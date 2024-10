Aquis Exchange en Cboe Europe lanceren SimpliCT om bod voor EU consolidated tape voor aandelen te onderzoeken

AMSTERDAM en PARIJS en LONDEN, 30 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Aquis Exchange PLC (Aquis), een bedenker en facilitator van financiële markten van de volgende generatie, en Cboe Europe (Cboe), een divisie van Cboe Global Markets, Inc., 's werelds toonaangevende netwerk voor derivaten- en effectenbeurzen, kondigen vandaag met genoegen hun voornemen aan om een joint venture te vormen die van plan is een bod te onderzoeken om op te treden als provider van de EU consolidated tape (CT) voor aandelen. Het selectieproces voor de EU CT voor aandelen zal naar verwachting in juni 2025 van start gaan en eind 2025 zal een succesvolle kandidaat worden gekozen.

Aquis en Cboe, exploitanten van pan-Europese aandelenbeurzen, technologie en rapportagediensten die samen meer dan de helft van de dagelijkse Europese aandelenhandel verwerken, zijn van plan om een nieuw bedrijf op te richten en mede-eigenaar te worden, genaamd SimpliCT (spreek uit: simplicity), dat gevestigd zal zijn in Nederland en de expertise van de oprichters wil benutten om een "best-of-breed" CT voor aandelen te ontwikkelen.

Het doel van SimpliCT zou zijn om een hoogwaardige en betrouwbare consolidated tape te leveren die een vereenvoudigd, alomvattend en kostenefficiënt beeld geeft van de marktactiviteit, ten gunste van een zo groot mogelijk aantal deelnemers. Het zou worden ondersteund door een commercieel en bestuurlijk kader gericht op het waarborgen van een eerlijke behandeling van zowel gegevensverstrekkers als consumenten.

Dit initiatief illustreert het gedeelde engagement en de sterke staat van dienst van Aquis en Cboe in de ontwikkeling van pan-Europese oplossingen die afgestemd zijn op de visie van de Capital Markets Union van de EU. Het doel is om het concurrentievermogen van de aandelenmarkten in de EU te vergroten en wereldwijde kapitaalstromen aan te trekken door de zichtbaarheid van Europese emittenten zowel binnen Europa als internationaal te vergroten en tegelijkertijd de Europese markten eenvoudiger en goedkoper toegankelijk te maken.

De belangrijkste punten van de regeling zijn:

Aquis en Cboe worden gelijke aandeelhouders van SimpliCT

Een speciaal SimpliCT managementteam en een industrieel adviescomité zouden te zijner tijd worden aangesteld

Als SimpliCT succesvol is in het selectieproces, zullen Aquis en Cboe elk expertise, technologie en capaciteiten bijdragen aan SimpliCT.

Natan Tiefenbrun, President, North American and European Equities, Cboe Global Markets, verklaarde: "Als een bedrijf dat consequent heeft gepleit voor de invoering van een consolidated tape, zijn we verheugd om SimpliCT te lanceren in samenwerking met Aquis, dat onze langdurige overtuiging deelt in de aanzienlijke voordelen van een goed werkende en bestuurde tape voor de EU-kapitaalmarkten. Aangezien dit een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van marktinfrastructuur is die de EU in de afgelopen jaren heeft geïntroduceerd, vereist dit een aanbieder die beschikt over de nodige technische, operationele en commerciële expertise en die is afgestemd op de visie en doelstellingen van de beleidsmakers voor de tape. SimpliCT is opgericht om dit ambitieuze doel te bereiken, door gebruik te maken van de toonaangevende capaciteiten van de oprichters en hun niet-aflatende inzet voor het welslagen van SimpliCT."

Alasdair Haynes, Chief Executive van Aquis, licht toe: "Aquis is al lange tijd voorstander van een consolidated tape in Europa en is verheugd om samen te werken met Cboe, een operator die net zo standvastig is in zijn engagement. De voordelen voor de sector van het opzetten van een tape zijn al vele jaren duidelijk en zowel Aquis als Cboe zijn sterke voorstanders geweest. Samen met Cboe hebben we een duidelijke mogelijkheid geïdentificeerd om de financiële gemeenschap van dienst te zijn als een onafhankelijke en concurrerende operator door de oprichting van SimpliCT. Deze voorgestelde joint venture zou niet alleen een kostenefficiënt, robuust bedrijfsmodel vormen dat geavanceerde, complementaire, bedrijfseigen technologieën integreert, het zou ook ontworpen zijn om een eerlijke compensatie te bieden voor gegevensbijdragen, waardoor de belangen van bijdragers en consumenten op elkaar worden afgestemd."

De Europese Commissie heeft in het kader van de MiFIR-herziening, die in april 2024 van kracht is geworden, de oprichting van één entiteit opgedragen om gedurende vijf jaar een realtime pre- en post-trade CT voor aandelen te beheren. De taak om de CT voor aandelen te selecteren werd gedelegeerd aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). Verwacht wordt dat het selectieproces in juni 2025 van start gaat en dat eind 2025 een succesvolle kandidaat wordt gekozen.

Aquis en Cboe, die handelsplatformen in de EU en het VK exploiteren, beschikken over aanzienlijke technische, operationele en commerciële expertise als zeer ervaren exploitanten van in de EU gereglementeerde platformen, handelsrapportage en datadiensten. Samen leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan de gegevens over EU-aandelen: meer dan de helft van de EU-aandelenhandel wordt verhandeld of gerapporteerd op de platforms van Aquis en Cboe.

Neem voor meer informatie over SimpliCT contact met ons op: [email protected]

Over Cboe Europa

In Europa is Cboe een toonaangevende aanbieder van pan-Europese diensten op het gebied van aandelen- en derivatenhandel en clearing, waaronder de grootste pan-Europese effectenbeurs qua marktaandeel en de meest verbonden open-access CCP.

Via beurzen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk bieden we een reeks mechanismen voor de uitvoering van aandelen, zodat onze klanten kunnen handelen op een manier die het beste bij hen past - ongeacht of hun prioriteit ligt bij snelheid en zekerheid van uitvoering, het ontdekken van blokliquiditeit, het vastleggen van prijsverbetering, het minimaliseren van informatielekken of het optimaliseren van expliciete kosten.

We hebben ook de grootste pan-Europese dienst voor het rapporteren van aandelenhandel, evenals goedkope diensten voor Europese aandelenmarktgegevens en benchmark aandelenindexen. Via onze beurs- en rapportagediensten verwerken we meer dan de helft van alle Europese aandelenhandel en zullen we de grootste bijdrage leveren aan de EU tape voor aandelen.

In september 2021 lanceerden we Cboe Europe Derivatives (CEDX), een pan-Europese derivatenmarktplaats in Amsterdam, die deelnemers toegang biedt tot een levendige aandelenderivatenmarkt via één toegangspunt, wat zorgt voor efficiëntie op het vlak van handel en clearing.

Cboe's focus op innovatieve, pan-Europese oplossingen vereenvoudigt de grensoverschrijdende handel en helpt om van Europa een aantrekkelijke marktplaats te maken voor beleggers wereldwijd. Ga voor meer informatie naar: www.cboe.com/europe

Over Aquis Exchange

Aquis Exchange PLC ("Aquis") is Europa's challenger beurs, die betere markten creëert voor een moderne economie. Aquis heeft toonaangevende technologie en innovatieve regels voor de handel, en biedt primaire noteringen en secundaire handel in aandelen, samen met wereldwijde licenties van eigen technologie.

Aquis bestaat uit vier divisies:

Aquis Markets beheert lit en dark order books voor 16 Europese markten. Voor zijn lit books hanteert Aquis een abonnementsprijsmodel waarbij gebruikers betalen op basis van het berichtenverkeer dat ze genereren, in plaats van een percentage van de waarde van elk aandeel dat ze verhandelen.

Aquis Technologies is de software- en technologiedivisie van Aquis. Het richt zich op het opbouwen van betere markten via het creëren en in licentie geven van geavanceerde, kosteneffectieve uitwisselingsinfrastructuurtechnologie en -diensten, waaronder matching engine en oplossingen voor handelstoezicht.

Aquis Stock Exchange (AQSE) is een aandelenmarkt die primaire en secundaire markten biedt voor aandelen en schuldproducten. De beurs heeft een vergunning als Erkende Beleggingsbeurs, waardoor het een gereglementeerde plaats voor noteringen mag exploiteren. De AQSE Growth Market is onderverdeeld in twee segmenten 'Access' en 'Apex'; de Access-markt richt zich op groeibedrijven in een eerder stadium, terwijl Apex de beoogde markt is voor grotere, meer gevestigde bedrijven.

Aquis Data genereert inkomsten uit de verkoop van gegevens afkomstig van Aquis Markets en Aquis Stock Exchange aan niet-aangesloten marktpartijen.

Aquis is toegelaten en gereglementeerd door de UK Financial Conduct Authority en de Franse Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en L'Autorité des marchés financiers om Multilateral Trading Facility-activiteiten uit te voeren in respectievelijk de markten van het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en de EU27-markten. Aquis Exchange PLC is genoteerd aan de Aquis Stock Exchange en aan de AIM Market (AIM) van de LSE. Ga voor meer informatie naar www.aquis.eu.

Over Cboe Global Markets, Inc.

Cboe Global Markets (Cboe: CBOE), 's werelds toonaangevende derivaten- en effectenbeursnetwerk, levert geavanceerde handels-, clearing- en beleggingsoplossingen aan mensen over de hele wereld. Cboe biedt handelsoplossingen en producten in meerdere activaklassen, waaronder aandelen, derivaten, FX en digitale activa, in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Bovenal zetten we ons in om een betrouwbare, inclusieve wereldwijde marktplaats op te bouwen die mensen in staat stelt om een duurzame financiële toekomst na te streven. Ga voor meer informatie over de Exchange for the World Stage naar www.cboe.com.

CBOE-C

CBOE-OE

Cboe ® , CFE ® , VIX®, en Cboe Global Markets ® zijn geregistreerde handelsmerken en Cboe Futures ExchangeSM is een dienstmerk van Cboe Exchange, Inc. Alle andere handelsmerken en dienstmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Cboe Global Markets, Inc. en haar gelieerde ondernemingen doen geen aanbevelingen en doen geen uitspraken over mogelijke voordelen van effecten, futures of beleggingen of producten of diensten van derden. Beleggers moeten hun eigen due diligence uitvoeren met betrekking tot hun effecten, futures en beleggingspraktijken. Dit persbericht is alleen geldig vanaf deze datum. Cboe Global Markets, Inc. wijst elke verplichting af om de informatie in dit document bij te werken. Niets in deze aankondiging dient te worden beschouwd als een uitnodiging tot het kopen of een aanbod tot het verkopen van effecten of futures in enig rechtsgebied waar het aanbod of het verzoek onwettig zou zijn onder de wetgeving van een dergelijk rechtsgebied. Niets in deze mededeling vormt fiscaal, juridisch of beleggingsadvies. Beleggers moeten hun belastingadviseur of juridisch adviseur raadplegen voor advies en informatie over hun specifieke situatie.

Waarschuwingen met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 die een aantal risico's en onzekerheden met zich meebrengen. U kunt deze uitspraken herkennen aan toekomstgerichte woorden zoals "kunnen", "zouden kunnen", "moeten", "verwachten", "plannen", "anticiperen", "geloven", "schatten", "voorspellen", "potentieel" of "voortzetten" en de negatieve equivalenten van deze termen en andere vergelijkbare terminologie. Alle verklaringen die onze verwachtingen, aannames of projecties over de toekomst weerspiegelen, anders dan verklaringen over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte uitspraken, die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en aannames over ons, kunnen voorspellingen bevatten over onze toekomstige financiële prestaties op basis van onze groeistrategieën en verwachte trends in ons bedrijf. Deze uitspraken zijn slechts voorspellingen gebaseerd op onze huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen. Er zijn belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, activiteitenniveau, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van deze uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen.

We werken in een zeer concurrerende en snel veranderende omgeving. Van tijd tot tijd doen zich nieuwe risico's en onzekerheden voor en het is niet mogelijk om alle risico's en onzekerheden te voorspellen, noch kunnen we de invloed van alle factoren op onze activiteiten inschatten of de mate waarin een factor, of combinatie van factoren, ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn opgenomen in toekomstgerichte uitspraken.

Enkele factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten afwijken: het verlies van ons recht om bepaalde indexopties en futuresproducten exclusief te noteren en te verhandelen; economische, politieke en marktomstandigheden; naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen; prijsconcurrentie en consolidatie in onze sector; dalingen in handels- of clearingvolumes, vergoedingen voor marktgegevens of een verschuiving in de mix van producten die op onze beurzen worden verhandeld; wijzigingen in wet- of regelgeving of wijzigingen in belastingregimes; ons vermogen om onze systemen en communicatienetwerken te beschermen tegen zwakke plekken en inbreuken op de beveiliging; ons vermogen om bekwaam management en ander personeel aan te trekken en te behouden; toenemende concurrentie van buitenlandse en binnenlandse entiteiten; onze afhankelijkheid van en blootstelling aan risico's van derden; wereldwijde uitbreiding van activiteiten; factoren die van invloed zijn op de kwaliteit en integriteit van onze en andere van toepassing zijnde indices; ons vermogen om onze groei en strategische overnames of allianties effectief te beheren; ons vermogen om ons bedrijf te runnen zonder de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden en de kosten die gepaard gaan met het beschermen van onze intellectuele eigendomsrechten; ons vermogen om de risico's te minimaliseren, waaronder onze krediet-, tegenpartij-, investerings- en wanbetalingsrisico's, die gepaard gaan met het runnen van een Europese clearinginstelling; ons vermogen om het handels- en clearingvolume en transactieverkeer, inclusief aanzienlijke stijgingen, te accommoderen zonder storingen of verslechtering van de prestaties van onze systemen; wangedrag door degenen die onze markten of producten gebruiken of voor wie we transacties clearen; uitdagingen met betrekking tot ons gebruik van open source softwarecode; ons vermogen om te voldoen aan onze complianceverplichtingen, waaronder het beheren van potentiële conflicten tussen onze verantwoordelijkheden op het gebied van regelgeving en onze for-profitstatus; ons vermogen om BIDS Trading te handhaven als een onafhankelijk beheerd en geëxploiteerd handelsplatform, dat losstaat van en niet geïntegreerd is met onze geregistreerde nationale effectenbeurzen; schade aan onze reputatie; het vermogen van onze compliance- en risicobeheermethoden om onze risico's effectief te bewaken en te beheren; beperkingen opgelegd door onze schuldverplichtingen en ons vermogen om betalingen op onze schuldverplichtingen te verrichten of deze te herfinancieren; ons vermogen om een investment grade credit rating te behouden; bijzondere waardevermindering van onze goodwill, activa met een lange levensduur, investeringen of immateriële activa; de gevolgen van pandemieën; de nauwkeurigheid van onze schattingen en verwachtingen; procesrisico's en andere aansprakelijkheden; en risico's met betrekking tot digitale activa, waaronder de liquidatie van de Cboe Digital spot cryptomarkt en de overgang van termijncontracten voor digitale activa naar CFE, de exploitatie van een clearinghouse voor termijncontracten voor digitale activa, cybercriminaliteit, veranderingen in de regelgeving voor digitale activa en schommelingen in de prijzen van digitale activa. Meer gedetailleerde informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op onze werkelijke resultaten vindt u in onze documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder ons jaarverslag op Form 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2023 en andere documenten die van tijd tot tijd bij de SEC worden ingediend.

Wij nemen geen enkele verplichting op ons en wijzen uitdrukkelijk elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij dit wettelijk verplicht is. Lezers wordt geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend gelden op de datum hiervan.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/622233/Cboe_GM_New_Logo.jpg