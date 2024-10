Aquis Exchange et Cboe Europe lancent SimpliCT pour explorer l'offre de systèmes consolidés de publication pour les actions de l'UE

AMSTERDAM et PARIS et LONDRES, le 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Aquis Exchange PLC (Aquis), créateur et facilitateur de marchés financiers de nouvelle génération, et Cboe Europe (Cboe), une division de Cboe Global Markets, Inc, le premier réseau mondial d'échange de produits dérivés et de titres, ont aujourd'hui le plaisir d'annoncer leur intention de former une coentreprise qui prévoit d'explorer une offre pour jouer le rôle de fournisseur de systèmes consolidés de publication (CT) pour les actions de l'UE. Le processus de sélection pour le système consolidé de publication des actions de l'UE devrait commencer en juin 2025, et le candidat retenu devrait être choisi d'ici la fin de l'année 2025.

Aquis et Cboe, opérateurs de bourses d'actions paneuropéennes, de technologies et de services de reporting qui traitent collectivement plus de la moitié des transactions quotidiennes sur les actions européennes, prévoient de créer et de codétenir une nouvelle société nommée SimpliCT (prononcez : simplicity), qui sera basée aux Pays-Bas et cherchera à tirer parti de l'expertise de ses fondateurs pour mettre au point un système consolidé de publication d'actions de premier ordre.

L'objectif de SimpliCT est de fournir un système consolidé de publication fiable et de haute qualité qui donne une vision simplifiée, complète et rentable de l'activité du marché, au bénéfice du plus grand nombre de participants possible. Il serait soutenu par un cadre commercial et de gouvernance conçu pour garantir un traitement équitable des fournisseurs de données et des consommateurs.

Cette initiative illustre l'engagement commun d'Aquis et de Cboe et leur solide expérience dans le développement de solutions paneuropéennes conformes à la vision de l'Union des marchés d'actions de l'UE. L'objectif est de renforcer la compétitivité des marchés d'actions de l'UE et d'attirer des flux de capitaux mondiaux en augmentant la visibilité des émetteurs européens tant en Europe qu'à l'étranger, tout en rendant l'accès aux marchés européens plus simple et moins coûteux.

Les principaux points de l'accord sont les suivants :

Aquis et Cboe seront actionnaires à part égale de SimpliCT

Une équipe de gestion dédiée à SimpliCT et un comité consultatif de l'industrie seront nommés en temps opportun.

Si SimpliCT est sélectionné, Aquis et Cboe apporteront chacun leur expertise, leur technologie et leurs capacités à SimpliCT.

Natan Tiefenbrun, président, Département d'actions nord-américaines et européennes, Cboe Global Markets, a déclaré : « En tant que société qui a toujours défendu l'introduction d'un système consolidé de publication, nous sommes ravis de lancer SimpliCT en partenariat avec Aquis, qui partage notre conviction de longue date sur les avantages significatifs qu'un système bien géré et gouverné peut apporter aux marchés d'actions de l'UE. Comme il s'agit de l'un des développements les plus importants de l'infrastructure du marché que l'UE a mis en place depuis de nombreuses années, il faut un fournisseur qui possède l'expertise technique, opérationnelle et commerciale nécessaire et qui soit en phase avec la vision et les objectifs des décideurs politiques pour le système. SimpliCT a été créé pour atteindre cet objectif ambitieux, en cherchant à tirer parti des capacités de pointe des entreprises fondatrices et de leur engagement indéfectible à assurer la réussite de l'entreprise. »

Alasdair Haynes, directeur général d'Aquis, a commenté : « Aquis défend depuis longtemps l'idée d'un système consolidé de publication en Europe et se réjouit de son partenariat avec Cboe, un opérateur qui a fait preuve de la même fermeté dans son engagement. Les avantages pour le secteur de la création d'un système sont clairs depuis de nombreuses années, et Aquis et Cboe ont été de fervents défenseurs de cette idée. Avec Cboe, nous avons identifié une opportunité claire de servir la communauté financière en tant qu'opérateur indépendant et compétitif à travers la formation de SimpliCT. L'entreprise commune proposée représenterait non seulement un modèle d'entreprise rentable et solide qui intègre des technologies avancées complémentaires et exclusives, mais elle serait également conçue pour offrir une compensation équitable pour la contribution de données, en alignant les intérêts des contributeurs et des consommateurs ».

La Commission européenne a mandaté la création d'une entité unique pour opérer un système consolidé de publication en temps réel pré- et post-négociation pour les actions pendant cinq ans dans le cadre de la révision du MiFIR, qui est entré en vigueur en avril 2024. La tâche de sélectionner le système consolidé de publication des actions a été déléguée à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Le processus de sélection devrait débuter en juin 2025 et le candidat retenu devrait être choisi d'ici la fin de l'année 2025.

Aquis et Cboe, qui exploitent des plateformes de négociation dans l'UE et au Royaume-Uni, disposent d'un savoir-faire technique, opérationnel et commercial considérable en tant qu'opérateurs très expérimentés de plateformes réglementées par l'UE, de services d'information sur les transactions et de services de données. Ensemble, ils contribuent de manière significative aux données sur les actions de l'UE, plus de la moitié des transactions sur les actions de l'UE étant négociées ou signalées sur les plateformes d'Aquis et de Cboe.

Pour plus d'informations sur SimpliCT, veuillez nous contacter : [email protected]

À propos de Cboe Europe

En Europe, Cboe est l'un des principaux opérateurs de services de négociation et de compensation d'actions et de produits dérivés paneuropéens, y compris la plus grande bourse paneuropéenne en termes de parts de marché et la contrepartie centrale à accès ouvert la plus connectée.

Grâce à nos bourses aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, nous offrons une gamme de mécanismes d'exécution des actions aqui permettent à nos clients de négocier de la manière qui leur convient le mieux, que leur priorité soit la rapidité et la certitude de l'exécution, la découverte de la liquidité des blocs, l'amélioration des prix, la minimisation des fuites d'informations ou l'optimisation des coûts explicites.

Nous exploitons également le plus grand service paneuropéen de notification des transactions sur actions, ainsi que des services à bas prix de données sur le marché européen des actions et d'indices boursiers de référence. Grâce à nos services d'échange et de reporting, nous traitons plus de la moitié de toutes les transactions sur actions européennes et nous serons le plus grand contributeur individuel au système de publication d'actions de l'UE.

En septembre 2021, nous avons lancé Cboe Europe Derivatives (CEDX), une place de marché paneuropéenne de produits dérivés basée à Amsterdam, qui permet aux participants d'accéder à un marché dynamique de produits dérivés d'actions par le biais d'un point d'accès unique, créant ainsi des gains d'efficacité en matière de négociation et de compensation.

L'accent mis par Cboe sur des solutions innovantes et paneuropéennes simplifie les échanges transfrontaliers et contribue à faire de l'Europe un marché attractif pour les investisseurs du monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.cboe.com/europe

À propos d'Aquis Exchange

Aquis Exchange PLC (« Aquis ») est une bourse européenne qui crée de meilleurs marchés pour une économie moderne. Aquis dispose d'une technologie leader sur le marché et de règles de négociation innovantes, et propose des cotations primaires et des négociations secondaires d'actions, ainsi que l'octroi de licences mondiales pour sa propre technologie.

Aquis se compose de quatre divisions :

Aquis Markets gère des carnets d'ordres éclairés et obscurs, couvrant 16 marchés européens. Pour ses carnets d'ordres éclairés, Aquis utilise un modèle de tarification par abonnement qui consiste à facturer les utilisateurs en fonction du trafic de messages qu'ils génèrent, plutôt qu'en fonction d'un pourcentage de la valeur de chaque action qu'ils négocient.

Aquis Technologies est la division des logiciels et de la technologie d'Aquis. Elle se concentre sur la construction de meilleurs marchés par la création et l'octroi de licences de technologies et de services d'infrastructure d'échange de pointe et rentables, y compris des moteurs d'appariement et des solutions de surveillance des échanges.

Aquis Stock Exchange (AQSE) est un marché boursier qui offre des marchés primaires et secondaires pour les actions et les produits de la dette. Elle est agréée en tant que bourse d'investissement reconnue (Recognised Investment Exchange), ce qui lui permet d'opérer en tant que bourse de valeurs réglementée. AQSE Growth Market (marché de croissance) est divisé en deux segments : « Access » et « Apex ». Le marché « Access » se concentre sur les entreprises en croissance à un stade précoce, tandis que le marché « Apex » est destiné aux entreprises plus grandes et mieux établies.

Aquis Data génère des revenus à partir de la vente de données dérivées d'Aquis Markets et d'Aquis Stock Exchange à des acteurs du marché non membres.

Aquis est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority britannique et par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers françaises pour exploiter des systèmes multilatéraux de négociation sur les marchés britannique et suisse et sur les marchés de l'UE27 respectivement. Aquis Exchange PLC est cotée à l'Aquis Stock Exchange et à l'AIM Market (AIM) du LSE. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.aquis.eu.

À propos de Cboe Global Markets, Inc.

Cboe Global Markets (Cboe : CBOE), le premier réseau mondial d'échange de produits dérivés et de titres, offre des solutions de pointe en matière de négociation, de compensation et d'investissement à des personnes du monde entier. Cboe fournit des solutions et des produits de négociation dans de multiples classes d'actifs, notamment les actions, les produits dérivés, les devises et les actifs numériques, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Par-dessus tout, nous nous engageons à construire un marché mondial fiable et inclusif qui permette aux gens de poursuivre un avenir financier durable. Pour en savoir plus sur l'échange pour la scène mondiale, consultez le site www.cboe.com.

CBOE-C

CBOE-OE

Cboe ® , CFE ® , VIX®, et Cboe Global Markets ® sont des marques déposées et Cboe Futures ExchangeSM est une marque de service de Cboe Exchange, Inc. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Cboe Global Markets, Inc. et ses sociétés affiliées ne recommandent pas et ne font aucune déclaration quant aux avantages possibles des titres, des contrats à terme ou des investissements, ou des produits ou services de tiers. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne leurs titres, leurs contrats à terme et leurs pratiques d'investissement. Ce communiqué de presse n'est valable qu'à partir de cette date. Cboe Global Markets, Inc. décline toute obligation de mise à jour des informations contenues dans le présent document. Rien dans cette annonce ne doit être considéré comme une sollicitation d'achat ou une offre de vente de titres ou de contrats à terme dans un pays où l'offre ou la sollicitation serait illégale en vertu des lois de ce pays. Aucun élément de cette communication ne constitue un conseil fiscal, juridique ou d'investissement. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers fiscaux ou juridiques pour obtenir des conseils et des informations concernant leur situation particulière.

Avertissement concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi relative à la réforme des litiges sur les titres privés) qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces déclarations peuvent être identifiées par des termes prospectifs tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel » ou « continuer », ainsi que la forme négative de ces termes et d'autres termes comparables. Toutes les déclarations qui reflètent nos attentes, nos hypothèses ou nos projections concernant l'avenir, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à des hypothèses nous concernant, peuvent inclure des projections de nos performances financières futures sur la base de nos stratégies de croissance et des tendances anticipées dans nos activités. Ces déclarations ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et nos projections actuelles concernant des événements futurs. Il existe des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d'activité, nos performances ou nos réalisations diffèrent matériellement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles.

Nous opérons dans un environnement très compétitif et en évolution rapide. De nouveaux risques et incertitudes apparaissent de temps à autre, et il n'est pas possible de prévoir tous les risques et incertitudes, ni d'évaluer l'impact de tous les facteurs sur nos activités ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives.

Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner des différences dans les résultats réels, on peut citer les suivants : la perte de notre droit de coter et de négocier en exclusivité certaines options sur indices et certains produits à terme ; les conditions économiques, politiques et de marché ; le respect des obligations légales et réglementaires ; la concurrence par les prix et la consolidation dans notre secteur ; la diminution des volumes de négociation ou de compensation, des frais de données de marché ou un changement dans la composition des produits négociés sur nos bourses ; les changements législatifs ou réglementaires ou les changements dans les régimes fiscaux ; notre capacité à protéger nos systèmes et nos réseaux de communication contre les vulnérabilités et les violations de la sécurité ; notre capacité à attirer et à retenir des cadres et d'autres personnels qualifiés ; l'intensification de la concurrence par des entités étrangères et nationales ; notre dépendance à l'égard de tiers et l'exposition au risque qu'ils représentent ; l'expansion mondiale des opérations ; les facteurs qui ont une incidence sur la qualité et l'intégrité de nos indices et d'autres indices applicables ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance et nos acquisitions ou alliances stratégiques ; notre capacité à exercer nos activités sans violer les droits de propriété intellectuelle de tiers et les coûts associés à la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; notre capacité à minimiser les risques, y compris nos risques de crédit, de contrepartie, d'investissement et de défaillance, associés à l'exploitation d'une chambre de compensation européenne ; notre capacité à gérer le volume de négociation et de compensation et le trafic de transactions, y compris les augmentations importantes, sans défaillance ou dégradation de la performance de nos systèmes ; la mauvaise conduite de ceux qui utilisent nos marchés ou nos produits ou pour lesquels nous compensons des transactions ; les défis liés à notre utilisation de codes de logiciels libres ; notre capacité à respecter nos obligations de conformité, y compris la gestion des conflits potentiels entre nos responsabilités réglementaires et notre statut d'entreprise à but lucratif ; notre capacité à maintenir BIDS Trading en tant que plateforme de négociation gérée et exploitée de manière indépendante, distincte et non intégrée à nos bourses de valeurs nationales enregistrées ; l'atteinte à notre réputation ; la capacité de nos méthodes de conformité et de gestion des risques à surveiller et à gérer nos risques de manière efficace ; les restrictions imposées par nos obligations d'emprunt et notre capacité à effectuer des paiements sur nos obligations d'emprunt ou à les refinancer ; notre capacité à maintenir une cote de crédit de première qualité ; la dépréciation de notre goodwill, de nos actifs à long terme, de nos investissements ou de nos actifs incorporels ; l'impact des pandémies ; l'exactitude de nos estimations et de nos attentes ; les risques de litiges et autres responsabilités ; et les risques liés aux actifs numériques, y compris la liquidation du Cboe Digital spot crypto market (le marché des crypto-monnaies) et la transition des contrats à terme d'actifs numériques vers CFE, l'exploitation d'une chambre de compensation de contrats à terme d'actifs numériques, la cybercriminalité, les changements dans la réglementation des actifs numériques, et les fluctuations des prix des actifs numériques. Des informations plus détaillées sur les facteurs susceptibles d'affecter nos résultats réels peuvent être trouvées dans nos documents déposés auprès de la SEC, y compris dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'année se terminant le 31 décembre 2023 et dans d'autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC.

Nous ne nous engageons pas, et nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour n'importe quelledéclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/622233/Cboe_GM_New_Logo.jpg