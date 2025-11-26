-Aproveche al máximo este Black Friday 2025 con las ofertas de SolarFlow de Zendure para una energía doméstica más inteligente

DÜSSELDORF, Alemania, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ante el continuo aumento de los precios de la energía en toda Europa, , Zendure, empresa líder en innovación de energía solar, ofrece a los hogares la posibilidad de controlar sus gastos de electricidad con promociones de Black Friday exclusivas en su gama SolarFlow de soluciones fotovoltaicas para balcones y azoteas. Estas ofertas por tiempo limitado hacen que la energía sostenible sea más accesible, eficiente y asequible, justo a tiempo para el invierno.

SolarFlow 800 Plus – Solución básica y asequible para centrales eléctricas de balcón

SolarFlow 800 Plus incorpora un inversor inteligente de 800 W y una batería de 1,92 kWh, ampliable a 11,52 kWh con hasta cinco unidades AB2000X/L. Su sistema LiFePO₄ de 48 V reduce la pérdida de energía en un 25 %. Dos MPPT de 750 W y un arranque a baja tensión de 14 V mejoran el rendimiento en condiciones de baja luminosidad, mientras que el control de precisión de 1 W con respuesta inferior a 3 segundos garantiza un uso eficiente de la energía.

SolarFlow 800 Pro – Primer sistema de almacenamiento de energía para balcones impulsado por IA

SolarFlow 800 Pro integra microinversor, concentrador y batería en una unidad compacta. Con una capacidad inicial de 1,92 kWh y ampliable hasta 11,52 kWh, admite una entrada solar de hasta 2.640 W mediante cuatro MPPT de 660 W, generando más de 2.300 kWh anuales. La tecnología GaN aumenta la eficiencia de carga al 96 %, mientras que su sistema de 48 V reduce la pérdida de energía en un 25 %. El modo aislado proporciona 1.000 W para alimentar los electrodomésticos esenciales.

SolarFlow 2400 AC – Almacenamiento acoplado a CA con IA para energía solar en azoteas

SolarFlow 2400 AC ofrece almacenamiento plug-and-play para sistemas fotovoltaicos en azoteas, proporcionando hasta 2.400 W de salida de CA bidireccional, incluso en sistemas aislados de la red eléctrica. Se combina con un microinversor y un concentrador de 2000 W, y almacena energía en una batería AB3000X de 2,88 kWh, ampliable a 17,28 kWh. Fabricado con semiconductores SiC de tercera generación, alcanza una eficiencia de CA de hasta el 96,5 % para un aprovechamiento óptimo de la energía solar.

Gestión inteligente de la energía

Con ZENKI HEMS, los usuarios obtienen información en tiempo real sobre el consumo eléctrico, las previsiones meteorológicas y las tarifas dinámicas. El sistema programa automáticamente la carga y descarga para maximizar la eficiencia, mientras que la aplicación Zendure ofrece visibilidad completa, control remoto y análisis detallados con solo tocar la pantalla.

Acerca de Zendure

Fundada en 2017, Zendure es una empresa líder e innovadora en energía solar con sede en los centros tecnológicos de Silicon Valley (EE.UU.), la Gran Área de la Bahía de San Francisco (China), Japón y Alemania. La misión de Zendure es proporcionar energía limpia, fiable y asequible a los hogares mediante el desarrollo de la tecnología energética más avanzada.

