plazo en el que las computadoras cuánticas escalan en capacidad y calidad. Estamos dirigidos por medio del uso de la ciencia y el impulso de la empresa, y nuestra escala y presencia global en esta tecnología tan crítica proporcionará liderazgo en cada una de las áreas clave que constituyen los 'imprescindibles' para la computación cuántica para ofrecer soluciones del mundo real a todos nuestros clientes y socios".

Quantinuum lanzará a nivel mundial un producto de ciberseguridad cuántica en diciembre de 2021, y más tarde en 2022, un paquete de software empresarial que aplica la computación cuántica para resolver problemas científicos complejos en productos farmacéuticos, ciencia de materiales, productos químicos especializados y agroquímicos. También va a llevar a cabo el anuncio de las actualizaciones importantes a las tecnologías de hardware System Model H1, Powered by Honeywell, que tiene el volumen cuántico medido más elevado, así como avances de la industria que reducen los errores, por lo que continúan avanzando de manera creíble hacia el desarrollo de un sistema cuántico tolerante a fallos. En este sentido, las computadoras cuánticas de la serie H continúan la tendencia de cumplir y superar los entregables a los que la compañía se ha comprometido anteriormente como parte de su hoja de ruta de hardware.

"Es para mí un placer el hecho de ayudar a liderar nuestra nueva empresa, que cambiará positivamente el mundo a través de la aplicación de la computación cuántica. Nuestros científicos continúan trabajando duro para desarrollar las mejores tecnologías de hardware y software cuántico disponibles y estoy emocionado de poder ofrecer estas a los clientes de forma continua", destacó Tony Uttley, director general y responsable de operaciones de Quantinuum. "Las próximas semanas y meses serán extremadamente activos para Quantinuum a medida que aumentemos el ritmo para obtener un valor único de las computadoras cuánticas actuales, especialmente en ciberseguridad. Sin embargo, además de la ciberseguridad, nuestros productos incluirán soluciones para el descubrimiento y la entrega de fármacos, ciencia de materiales, finanzas, procesamiento de lenguaje natural, así como optimización, reconocimiento de patrones y gestión de la cadena de suministro y logística".

Quantinuum se creó seis meses después de que Honeywell anunciara que Honeywell Quantum Solutions, su división de computación cuántica, se separaría de la empresa y se combinaría con Cambridge Quantum. Honeywell será inicialmente el mayor accionista de Quantinuum con una participación de aproximadamente el 54% en la nueva empresa. Además de esta participación, Honeywell también ha invertido casi 300 millones de dólares en la nueva empresa, lo que garantiza que Quantinuum esté bien capitalizada al inicio. Honeywell también será un proveedor de Quantinuum, respaldando el proceso de fabricación de las trampas de iones patentadas de la compañía. Además, Honeywell es cliente de Quantinuum en varios proyectos en sus unidades de negocio.

Quantinuum tiene una plantilla de casi 400 personas al inicio, y cuenta con oficinas en Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Alemania. De esos empleados, aproximadamente 300 son científicos que trabajan en equipos técnicos para hacer avanzar el hardware y desarrollar soluciones de software.

Quantinuum mantendrá una sede europea en Cambridge, Reino Unido y una sede norteamericana en Colorado, Estados Unidos. La empresa seguirá siendo totalmente independiente de la plataforma en su elección de hardware para proporcionar portabilidad total a sus clientes y garantizar el rendimiento más eficaz para los problemas que se resuelven.

