ARÁBIA SAUDITA LANÇA UM DOS MAIORES INVESTIMENTOS MUNDIAIS NA PRÓXIMA GERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO TURISMO

O programa tem como objetivo formar 100.000 sauditas durante 2022. A campanha arrancou no final de 2020 com o lançamento de uma nova estratégia de desenvolvimento de capital humano na indústria do turismo em expansão do Reino, que visa atrair mais cidadãos sauditas para o setor.

Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, disse: "É vital que investamos na nossa juventude agora. Criar uma mão-de-obra qualificada com talento e ambição para apoiar e impulsionar o sector do turismo regional e globalmente é fundamental para a realização da Visão 2030. Este programa demonstra o nosso compromisso em capacitar os jovens, proporcionando-lhes competências, apoio e oportunidades adequadas para moldar o futuro da indústria do turismo."

De acordo com Sua Excelência, o programa tem três objetivos principais que visam alimentar, desenvolver e apoiar talentos na indústria. Procura difundir uma cultura de profissionalismo, ajudar os profissionais nascentes a adquirir os conhecimentos e qualificações necessários para entrar na indústria, e apoiar o seu sucesso através do aperfeiçoamento das suas competências. O programa ajudará os estagiários a garantir empregos dentro do setor, incluindo oportunidades sazonais, a tempo parcial ou a tempo inteiro em todo o Reino.

Sua Excelência sublinhou ainda que esta e outras iniciativas estão orientadas paraa estratégia nacional de turismo e para a Visão Saudita 2030, incluindo a criação de um milhão de novos postos de trabalho no turismo até 2030.

Mohammed Bushnag, Ministro-Adjunto da Capital Humana, afirmou: "Um investimento financeiro desta dimensão mostra a nossa determinação em dotar os nossos jovens das ferramentas necessárias. Três quartos dos cidadãos sauditas consideram agora a indústria do turismo uma opção de carreira viável. Apoiar os sonhos dos nossos Trailblazers turísticos e permitir a sua educação contínua nas melhores escolas globais, é vital, pois continuamos a emergir como um player global no setor."

Os participantes no programa deverão beneficiar de bolsas de estudo de formação em instituições globais líderes em França, Espanha, Suíça, Reino Unido, Austrália e Itália. As candidaturas serão aceites não só de recém-licenciados, mas também de sauditas que já trabalham no setor e daqueles que aspiram a iniciar uma carreira nos campos do turismo, hotelaria, culinária, serviço e vendas.

Sua Excelência acrescentou que os programas altamente especializados vão capacitar os formandos de bolsas de estudo, dotando-os das competências e qualificações necessárias para entrarem confiantes no mercado de trabalho.

Sobre o Ministério do Turismo da Arábia Saudita

O Ministério do Turismo da Arábia Saudita lidera o ecossistema do Turismo saudita, com o apoio da Autoridade Saudita de Turismo e do Fundo de Desenvolvimento Turístico. O Ministério define a estratégia do sector do turismo do Reino e é responsável pelo desenvolvimento de políticas e regulamentos, desenvolvimento de capital humano, recolha de estatísticas e captação de investimento.

Trabalha em parceria com a Autoridade De Turismo da Arábia Saudita, que promove a Arábia Saudita como destino turístico global, e o Fundo de Desenvolvimento turístico, que executa a estratégia de investimento do Ministério, fornecendo financiamento para o desenvolvimento do setor.

Liderado por Ahmed Al Khateeb, o Ministério foi fundado em fevereiro de 2020, após a abertura da Arábia Saudita a turistas internacionais de lazer pela primeira vez na sua história em 2019. A Arábia Saudita pretende acolher 100 milhões de visitas turísticas até 2030, aumentando a contribuição do setor para o PIB de 3% para 10%.

Sobre a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas

A Organização Mundial do Turismo (OMT) é a agência das Nações Unidas responsável pela promoção de um turismo responsável, sustentável e universalmente acessível.

Como principal organização internacional na área do turismo, a OMT promove o turismo como motor do crescimento económico, do desenvolvimento inclusivo e da sustentabilidade ambiental e oferece liderança e apoio ao setor no avanço das políticas de conhecimento e turismo em todo o mundo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834904/Ministry_of_Tourism_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834902/Ministry_of_Tourism_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834903/Ministry_of_Tourism_3.jpg

FONTE Ministry of Tourism of Saudi Arabia

SOURCE Ministry of Tourism of Saudi Arabia