Le ministère du Tourisme d'Arabie saoudite et le Forum économique mondial lancent l'initiative Beyond Tourism pour stimuler la croissance transformationnelle

RIYAD, Arabie saoudite, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le ministère du Tourisme d'Arabie saoudite, en partenariat avec le Forum économique mondial, annonce aujourd'hui le lancement de Beyond Tourism, une nouvelle initiative multisectorielle visant à transformer l'industrie mondiale du tourisme grâce à des actions coordonnées et mesurables en matière de durabilité, d'inclusion et de résilience. L'annonce a été faite en marge de TOURISE, la plateforme mondiale réunissant les dirigeants des secteurs public et privé pour façonner l'avenir du tourisme.

L'initiative Beyond Tourism rassemble des dirigeants de l'ensemble de l'écosystème touristique, y compris l'immobilier, l'infrastructure, la technologie, l'urbanisme, la culture et la conservation, afin de promouvoir un programme commun pour l'avenir des voyages. L'initiative s'appuie sur dix principes directeurs visant à garantir que la croissance du tourisme apporte une valeur significative et durable aux résidents, aux visiteurs, aux entreprises et aux communautés.

L'Arabie saoudite est fière de mener l'initiative Beyond Tourism en partenariat avec le Forum économique mondial », a déclaré Ahmed Al-Khateeb, ministre du Tourisme d'Arabie saoudite. « Ce partenariat reflète notre conviction commune que les solutions que nous recherchons pour le tourisme sont des solutions pour l'humanité elle-même - des solutions qui favorisent la compréhension, créent des opportunités et renforcent la résilience pour les générations à venir. »

Le lancement de Beyond Tourism s'inscrit dans le cadre de la Vision 2030 du Royaume, qui fait du tourisme un moteur essentiel de la diversification économique, de la création d'emplois et des échanges culturels. L'Arabie saoudite a accueilli plus de 116 millions de visiteurs depuis le lancement de la Vision 2030 et vise à atteindre 150 millions d'ici 2030.

Le Forum économique mondial et le ministère du Tourisme ont élaboré conjointement les dix principes directeurs de l'initiative, qui consistent notamment à aligner les opportunités du marché sur les forces locales, à renforcer les économies locales, à investir dans une main-d'œuvre prête pour l'avenir, à défendre le patrimoine culturel, à revitaliser les écosystèmes et à exploiter la technologie de manière responsable.

« Le tourisme est à la fois un pont et une échelle qui relie les cultures et soulève les communautés », a déclaré Børge Brende, président du Forum économique mondial. « Si nous y parvenons ensemble, l'initiative Beyond Tourism permettra de concrétiser le plein potentiel du secteur, non seulement en termes de PIB, mais aussi en termes d'emplois de qualité, de destinations dynamiques et de nature régénérée. »

Les dix principes directeurs du tourisme transformateur sont les suivants :

Aligner les opportunités du marché sur les forces et les valeurs locales Permettre aux voyageurs en pleine évolutionde faire des choix responsables Renforcer les entreprises et les économies locales Investir dans une main-d'œuvre prête pour l'avenir Développer l'infrastructure pour un bénéfice partagé Équilibrer la demande avec les capacités locales Défendre le patrimoine et les liens culturels Revitaliser et protéger les écosystèmes naturels Renforcer la résilience des écosystèmes Exploiter les données et les technologies de manière responsable

Dans le cadre de cette initiative, une coalition mondiale de dirigeants a été créée pour identifier et mettre en œuvre des projets de démonstration dans des régions clés. Au cours des trois prochaines années, le ministère du Tourisme et le Forum économique mondial se concentreront sur la création d'une communauté diversifiée, l'élaboration d'outils pratiques et le pilotage de modèles de tourisme durable.

L'avenir du tourisme ne sera pas défini par un pays ou une organisation, mais par notre capacité collective à écouter, à innover et à agir ensemble. Cette initiative trace un programme mondial pour un tourisme plus connecté, plus inclusif et plus durable, reflétant le rôle central de l'Arabie saoudite dans la promotion de la collaboration internationale et la garantie que le secteur offre des avantages à long terme pour les personnes et la planète.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2821056/Ministry_of_Tourism_of_Saudi_Arabia.jpg