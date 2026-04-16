Araceli Biosciences nomme Christine Tsingos au conseil d'administration

L'ancienne vice-présidente et directrice financière de Bio-Rad apporte son expérience approfondie du secteur, de la finance et de la gouvernance pour soutenir la prochaine phase de croissance d'Araceli

PORTLAND, Oregon, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Araceli Biosciences annonce aujourd'hui la nomination de Christine A. Tsingos à son conseil d'administration, ajoutant une dirigeante chevronnée avec une vaste expérience dans la direction financière, la gouvernance et la croissance stratégique.

Tsingos apporte plus de 30 ans d'expérience en tant que dirigeante et administratrice dans les domaines de la stratégie financière, de la planification du capital, des relations avec les investisseurs, des fusions et acquisitions et des technologies de l'information.

« Christine apporte à Araceli ses compétences en matière de finances, de gouvernance et de stratégie à un moment important de la croissance de l'entreprise », déclare Bill Cortelyou, président du conseil d'administration d'Araceli Biosciences. « Son expérience dans le domaine des sciences de la vie et de la création de valeur à long terme renforcera le conseil d'administration alors que nous soutenons une croissance disciplinée et la prochaine étape de développement de l'entreprise. »

« Araceli est au cœur de l'évolution vers la découverte de médicaments en laboratoire et optimisée par l'IA. Christine a aidé les entreprises à passer de l'offre d'outils autonomes à la construction de systèmes intégrés dans l'infrastructure du laboratoire moderne. Il s'agit d'une expérience essentielle à mesure que nous nous développons », déclare Matt Beaudet, CEO d'Araceli Biosciences.

Tsingos a quitté ses fonctions de vice-présidente exécutive et directrice financière de Bio-Rad Laboratories, où elle a travaillé de 2002 à 2019 et a contribué à guider la croissance soutenue et l'expansion stratégique dans les domaines de la stratégie des capitaux, de la trésorerie, des relations avec les investisseurs, des fusacs et des technologies de l'information.

Elle siège actuellement aux conseils d'administration d'Envista Holdings et de Varex Imaging Corporation et a précédemment siégé aux conseils d'administration d'Onto Innovation et de Telesis Bio.

Tsingos est titulaire d'une licence en études internationales de l'American University et d'un MBA en affaires internationales de la George Washington University. En 2010, le San Francisco Business Times lui a décerné le titre de directrice financière de l'année pour la région de la baie de San Francisco.

« Araceli a connu une forte dynamique en peu de temps, reflétant à la fois la force de sa technologie et un besoin clair du marché », déclare Christine A. Tsingos. « Il s'agit maintenant de mettre en place les fondations nécessaires pour soutenir cette croissance à grande échelle, et je suis ravie d'y participer. »

À propos d'Araceli Biosciences

Araceli Biosciences fait progresser la découverte biologique grâce à des solutions d'imagerie à très haut débit qui aident les chercheurs à générer des données plus riches et à accélérer la prise de décision dans le cadre de la découverte de médicaments et des flux de travail de la recherche en sciences de la vie.

Relations avec la presse

Don Weldon

Vice-président du marketing

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