Aproveite o entretenimento aprimorado de maneira inteligente com o processador TCL AiPQ 3.0 em suas novas TVs QD-Mini LED

Com o novo algoritmo inteligente da TCL, a qualidade de imagem aprimorada eleva a experiência de assistir a filmes, jogos e muito mais

HONG KONG, 31 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, marca líder de eletrônicos de consumo e uma das duas principais marcas de TV do mundo, está reiterando seu avanço em telas para proporcionar experiências de entretenimento mais imersivas para usuários em todo o mundo.

Nos lançamentos bem-sucedidos das novas TVs QD-Mini LED e QLED da TCL, principal linha de TVs 4K que oferecem contraste alto e preciso, brilho impressionante, cores vivas e melhor uniformidade, a TCL está comprometida com o desenvolvimento de seu processador AiPQ 3.0, oferecendo desempenho de imagem de nível superior.

O processador AiPQ 3.0 aprimora a experiência de visualização para os amantes de filmes e TV

Para os verdadeiros cinéfilos, qualquer hora do dia é o momento perfeito para se perder em uma produção envolvente de longa-metragem. Seja para ficar acordado até tarde ou relaxar em uma tarde livre e ensolarada, o recurso Ai-Contrast do processador AiPQ 3.0 reproduz a realidade de maneira inteligente, otimizando dinamicamente a taxa de contraste e analisando os níveis de brilho e escuridão para equilibrar perfeitamente a luz e as sombras – garantindo que a intensidade de uma cena, assistida durante o dia ou à noite, seja mantida. Para garantir que você nunca perca um detalhe do drama que se desenrola em sua tela, o Ai-Clarity analisa a imagem de acordo com sua resolução original, reproduzindo a imagem final com redução de ruído precisa para visuais cristalinos, o que significa que cada detalhe de uma intensa cena de filme seja capturado. Para os fãs do gênero de fantasia, onde paletas de cores de outro mundo realmente dão vida à história, o Ai-Colour transforma e fortalece a gama de cores da tela, renderizando cores diferentes de forma independente para garantir que a expressão seja otimizada para uma experiência verdadeiramente imersiva.

Para quem prefere relaxar transportando-se para outros mundos por meio de documentários sobre a natureza, o Ai-Colour percebe as imagens da mesma forma que o olho nu, recriando microdetalhes de cores vistos no mundo real. O Ai-Colour consegue isso ajustando, corrigindo e aprimorando automaticamente várias especificações, incluindo temperatura de cor, saturação e contraste, para fornecer uma imagem renderizada realista, com um toque natural e artístico. Graças a este algoritmo preciso, os programas de vida selvagem nunca foram tão bons, fazendo com que o espectador se sinta realmente cercado pela natureza. Além disso, o Ai-HDR decodifica de forma inteligente vários formatos HDR – de HDR 10 a HDR10+, entre outros –, permitindo que você transmita conteúdo de TV exatamente como o diretor gostaria, com cores orgânicas aprimoradas e uma gama mais ampla de destaques de brilho e escuridão.

Acompanhando a velocidade – os benefícios da IA para visualização de esportes e jogos

Para aqueles que nunca querem perder um momento da ação, o Ai-Motion eleva a experiência de assistir a esportes ao detectar intuitivamente objetos em movimento rápido de acordo com seu tamanho e posição na tela, calculando o movimento em termos de taxa de atualização e número de quadros. Seja o primeiro a ver a falta ou perceber se a bola saiu graças aos visuais cristalinos do Ai-Clarity, que permitem que você desfrute de até 4K com conteúdo de resoluções mais baixas, para que possa capturar todos os momentos cruciais.

Os gamers também apreciarão a capacidade do Ai-Motion de converter imagens de poucos quadros em muitos quadros – restaurando visuais suaves como a seda, sem nenhum desfoque ou ruptura – para uma jogabilidade ininterrupta. Melhorando ainda mais a experiência de entretenimento, o Ai-Contrast ajuda você a ver mais no escuro, revelando inimigos escondidos nas sombras durante o jogo.

O excepcional processador AiPQ 3.0 pode ser encontrado nas novas e exclusivas TVs QD-Mini LED da TLC disponíveis para compra em mercados globais, permitindo que clientes em todo o mundo descubram os benefícios da otimização multidimensional inteligente.

FONTE TCL Electronics

