PRESENTANDO EL ICONO DE LAS VACACIONES: ROYAL CARIBBEAN REVELA ICON OF THE SEAS

MIAMI, 20 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Una nueva era de vacaciones comienza. Royal Caribbean International ha dado a conocer el primer vistazo al muy esperado Icon of the Seas, el Icono de las Vacaciones. El primer barco del Icon Class, que verá la luz a finales de 2023 antes de su debut en enero de 2024, será el primero en combinar de lo mejor de las vacaciones en la industria de los viajes. Desde el retiro en la playa hasta la escapada al resort y la aventura en el parque temático, con Icon, todo tipo de familia y aventurero puede realizar su versión de las mejores vacaciones familiares. Los viajeros pueden reservar su aventura icónica en el sitio web de Royal Caribbean el martes 25 de octubre. Los miembros del programa de lealtad Crown & Anchor Society tendrán un acceso especial el lunes 24 de octubre.

"Con cada nuevo barco, subimos la vara en la industria de los viajes, al tiempo que mejoramos lo que nuestros huéspedes conocen y adoran", dijo Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group. "Desde el momento en que suben a bordo, cada experiencia está específicamente diseñada para ofrecerles las mejores vacaciones en cualquier lugar de tierra y mar. Con Icon of the Seas, hemos llevado esto a un nuevo nivel y hemos creado las mejores vacaciones familiares."

Tanto si las "vacaciones en familia" significan una escapada en familia, en pareja o con amigos, la gama completa de experiencias de Icon incluye una variedad de primicias y favoritos para todos. Hay actividades que suben la adrenalina, incluyendo el parque acuático más grande en el mar, y formas inigualables de relajarse con más vistas al mar y piscinas – una para cada día de la semana – que nunca. Además de una mezcla de más de 40 opciones de restaurantes, bares y vida nocturna, tanto nuevas como ya existentes, y entretenimiento de punta.

"Icon of the Seas es la culminación de más de 50 años de ofrecer experiencias memorables y nuestro próximo y audaz compromiso con aquellos que aman las vacaciones", dijo Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International. "Ahora más que nunca, las familias y los amigos priorizan las experiencias en las que pueden reunirse y disfrutar de sus aventuras juntos o propias. Nos propusimos crear unas vacaciones que hicieran posible todo eso en un solo lugar para los buscadores de emociones, los entusiastas de la relajación y todos los demás, sin concesiones. Esta combinación, la primera en su género, hace que Icon sea el futuro de las vacaciones familiares, y ese futuro ya está aquí."

Royal Caribbean comienza a destacar lo que le espera con el primer vistazo a ocho vecindarios que cobran vida de día y de noche, incluyendo cinco aventuras totalmente nuevas y tres de las favoritas que regresan. Cada uno de ellos es un destino en sí mismo lleno de experiencias, entretenimiento en vivo y formas de picar algo y beber, para que todos puedan crear recuerdos a su manera cada día.

Formas de jugar en cinco nuevos vecindarios

Thrill Island – Los vacacionistas pueden poner a prueba sus límites, escalar nuevas alturas y alcanzar velocidades máximas en el centro de la emoción. Esta aventura en la isla perdida alberga elementos destacados como Category 6, el mayor parque acuático en el mar, con seis toboganes que baten récords: Pressure Drop y su inclinación de 66 grados lo convierten en el primer tobogán abierto de caída libre de la industria; el Frightening Bolt de 14 metros de altura, el tobogán de caída más alto del mar ; Storm Surge y Hurricane Hunter, los primeros toboganes familiares en alta mar con cuatro pasajeros por balsa ; y Storm Chasers, el primer dúo de carreras de colchonetas del crucero . Vivir al límite adquiere un nuevo significado con Crown's Edge, que de la pasarela, parte del circuito de cuerdas y parte de la atracción, culmina en un momento sorprendente e impactante en el que los viajeros se deslizan a 45 metros sobre el océano.

– Los vacacionistas pueden poner a prueba sus límites, escalar nuevas alturas y alcanzar velocidades máximas en el centro de la emoción. Esta aventura en la isla perdida alberga elementos destacados como el mayor parque acuático en el mar, con seis toboganes que baten récords: Pressure Drop y su inclinación de 66 grados lo convierten en de la industria; el Frightening Bolt de 14 metros de altura, ; Storm Surge y Hurricane Hunter, ; y Storm Chasers, . Vivir al límite adquiere un nuevo significado con Edge, que de la pasarela, parte del circuito de cuerdas y parte de la atracción, culmina en un momento sorprendente e impactante en el que los viajeros se deslizan a 45 metros sobre el océano. Chill Island – Entre las siete piscinas a bordo, cuatro se encuentran en este pedazo de paraíso de tres cubiertas. Hay una piscina para cada estado de ánimo, cada una con vistas privilegiadas al océano: el vibrante Swim & Tonic , el primer bar acuático de la línea en el mar; Royal Bay Pool , la piscina más grande del mar; Cloud 17 , un refugio sólo para adultos; y la serena Cove Pool , con borde infinito. Además, The Lime & Coconut vuelve con cuatro locales, incluyendo el primer bar de cócteles congelados de Royal Caribbean.

– Entre las siete piscinas a bordo, cuatro se encuentran en este pedazo de paraíso de tres cubiertas. Hay una piscina para cada estado de ánimo, cada una con vistas privilegiadas al océano: el vibrante , el primer bar acuático de la línea en el mar; , la piscina más grande del mar; , un refugio sólo para adultos; y la serena , con borde infinito. Además, The Lime & Coconut vuelve con cuatro locales, incluyendo el primer bar de cócteles congelados de Royal Caribbean. Surfside – Presentamos un vecindario hecho para las familias jóvenes de punta a punta, donde los adultos y los niños de seis años o menos querrán quedarse todo el día. Los adultos pueden disfrutar de las interminables vistas en la piscina Water's Edge , mientras vigilan a los niños en Splashaway Bay y Baby Bay . A sólo unos pasos hay opciones para comer, lugares para descansar, un bar, el característico carrusel, una sala de juegos, Adventure Ocean, y Social020 para adolescentes.

– Presentamos un vecindario hecho para las familias jóvenes de punta a punta, donde los adultos y los niños de seis años o menos querrán quedarse todo el día. Los adultos pueden disfrutar de las interminables vistas en la piscina , mientras vigilan a los niños en y A sólo unos pasos hay opciones para comer, lugares para descansar, un bar, el característico carrusel, una sala de juegos, y para adolescentes. The Hideaway – Este vecindario a 40 metros sobre el océano combina las buenas vibras de los clubs de playa de todo el mundo y las vistas ininterrumpidas del océano que sólo puede ofrecer un crucero. La primera piscina infinita suspendida en el mar está en el centro de todo, y está rodeada por una terraza solar de varios niveles con bañeras de hidromasaje, una variedad de asientos y un bar dedicado.

– Este vecindario a 40 metros sobre el océano combina las buenas vibras de los clubs de playa de todo el mundo y las vistas ininterrumpidas del océano que sólo puede ofrecer un crucero. está en el centro de todo, y está rodeada por una terraza solar de varios niveles con bañeras de hidromasaje, una variedad de asientos y un bar dedicado. AquaDome – Ubicado en la cima de Icon espera un lugar transformador como ningún otro. Durante el día, en un oasis de tranquilidad, los huéspedes pueden disfrutar de las vistas del océano y de una impresionante cascada mientras disfrutan de un bocado o una bebida. Por la noche, se convierte en un lugar vibrante ideal para salir, con restaurantes, bares y los espectáculos acuáticos de la línea de cruceros en el AquaTheater. Este emblemático lugar de entretenimiento lleva el arte y la tecnología de punta a nuevas niveles, con una piscina que se transforma, cuatro brazos robóticos, proyecciones de última generación y mucho más.

Formas de jugar a través de tres vecindarios conocidos y favoritos

La compañía de cruceros sube la barra aún más con cada uno de sus vecindarios emblemáticos: El Royal Promenade, más grande, cuenta con sus primeras vistas al océano desde el suelo hasta el techo, además de más de 15 restaurantes, cafés, bares y salones; el Central Park, más exuberante y animado, tiene más formas de cenar y entretenerse; y el vecindario Suite Neighborhood más grande tiene tres cubiertas de lujo y ofrece una cubierta de sol de varios niveles – The Grove – con piscina privada, bañera de hidromasaje y comedor, y una cocina costera de dos pisos. Otros favoritos que regresan incluyen experiencias como las nuevas adaptaciones del minigolf en Lost Dunes, la escalada en Adrenaline Peak, y Absolute Zero, la pista de hielo más grande de Royal Caribbean, y restaurantes como Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar en el Royal Promenade y el Izumi de inspiración asiática en Central Park.

Con 28 formas de alojarse, los camarotes también están diligentemente diseñadas para cada tipo de huésped. Con más opciones, vistas al mar y espacio. Hay nuevos diseños para familias de tres, cuatro, cinco y más miembros, como la Family Infinite Balcony y la Surfside Family Suite – con espacios para los niños separados de los adultos – y la Ultimate Family Townhouse de tres plantas, con su propia cerca y buzón. En cuanto a las vistas, las mejores son las de las primeras Sunset Corner Suites y las Panoramic Ocean Views de AquaDome.

El debut del Icon Class también presenta novedades y el siguiente paso de Royal Caribbean hacia un futuro de energía limpia. Icon será el primer barco de la línea de cruceros con tecnología de pila de combustible y propulsado por gas natural licuado (GNL), el combustible marino más limpio. Junto con otras medidas, como la conexión a la red eléctrica en tierra y los sistemas de recuperación de calor residual, el nuevo barco será el más sostenible de Royal Caribbean hasta la fecha.

El nuevo y audaz estándar de vacaciones se extiende también al segundo hogar de quienes constituyen el corazón de Icon: la tripulación. El lugar donde viven y trabajan ha sido reimaginado con un diseño más intuitivo, servicios, habitaciones y actividades, incluyendo un nuevo camarote patentado creado por la tripulación para la tripulación.

Icon navegará durante todo el año en vacaciones de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental desde Miami. Cada crucero visitará el destino de isla privada mejor valorado de Royal Caribbean, Perfect Day en CocoCay, Bahamas, donde los aventureros pueden crear su día de vacaciones ideal. En el crucero hay todo tipo de emociones y sensaciones, desde los 13 toboganes del Thrill Waterpark, incluido el más alto de Norteamérica, hasta el Coco Beach Club, que cuenta con las primeras cabañas sobre el agua de las Bahamas, y Up, Up & Away, una aventura en globo de helio. Cuando llegue Icon, la línea de cruceros estrenará el oasis sólo para adultos de la isla, Hideaway Beach, con una amplia piscina, cabañas privadas con piscina y unas vistas inigualables de los matices del océano. Los vacacionistas también visitarán joyas del Caribe como Cozumel (México), Philipsburg (San Martín) y Roatán (Honduras).

Más detalles de Icon serán revelados en los próximos meses. Puedes encontrar más información en www.RoyalCaribbeanPressCenter.com/Icon.

Acerca de Royal Caribbean Internacional

Royal Caribbean International, propiedad de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), lleva más de 50 años ofreciendo innovación en el mar. Cada clase sucesiva de barcos es una maravilla arquitectónica que cuenta con la última tecnología y experiencias de los huéspedes para el viajero aventurero de hoy. La línea de cruceros sigue revolucionando las vacaciones con itinerarios a 240 destinos en 61 países de seis continentes, incluido el destino de isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, Perfect Day at CocoCay, el primero de la Perfect Day Island Collection. Royal Caribbean también ha sido elegida "Mejor línea de cruceros en general" durante 19 años consecutivos en los premios Travel Weekly Readers Choice Awards.

Los medios de comunicación pueden mantenerse al día siguiendo @RoyalCaribPR en Twitter y visitando royalcaribbeanpresscenter.com. Para información adicional o para hacer reservas, contacte a su agente de viajes, o visite la página web.

