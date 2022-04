Arábia Saudita converte seu depósito de USD 300 milhões junto ao Banco Central da Mauritânia em um empréstimo em condições favoráveis

NUAQUEXOTE, Mauritânia, 18 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O Reino da Arábia Saudita, na implementação das diretrizes do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud e Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro, converteu seu depósito de USD 300 milhões junto ao Banco Central da Mauritânia em um empréstimo em condições favoráveis, como parte dos esforços contínuos e do papel de liderança do Reino no apoio ao desenvolvimento e à economia dos estados árabes e islâmicos.

A medida vem como uma extensão do apoio contínuo do Reino ao povo e ao governo da República Islâmica da Mauritânia, para impulsionar o crescimento econômico e implementar projetos de desenvolvimento em setores vitais. O suporte visa contribuir para a promoção do crescimento econômico inclusivo e sustentável, além de abrir novos canais de financiamento de organizações financeiras regionais e internacionais.

FONTE Ministry Of Finance

SOURCE Ministry Of Finance