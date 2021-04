Ara Partners wspomaga zarząd w wykupie px Group

Prywatny fundusz kapitałowy specjalizujący się w technologii obniżania emisyjności w przemyśle przejmuje w pełni zintegrowanego zarządcę aktywów przemysłowych.

STOCKTON, Wielka Brytania i HOUSTON, 29 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Ara Partners, prywatny fundusz kapitałowy specjalizujący się w inwestycjach w zakresie obniżenia emisyjności w przemyśle, poinformował dzisiaj o nawiązaniu współpracy z zarządem i Aksiom Group w celu przejęcia px Group („px" lub „Spółka").

px Group z siedzibą w Stockton w Wielkiej Brytanii świadczy kompleksowe rozwiązania infrastrukturalne. Spółka zarządza złożonymi aktywami energetycznymi i przemysłowymi oraz oferuje usługi uzupełniające w zakresie administrowania energią, inżynierii i doradztwa. Jednocześnie, organizacja jest właścicielem Saltend Chemicals Park („Saltend"), centrum przemysłowego o powierzchni 370 akrów, położonego w brytyjskim regionie Humber. Saltend jest siedzibą szeregu renomowanych firm z branży chemicznej i energii odnawialnej, partnerem w sztandarowym projekcie wodorowym Equinor, H2H Saltend, oraz będzie siedzibą zakładu przetwórstwa materiałów Pensana, produkującego kluczowe komponenty dla sektora energii odnawialnej. px Group jest zarządzana przez dyrektora generalnego Geoffa Holmesa oraz prezesa Chrisa Picotte.

Na potrzeby każdego ze swoich klientów px Group zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz dysponuje ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obsłudze złożonej infrastruktury energetycznej. Takie kompetencje stanowią fundamentalne narzędzia, które można bezpośrednio przenieść na zarządzanie aktywami związanymi z transformacją energetyczną, takimi jak wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla („CCS") oraz zasoby wodoru, z których oba mają odegrać znaczącą rolę na drodze Wielkiej Brytanii ku zmniejszeniu emisyjności. W odróżnieniu od innych źródeł energii odnawialnej, CCS i wodór to złożone aktywa przemysłowe, których działanie jest porównywalne z działaniem zakładów energetycznych, takich jak ośrodki przetwarzania gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz elektrociepłownie na biomasę. px może pochwalić się długim doświadczeniem operacyjnym i sukcesami w tej dziedzinie. Spółka aktywnie wspiera trzy najważniejsze brytyjskie projekty transformacji energetycznej pozostające w fazie rozwoju – Acorn w Szkocji, Net Zero Teesside oraz H2H Saltend firmy Equinor – i obecnie obsługuje infrastrukturę towarzyszącą we wszystkich tych obszarach.

„px ugruntowała swoją pozycję największego operatora przemysłowego, dlatego tym bardziej cieszymy się z możliwości współpracy z zarządem oraz zespołem Aksiom w zakresie rozwoju niezbędnej infrastruktury transformacji energetycznej w Wielkiej Brytanii – powiedział Charles Cherington, partner zarządzający w Ara Partners. - Dysponując portfelem przedsiębiorstw rozwijających niskoemisyjne aktywa przemysłowe na całym świecie, Ara doskonale rozumie decydującą rolę, jaką px Group, dysponująca doświadczonymi operatorami, kierownikami projektu i inżynierami, odgrywa w systematycznym rozwoju projektu i efektywności operacyjnej".

„Przez ponad 25 lat spółka px zapewniała swoim kluczowym klientom najwyższą jakościowo pomoc operacyjną i techniczną – zauważył Geoff Holmes, dyrektor generalny px. - Ostatnie lata to okres dynamicznego wzrostu firmy oraz pełen entuzjazmu stosunek do przyszłych działań związanych z energetyką i przemysłem w Wielkiej Brytanii i UE. Specjaliści w px są głęboko przekonani, że strategiczny kierunek działania firmy i skupienie się Ara na dekarbonizacji przemysłu doskonale ze sobą współgrają. Z ogromną radością witamy Ara w rodzinie px i zapraszamy do owocnej współpracy z zespołem Aksiom".

„Współpraca pomiędzy px i Aksiom to autentyczne partnerstwo – powiedział Chris Picotte, współzałożyciel Aksiom Group i prezes px. - Co więcej, firmy Ara i Aksiom od dawna ze sobą współpracują i cieszy nas fakt, że taka spółka jak Ara, koncentrująca się na niskich emisjach dwutlenku węgla, dostrzega ogromne możliwości stojące przed px. W miarę jak brytyjski oraz europejski krajobraz energetyczny i przemysłowy ewoluuje, doświadczeni wykonawcy, tacy jak px, będą odgrywać decydującą rolę w tej transformacji".

Ara Partners, zarząd i Aksiom Group będą wspólnie dążyć do przyspieszenia realizacji rosnącego portfela projektów związanych z przekształceniami energetycznymi i przemysłowymi, rozszerzenia oferty zintegrowanych usług energetycznych oraz wkroczenia na nowe rynki w Wielkiej Brytanii i UE.

Ara Partners

Ara Partners to prywatny fundusz kapitałowy specjalizujący się w inwestycjach obniżających emisję dwutlenku węgla w przemyśle. Spółka inwestuje w sektorach przemysłu i produkcji, chemikaliów i materiałów, efektywności energetycznej i paliw ekologicznych oraz żywności i rolnictwa, dążąc do budowania przedsiębiorstw, które są zorientowane na zrównoważony rozwój i zasady związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Więcej informacji na temat Ara Partners można znaleźć na stronie www.arapartners.com.

px Group

Spółka px Group („px") mieszcząca się w Stockton-on-Tees w Wielkiej Brytanii jest czołowym dostawcą kompleksowych i zintegrowanych usług obejmujących eksploatację i konserwację, inżynierię oraz gospodarowanie energią w całym kompleksie energetycznym i przemysłowym Wielkiej Brytanii. Firma posiada ponad 25-letnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu wysoce złożonymi aktywami infrastruktury energetycznej i przemysłowej, ciesząc się doskonałą reputacją jako organizacja wnosząca „podejście biznesowe" do obsługiwanych przez siebie obiektów.

px Group odnotowuje znakomite wyniki operacyjne, finansowe oraz w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska (SHE), co pozwala Spółce rozwijać głęboko ugruntowane partnerstwo z klientami, czego dowodem jest przyznawanie i odnawianie długoterminowych kontraktów w sektorach o podwyższonych barierach wejścia i zmian.

Aksiom Group

Aksiom Group z siedzibą w Dublinie wyszukuje, nabywa i rozwija potencjalnie najbardziej obiecujące podmioty świadczące usługi techniczne oraz zróżnicowane strategie oparte na aktywach w europejskim sektorze infrastruktury. Jej założyciele, Christopher Picotte i Luis Pais Correia, pełnili funkcje odpowiednio udziałowca i prezesa (od 2013 r.) oraz dyrektora zarządu (od 2014 r.) firmy px na poszczególnych etapach jej niedawnego rozwoju.

