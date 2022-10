A Arábia Saudita lança o Nusuk, uma plataforma digital integrada, para facilitar viagens de peregrinação a visitantes de todo o mundo

RIADE, Arábia Saudita, 9 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O ministério de Hajj e Umrah anunciou hoje o lançamento da Nusuk (nusuk.sa ), a plataforma digital integrada oficial da Arábia Saudita que oferece a todos os peregrinos e visitantes uma plataforma de planeamento fácil de utilizar para viagens a Makkah e Madinah. Esta plataforma eletrónica visa melhorar a experiência dos muçulmanos que visitam o Reino da Arábia Saudita a partir de qualquer ponto do mundo e facilitar os procedimentos de chegada para que os visitantes realizem a Umrah. O Nusuk é uma iniciativa do programa Vision 2030 Pilgrim Experience.

O Nusuk fornece informações e uma ampla gama de serviços para peregrinos e visitantes, permitindo-lhes executar os rituais da Umrah com facilidade e conforto. Também elevará a qualidade dos serviços prestados e enriquecerá a experiência religiosa e cultural dos visitantes, a fim de alcançar os objetivos desejados da Saudi Vision 2030.

O Nusuk é lançado em cooperação e parceria com a autoridade de turismo Saudita para fornecer toda a gama de serviços em todo o ecossistema saudita visita, incluindo a facilitação de vistos, autorizações, processos de reserva e procedimentos. O Nusuk também oferece vários pacotes e programas para melhorar e enriquecer a experiência dos muçulmanos que visitam Makkah e Madinah.

Numa fase posterior, os serviços incluirão mapas interativos, um calendário de ofertas e atividades, informações e serviços de saúde e um guia digital para todas as diretrizes políticas, que é fornecido em vários idiomas. O Nusuk também oferece oportunidades para o setor privado, permitindo que os prestadores de serviços disponibilizem os seus serviços eletronicamente aos peregrinos e visitantes. A plataforma Maqam continuará a apoiar o planeamento do programa Umrah Trip até que os seus serviços sejam transferidos para o Nusuk numa fase posterior.

Sua Excelência, o ministro de Hajj e Umrah, presidente da comissão para o programa de experiência de peregrinos, o Dr. Tawfiq Al-Rabiah, explicou que o Nusuk é uma continuação de esforços para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos peregrinos utilizando a mais recente tecnologia. Além disso, o Nusuk, em conjunto com as várias agências governamentais, irá trabalhar para facilitar os procedimentos e permitir aos peregrinos e visitantes usufruírem da sua viagem espiritual com facilidade e conforto.

Enquanto Sua Excelência, o ministro do turismo, presidente do Conselho de administração da autoridade de turismo saudita, Ahmed Al Khateeb, abordou a importância do Nusuk sob a égide do Programa Experiência peregrino, e do seu papel no âmbito da cooperação e integração entre a autoridade e o ministério de Hajj e Umrah. Este é um passo fundamental para alcançar os objetivos da visão saudita 2030, facilitando o processo do Umrah e prestando os melhores serviços a todos os muçulmanos.

Para mais informações, visite: www.nusuk.sa

Sobre o NUSUK

Nusuk, a primeira plataforma digital integrada oficial da Arábia Saudita, oferece a todos os peregrinos e visitantes um portal de planeamento fácil de utilizar para viagens a Makkah e Madinah, e outras. Com o Nusuk, os viajantes de todo o mundo podem facilmente organizar toda a sua visita, desde solicitar um eVisa até reservar hotéis e voos. Numa fase posterior, o Nusuk poderá também ser utilizado para agendar visitas a locais importantes, encontrar transporte, preparar itinerários e mapas interativos.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1907444/Nusuk_platform_eng_Infographic.jpg

FONTE The Ministry of Hajj and Umrah

