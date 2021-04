Ara Partners soutient la direction dans le rachat du groupe px

Une société de capital-investissement axée sur la décarbonisation de l'industrie acquiert un opérateur d'actifs industriels entièrement intégré

STOCKTON, Royaume-Uni et HOUSTON, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- Ara Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements liés à la décarbonisation industrielle, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à la direction et à Aksiom Group, pour acquérir px Group (« px » ou la « Société »).

Basé à Stockton, au Royaume-Uni, px Group est un fournisseur de solutions d'infrastructure intégrées. La société gère des actifs énergétiques et industriels complexes et propose des services complémentaires dans les domaines de la gestion de l'énergie, de l'ingénierie et du conseil. En outre, la société est propriétaire du Saltend Chemicals Park (« Saltend »), un centre industriel de 150 hectares dans la région de Humber au Royaume-Uni. Saltend abrite plusieurs entreprises de classe mondiale dans le domaine des produits chimiques et des énergies renouvelables, est un partenaire du projet phare d'Equinor dans le domaine de l'hydrogène, H2H Saltend, et accueillera l'usine de traitement des matériaux de Pensana produisant des éléments clés pour le secteur des énergies renouvelables. px Group est dirigé par Geoff Holmes, PDG, et Chris Picotte, président.

Pour chacun de ses clients, le Groupe px met à profit une main-d'œuvre hautement qualifiée et plus de vingt ans d'expérience dans l'exploitation d'infrastructures énergétiques complexes. Cette expérience constitue un ensemble d'outils fondamentaux directement transférables à la gestion des actifs liés à la transition énergétique, tels que le captage et le stockage du carbone (« CSC ») et de l'hydrogène, qui devraient tous deux jouer un rôle significatif sur la voie de la décarbonisation au Royaume-Uni. Contrairement à d'autres sources d'énergie renouvelables, le CSC et l'hydrogène sont des actifs industriels complexes dont les opérations s'apparentent davantage à des installations énergétiques telles que le traitement et la production d'électricité à partir du gaz naturel et la cogénération à partir de la biomasse, pour lesquelles px dispose d'une longue et fructueuse expérience opérationnelle. La société soutient activement trois des projets de transition énergétique les plus remarquables du Royaume-Uni en cours de développement - Acorn en Écosse, Net Zero Teesside et H2H Saltend d'Equinor - et exploite aujourd'hui les infrastructures environnantes dans chacun de ces territoires.

« px s'est imposé comme étant le principal acteur industriel et nous sommes ravis de nous associer à la direction, ainsi qu'à l'équipe d'Aksiom, puisqu'ils favorisent le développement d'une infrastructure essentielle à la transition énergétique au Royaume-Uni », a déclaré Charles Cherington, associé directeur chez Ara Partners. « Disposant d'un portefeuille d'entreprises qui développe des actifs industriels à faible émission de carbone à travers le monde, Ara comprend bien le rôle essentiel d'un exploitant, d'un gestionnaire de projet et d'un ingénieur expérimentés comme px Group dans le développement systématique de projet et la performance opérationnelle. »

« Depuis plus de 25 ans, px fournit à ses précieux clients une assistance opérationnelle et technique de qualité », a déclaré Geoff Holmes, PDG de px. « Ces dernières années ont été une période de forte croissance pour la société, et nous restons enthousiastes quant à la route à suivre face à l'abondance de l'activité énergétique et industrielle à travers le Royaume-Uni et l'UE. L'équipe de px voit une adéquation parfaite entre l'orientation stratégique de la société et l'accent mis par Ara sur la décarbonisation industrielle. Nous sommes ravis d'accueillir Ara dans la famille px et de poursuivre notre relation fructueuse avec Aksiom. »

« La relation entre px et Aksiom a été un véritable partenariat », a déclaré Chris Picotte, cofondateur du groupe Aksiom et président de px. « En outre, Ara et Aksiom travaillent ensemble depuis longtemps et nous nous réjouissons qu'une entreprise telle qu'Ara, axée sur la réduction des émissions de carbone, voit l'énorme opportunité qui s'offre à px. Alors que le paysage de l'énergie et de l'industrie continue de changer au Royaume-Uni et dans l'UE, des acteurs expérimentés comme px joueront un rôle essentiel dans cette transition. »

Ara Partners, la direction et Aksiom Group travailleront ensemble pour renforcer le portefeuille croissant de projets de transition énergétique et industrielle de la société, étendre ses offres de services énergétiques intégrés et conquérir de nouveaux marchés au Royaume-Uni et dans l'UE.

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements liés à la décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises axées sur la durabilité et les principes ESG. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site www.arapartners.com .

À propos de px Group

Basé à Stockton-on-Tees, au Royaume-Uni, px Group (« px ») est un des principaux fournisseurs de services complets et intégrés comprenant l'exploitation et la maintenance, l'ingénierie et la gestion de l'énergie dans l'ensemble du complexe énergétique et industriel britannique. La société a plus de 25 ans d'expérience dans l'exploitation et la gestion d'infrastructures énergétiques et industrielles très complexes, ce qui lui a valu la réputation d'apporter un « état d'esprit d'acquéreur » aux sites qu'elle dirige.

Le Groupe px affiche des performances exceptionnelles en matière d'exploitation, de finances et de sécurité, de santé et d'environnement (SHE), ce qui lui permet de développer des partenariats profondément ancrés avec ses clients, comme en témoigne l'attribution et le renouvellement de contrats à long terme dans des secteurs présentant de nombreux obstacles dès le départ et sujets à des changements.

À propos du groupe Aksiom

Le groupe Aksiom, basé à Dublin, identifie, acquiert et développe des entreprises de services techniques à fort potentiel et des stratégies d'actifs différenciées dans le secteur européen des infrastructures. Les fondateurs d'Aksiom, Christopher Picotte et Luis Pais Correia, ont été actionnaires et respectivement président (depuis 2013) et administrateur (depuis 2014) de px dans différentes étapes de sa récente croissance.

