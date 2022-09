Arabia Saudí lanza Nusuk, una plataforma digital para facilitar los viajes de los peregrinos

Arabia Saudí lanza Nusuk, una plataforma digital integrada, para facilitar los viajes de los peregrinos de todo el mundo

RIYADH, Arabia Saudí, 29 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El Ministerio del Hajj y la Umrah ha anunciado hoy el lanzamiento de Nusuk (nusuk.sa), la plataforma digital oficial integrada de Arabia Saudí que ofrece a todos los peregrinos y visitantes un portal de planificación fácil de usar para sus viajes a La Meca y Medina. Esta plataforma electrónica tiene como objetivo mejorar la experiencia de los musulmanes que visitan el Reino de Arabia Saudí desde todo el mundo y facilitar los trámites de llegada de los visitantes para realizar la Umrah. Nusuk es una iniciativa del Programa de Experiencia del Peregrino Visión 2030.

Nusuk proporciona información y una amplia gama de servicios a los peregrinos y visitantes, permitiéndoles realizar los Rituales de la Umrah con facilidad y comodidad. También aumentará la calidad de los servicios prestados y enriquecerá la experiencia religiosa y cultural de los visitantes, con el fin de alcanzar los objetivos deseados de Saudi Vision 2030.

Nusuk se pone en marcha en cooperación y asociación con la Autoridad de Turismo Saudí para proporcionar toda la gama de servicios en todo el ecosistema de Visit Saudi, incluyendo la facilitación de visados, permisos, procesos de reserva y procedimientos. Nusuk también ofrece varios paquetes y programas para mejorar y enriquecer la experiencia de los musulmanes que visitan La Meca y Medina.

En una fase posterior, los servicios adicionales incluirán mapas interactivos, un calendario de ofertas y actividades, información y servicios sanitarios y una guía digital de todas las directrices políticas que se ofrece en varios idiomas. Nusuk también ofrece oportunidades para el sector privado, permitiendo a los proveedores de servicios ofrecer sus servicios electrónicamente a los peregrinos y visitantes. La plataforma Maqam seguirá apoyando la planificación del programa de viaje Umrah hasta que sus servicios se transfieran a Nusuk en una fase posterior.

Su Excelencia el Ministro de Hajj y Umrah, Presidente del Comité para el Programa de Experiencia del Peregrino, Dr. Tawfiq Al-Rabiah, explicó que Nusuk es una continuación de los esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los peregrinos mediante el uso de la última tecnología. Además, Nusuk, junto con varios organismos gubernamentales, trabajará para facilitar los trámites y permitir a los peregrinos y visitantes disfrutar de su viaje espiritual con facilidad y comodidad.

Mientras que Su Excelencia el Ministro de Turismo, Presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Saudí de Turismo, Ahmed Al Khateeb, se refirió a la importancia de Nusuk bajo el paraguas del Programa de Experiencia del Peregrino, y su papel en el marco de la cooperación e integración entre la Autoridad y el Ministerio de Hajj y Umrah. Se trata de un paso clave para alcanzar los objetivos de Visión 2030 de Arabia Saudí, facilitando el proceso de Umrah y proporcionando los mejores servicios a todos los musulmanes.

Acerca de NUSUK

Nusuk, la primera plataforma digital integrada oficial de Arabia Saudí, ofrece a todos los peregrinos y visitantes una puerta de acceso a la planificación de sus viajes a La Meca y Medina, y más allá. Con Nusuk, los viajeros de todo el mundo pueden organizar fácilmente toda su visita, desde la solicitud de un visado electrónico hasta la reserva de hoteles y vuelos. Más adelante, Nusuk también podrá utilizarse para programar visitas a lugares importantes, encontrar transporte, elaborar itinerarios y mapas interactivos.

