APRESENTANDO O ÍCONE DAS FÉRIAS: ROYAL CARIBBEAN APRESENTA ICON OF THE SEAS

A combinação icônica que muda as regras do jogo oferece as melhores férias em família

MIAMI, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Tem início uma nova era de férias. A Royal Caribbean International permitiu que se desse a primeira olhada no tão aguardado Icon of the Seas, o ícone das férias. O primeiro navio da Icon Class, que será concluído no fim de 2023, antes de sua estreia em janeiro de 2024, será o primeiro a combinar o melhor das férias no setor de viagens. De descanso na praia a hospedagem em um resort e aventura no parque temático, com o Icon, todo tipo de família e aventureiro pode realizar sua versão das melhores férias em família. Os viajantes podem reservar sua aventura icônica no site da Royal Caribbean a partir de terça-feira, 25 de outubro. Os membros do programa de fidelidade Crown & Anchor Society terão acesso especial na segunda-feira, 24 de outubro.

Icon of the Seas is the first-of-its-kind combination of the best of every vacation. The first in the Icon Class has an all-encompassing lineup of firsts and next-level favorites for everyone across eight neighborhoods, including the new Thrill Island, Surfside – a neighborhood made for young families – and Icon’s best kept secret, The Hideaway. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International) A neighborhood made for young families, Surfside is where adults and kids ages six and under can stay and play all day on Icon of the Seas. There are three water experiences, including a pool for the grownups, and steps away are dining options, a bar, the signature carousel, an arcade, Adventure Ocean, and Social020 for teens. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International) Today, Royal Caribbean International gives the first look at Icon of the Seas after more than five years of design. The innovators behind it all reveal the adventures in store on the ultimate family vacation. From firsts to reimagined favorites, Icon is the culmination of 50 years of delivering memorable vacations and more.

"A cada novo navio, elevamos o padrão no setor de viagens, ao mesmo tempo que melhoramos o que nossos hóspedes já conhecem e adoram", disse Jason Liberty, presidente e CEO do Royal Caribbean Group. "A partir do momento em que embarcam, cada experiência é criada especificamente para lhes oferecer as melhores férias em qualquer lugar da terra e do mar. Com o Icon of the Seas, levamos isso a um nível superior e criamos as melhores férias em família."

Quer "férias em família" signifique uma viagem em família, em casal ou com amigos, a gama completa de experiências do Icon inclui diversas novidades e favoritos para todos. Há atividades que aumentam a adrenalina, como o maior parque aquático no mar, e maneiras incomparáveis de relaxar com vistas para o mar e piscinas – uma para cada dia da semana. Além de uma seleção de 40 opções de restaurantes, bares e vida noturna, tanto novas quanto já existentes, e entretenimento de ponta.

"O Icon of the Seas é a coroação de mais de 50 anos oferecendo experiências memoráveis e nosso próximo e ousado compromisso com as pessoas que amam férias", disse Michael Bayley, CEO da Royal Caribbean International. "Mais do que nunca, agora as famílias e os amigos priorizam experiências nas quais possam se reunir e curtir suas aventuras juntos ou sozinhos. Nossa proposta era criar férias que tornassem tudo isso possível em um só lugar para os caçadores de emoções, os entusiastas do relaxamento e todas as outras pessoas, sem exceção. Essa combinação, a primeira de seu tipo, faz com que o Icon seja o futuro das férias em família, e esse futuro já chegou."

A Royal Caribbean começa a destacar o que aguarda você com a primeira vislumbre dos oito bairros que têm vida diurna e noturna, incluindo cinco aventuras totalmente novas e três que estão entre as favoritas que estão de volta. Cada um deles é um destino por si só, repleto de experiências, entretenimento ao vivo e formas de saborear um aperitivo e bebida, para que todos possam criar recordações a sua maneira todos os dias.

Maneiras de brincar em cinco novos bairros

Thrill Island – Os viajantes podem testar seus limites, escalar novas alturas e alcançar velocidades máximas no centro da emoção. Essa aventura na ilha perdida contém elementos de destaque como Category 6, o maior parque aquático no mar, com seis tobogãs que batem recordes: Pressure Drop e sua inclinação de 66 graus fazem dele o primeiro tobogã aberto de queda livre do setor; Frightening Bolt, de 14 metros de altura, o tobogã de queda mais alta do mar ; Storm Surge e Hurricane Hunter, os primeiros tobogãs para famílias em alto mar, com quatro passageiros por boia ; e Storm Chasers, o primeiro duo de corridas de colchonetes do cruzeiro . Viver no limite ganha um novo significado com Crown's Edge , que da passarela, parte do circuito de cordas e parte da atração, culmina em um momento surpreendente e impactante no qual os aventureiros deslizam a 45 metros sobre o oceano.

– Os viajantes podem testar seus limites, escalar novas alturas e alcançar velocidades máximas no centro da emoção. Essa aventura na ilha perdida contém elementos de destaque como o maior parque aquático no mar, com seis tobogãs que batem recordes: Pressure Drop e sua inclinação de 66 graus fazem dele do setor; Frightening Bolt, de 14 metros de altura, ; Storm Surge e Hurricane Hunter, ; e Storm Chasers, . Viver no limite ganha um novo significado com , que da passarela, parte do circuito de cordas e parte da atração, culmina em um momento surpreendente e impactante no qual os aventureiros deslizam a 45 metros sobre o oceano. Chill Island – Das sete piscinas a bordo, quatro encontram-se nesse pedaço de paraíso de três níveis. Há uma piscina para cada estado de espírito, cada uma com vistas privilegiadas para o mar: o vibrante Swim & Tonic , o primeiro bar aquático da companhia no mar; a Royal Bay Pool , a maior piscina do mar; o Cloud 17 , um refúgio só para adultos; e a serena Cove Pool , com borda infinita. Além disso, o The Lime & Coconut está de volta com quatro locais, incluindo o primeiro bar de coquetéis congelados da Royal Caribbean.

– Das sete piscinas a bordo, quatro encontram-se nesse pedaço de paraíso de três níveis. Há uma piscina para cada estado de espírito, cada uma com vistas privilegiadas para o mar: o vibrante , o primeiro bar aquático da companhia no mar; a , a maior piscina do mar; o , um refúgio só para adultos; e a serena , com borda infinita. Além disso, o The Lime & Coconut está de volta com quatro locais, incluindo o primeiro bar de coquetéis congelados da Royal Caribbean. Surfside – Apresentamos um bairro feito para as famílias jovens de ponta a ponta, onde os adultos e as crianças de seis anos ou menos vão querer ficar o dia todo. Os adultos podem apreciar as intermináveis vistas na piscina Water's Edge , enquanto ficam de olho nas crianças na Splashaway Bay e Baby Bay . A alguns passos de distância, há opções para comer, lugares para descansar, um bar, o característico carrossel, uma sala de jogos, Adventure Ocean, e Social020 para adolescentes.

– Apresentamos um bairro feito para as famílias jovens de ponta a ponta, onde os adultos e as crianças de seis anos ou menos vão querer ficar o dia todo. Os adultos podem apreciar as intermináveis vistas na piscina , enquanto ficam de olho nas crianças na e A alguns passos de distância, há opções para comer, lugares para descansar, um bar, o característico carrossel, uma sala de jogos, e para adolescentes. The Hideaway (O Esconderijo) – Esse bairro, 40 metros acima do mar, combina o alto astral das boates praianas do mundo todo com as vistas ininterruptas para o mar que só um cruzeiro pode oferecer. A primeira piscina infinita suspensa no mar está no centro de tudo, rodeada por um terraço solar de vários níveis com banheiras de hidromassagem, diversas cadeiras e um bar exclusivo.

(O Esconderijo) – Esse bairro, 40 metros acima do mar, combina o alto astral das boates praianas do mundo todo com as vistas ininterruptas para o mar que só um cruzeiro pode oferecer. está no centro de tudo, rodeada por um terraço solar de vários níveis com banheiras de hidromassagem, diversas cadeiras e um bar exclusivo. AquaDome – Situado no topo do Icon encontra-se um lugar transformador como nenhum outro. Durante o dia, em um oásis de tranquilidade, os hóspedes podem apreciar as vistas para o mar e uma impressionante cascata, enquanto saboreiam uma comida ou bebida. À noite, ele se transforma em um local vibrante, ideal para se divertir, com restaurantes, bares e os espetáculos aquáticos da companhia de cruzeiros no AquaTheater. Esse lugar emblemático de entretenimento leva a arte e a tecnologia de ponta a níveis superiores, com uma piscina que se transforma, quatro braços robóticos, projeções de última geração e muito mais.

Maneiras de brincar em três bairros conhecidos e favoritos

A companhia de cruzeiros eleva o padrão ainda mais com cada um de seus bairros emblemáticos: O Royal Promenade, maior, conta com suas primeiras vistas para o mar do chão até o teto, além de mais de 15 restaurantes, cafés, bares e salões; o Central Park, mais exuberante e animado, oferece mais opções para jantar e se divertir; e o bairro Suite Neighborhood , maior, tem três decks de luxo e oferece um deck de sol de vários níveis – The Grove – com piscina privada, banheira de hidromassagem e lanchonete, além de uma cozinha costeira de dois andares. Entre outros favoritos que estão de volta estão experiências como as novas adaptações do mini golfe em Lost Dunes, a escalada no Adrenaline Peak e Absolute Zero, a maior pista de gelo da Royal Caribbean, além de restaurantes como Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, no Royal Promenade, e o Izumi, com inspiração asiática, no Central Park.

Com 28 categorias de hospedagem, as cabines também foram cuidadosamente projetadas para cada tipo de hóspede. Com mais opções, vistas para o mar e espaço. Há novos projetos para famílias de três, quatro, cinco e mais pessoas, como a Family Infinite Balcony e a Surfside Family Suite, com espaços para as crianças separados dos adultos, e a Ultimate Family Townhouse, de três andares, com sua própria cerca e caixa de correio. Com relação às vistas, as melhores são as das primeiras Sunset Corner Suites e as Panoramic Ocean Views do AquaDome.

O lançamento da Icon Class também apresenta novidades e o próximo passo da Royal Caribbean rumo a um futuro de energia limpa. O Icon será o primeiro navio da companhia de cruzeiros com tecnologia de pilha de combustível e impulsionado por gás natural liquefeito (GNL), o combustível marinho mais limpo. Juntamente com outras medidas, como a conexão à rede elétrica em terra e os sistemas de recuperação de calor residual, o novo navio será o mais sustentável da Royal Caribbean até hoje.

O novo e ousado padrão de férias estende-se também à segunda casa de quem constitui o coração do Icon: a tripulação. O lugar onde eles vivem e trabalham foi reimaginado com um projeto mais intuitivo, serviços, acomodações e atividades, como uma nova cabine patenteada, criada pela tripulação para a tripulação.

O Icon navegará durante o ano todo, em pacotes de sete noites, pelo Caribe Oriental e Ocidental, partindo de Miami. Cada cruzeiro visitará o destino da ilha particular mais apreciada da Royal Caribbean, Perfect Day em CocoCay, nas Bahamas, onde os aventureiros podem criar seu dia ideal de férias. No cruzeiro, há todos os tipos de emoções e sensações, dos 13 tobogãs do Thrill Waterpark, incluindo o mais alto da América do Norte, ao Coco Beach Club, que conta com as primeiras cabanas sobre a água das Bahamas, e Up & Away, uma aventura em um globo de gelo. Quando o Icon chegar, a companhia de cruzeiros inaugurará o oásis só para adultos da ilha Hideaway Beach, com uma ampla piscina, cabanas privadas com piscina e vistas inigualáveis das cores do oceano. Os hóspedes de férias também visitarão joias do Caribe como Cozumel (México), Philipsburg (San Martín) e Roatán (Honduras).

Mais detalhes sobre o Icon serão revelados nos próximos meses. Mais informações podem ser encontradas em www.RoyalCaribbeanPressCenter.com/icon.

Sobre a Royal Caribbean International

A Royal Caribbean International, de propriedade do Royal Caribbean Group (NYSE:RCL), oferece inovação no mar há mais de 50 anos. Cada classe sucessiva de navios é uma maravilha arquitetônica com tecnologia e experiência do hóspede de ponta para o viajante aventureiro atual. A companhia de cruzeiros continua revolucionando as férias com itinerários que visitam 240 destinos em 61 países de seis continentes, incluindo o destino de ilha particular da Royal Caribbean nas Bahamas, Perfect Day at CocoCay, o primeiro da Perfect Day Island Collection. A Royal Caribbean também foi eleita a "melhor companhia de cruzeiros em geral" durante 19 anos consecutivos na premiação Travel Weekly Readers Choice Awards.

Os veículos de comunicação podem se manter atualizados seguindo @RoyalCaribPR no Twitter e acessando RoyalCaribbeanPressCenter.com/Icon. Para mais informações ou para fazer reservas, entre em contato com seu agente de viagens ou acesse o site.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925968/AERIAL_AFT_ICON.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925969/SURFSIDE_NEIGHBORHOOD.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=3WVSBHGLnQQ

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/405217/Royal_Caribbean_International_Logo.jpg

FONTE Royal Caribbean International

SOURCE Royal Caribbean International