L'Arabie saoudite lance Nusuk, une plateforme numérique intégrée, pour faciliter le voyage des pèlerins du monde entier

RIYAD, Arabie Saoudite, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le ministère du Hadj et de la Omra a annoncé aujourd'hui le lancement de Nusuk (nusuk.sa), la plateforme numérique intégrée officielle de l'Arabie saoudite qui offre à tous les pèlerins et visiteurs un portail de planification facile à utiliser pour leurs voyages à La Mecque et à Médine. Cette plateforme électronique vise à améliorer l'expérience des musulmans qui visitent le Royaume d'Arabie saoudite depuis le monde entier et à faciliter les procédures d'arrivée des visiteurs qui souhaitent accomplir la Omra. Nusuk est une initiative du programme Vision 2030 Pilgrim Experience.

Saudi Arabia launches Nusuk, an integrated digital platform, to facilitate pilgrim journeys for visitors from around the world (PRNewsfoto/The Ministry of Hajj and Umrah)

Nusuk fournit des informations et un large éventail de services aux pèlerins et aux visiteurs, leur permettant d'accomplir les rituels de la Omra avec facilité et confort. Il permettra également d'améliorer la qualité des services fournis et d'enrichir l'expérience religieuse et culturelle des visiteurs, afin d'atteindre les objectifs de la Vision saoudienne 2030.

Nusuk est lancé en coopération et en partenariat avec l'Autorité saoudienne du tourisme afin de fournir une gamme complète de services à travers l'écosystème de Visit Saudi, y compris la facilitation des visas, des permis, des processus de réservation et des procédures. Nusuk propose également divers forfaits et programmes pour améliorer et enrichir l'expérience des musulmans qui visitent La Mecque et Médine.

À un stade ultérieur, les services supplémentaires comprendront des cartes interactives, un calendrier d'offres et d'activités, des informations et des services de santé, ainsi qu'un guide numérique pour toutes les directives politiques qui est fourni en plusieurs langues. Nusuk offre également des opportunités pour le secteur privé, en permettant aux prestataires de services de proposer leurs services par voie électronique aux pèlerins et aux visiteurs. La plateforme Maqam continuera à soutenir la planification du programme de voyage de la Omra jusqu'à ce que ses services soient transférés à Nusuk à un stade ultérieur.

Son Excellence le ministre du Hajj et de la Omra, président du comité du programme de l'expérience du pèlerin, le Dr Tawfiq Al-Rabiah, a expliqué que Nusuk s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour améliorer la qualité des services fournis aux pèlerins en utilisant les dernières technologies. En outre, Nusuk, en collaboration avec plusieurs agences gouvernementales, s'efforcera de faciliter les procédures et de permettre aux pèlerins et aux visiteurs de profiter de leur voyage spirituel avec facilité et confort.

Alors que Son Excellence le ministre du Tourisme, président du conseil d'administration de l'Autorité saoudienne du tourisme, Ahmed Al Khateeb, a évoqué l'importance de Nusuk sous l'égide du Programme d'expérience des pèlerins, et son rôle dans le cadre de la coopération et de l'intégration entre l'Autorité et le ministère du Hajj et de la Omra. Il s'agit d'une étape clé pour atteindre les objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite en facilitant le processus de la Omra et en fournissant les meilleurs services à tous les musulmans.

À propos de NUSUK

Nusuk, la toute première plateforme numérique intégrée officielle saoudienne, offre à tous les pèlerins et visiteurs une passerelle de planification facile à utiliser pour leurs voyages à La Mecque et à Médine, et au-delà. Avec Nusuk, les voyageurs du monde entier peuvent facilement organiser l'ensemble de leur visite, de la demande de visa électronique à la réservation d'hôtels et de vols. Plus tard, Nusuk pourra également être utilisé pour programmer des visites de sites importants, trouver des moyens de transport, élaborer des itinéraires et des cartes interactives.

