Aramco achève l'acquisition d'une participation de 10 % dans Horse Powertrain Limited

Suite à la signature des accords définitifs le 28 juin 2024, Aramco a finalisé l'acquisition d'une participation de 10% dans Horse Powertrain Limited (« Horse Powertrain »), sur la base d'une valeur d'entreprise de 7,4 milliards d'euros

Le Groupe Renault et Geely (par l'intermédiaire de Geely Holding et Geely Auto) conservent chacun une participation de 45 % dans Horse Powertrain

L'investissement consolide un partenariat stratégique clé entre Horse Powertrain et Aramco, en tirant parti de leur expertise et de leurs ressources collectives pour réaliser des avancées dans les technologies des groupes motopropulseurs, les carburants synthétiques et les lubrifiants

Ce partenariat s'appuie sur les efforts de recherche et développement (R&D) d'Aramco dans le domaine des solutions de mobilité à faible émission de carbone, vise à contribuer à la réduction des émissions dues au transport et aide Horse Powertrain à poursuivre son objectif de devenir un fournisseur consolidé de groupes motopropulseurs de niveau 1 afin d'accélérer la transition énergétique

DHAHRAN, Arabie Saoudite, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, l'une des principales sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques au monde, par le biais d'une filiale directe et à part entière, Aramco Asia Singapore Pte. Ltd, a finalisé l'acquisition d'une participation de 10 % dans Horse Powertrain, un leader mondial dans le domaine des solutions de groupes motopropulseurs hybrides et à combustion interne. Cette transaction s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Aramco pour mettre au point de nouvelles solutions de mobilité susceptibles de réduire les émissions dues au transport.

La finalisation de la transaction fait suite à la signature des accords définitifs le 28 juin 2024 et à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires applicables. L'investissement d'Aramco est basé sur une évaluation d'entreprise de 7,4 milliards d'euros de Horse Powertrain, dans laquelle le Groupe Renault et Geely (par le biais de Geely Holding et Geely Auto) conservent chacun une participation de 45 %.

Ahmad O. Al Khowaiter, vice-président exécutif chargé de la technologie et de l'innovation chez Aramco, a déclaré : « La lutte contre les émissions dues aux transports nécessite un large éventail d'approches qui tiennent compte de la diversité du parc automobile mondial, des grandes disparités dans les infrastructures de transport et des besoins spécifiques des automobilistes dans les différents pays. Chez Aramco, l'on étudie plusieurs solutions innovantes potentielles, des carburants synthétiques à faible teneur en carbone aux moteurs à combustion interne plus efficaces, en cherchant des occasions pour faire la différence. Notre investissement dans Horse Powertrain s'appuie sur nos efforts considérables en matière de recherche et développement dans ce domaine. En joignant nos forces à celles de deux des plus grands constructeurs automobiles du monde, nous entendons tirer parti de notre savoir-faire collectif pour faire progresser les solutions de mobilité à faibles émissions. »

Matias Giannini, directeur général de Horse Powertrain, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'Aramco ait conclu son investissement dans Horse Powertrain. L'expertise d'Aramco en matière de carburants alternatifs et synthétiques en fait le partenaire idéal pour nous permettre de proposer des solutions de groupes motopropulseurs à faibles émissions. En renforçant notre leadership technologique grâce à ce partenariat, Horse Powertrain deviendra un partenaire encore plus précieux pour les marques automobiles qui souhaitent bénéficier de notre expertise et de notre empreinte de production mondiale. »

Jamal Muashsher, directeur général de Valvoline Global Operations, a déclaré : « En tant que partenaire technique et fournisseur de Horse Powertrain, nous sommes impatients d'appliquer les plus de 150 ans d'expertise automobile et la tradition d'innovation de Valvoline Global pour développer des solutions prêtes pour l'avenir dans la technologie des moteurs à combustion interne, des carburants et des lubrifiants. Notre nouvel effort conjoint avec Horse Powertrain et Aramco s'appuie sur la solide expérience de Valvoline Global en matière de partenariats avec les fabricants d'équipements d'origine. Grâce à cette collaboration, nous contribuons à façonner la prochaine génération de mobilité. »

L'investissement d'Aramco devrait accélérer les efforts de Horse Powertrain pour développer des groupes motopropulseurs à moteur à combustion interne (ICE) et hybrides de la prochaine génération, ainsi que des technologies complémentaires, telles que des solutions de carburants alternatifs et d'hydrogène. Dans le cadre de cette transaction, Aramco et sa filiale Valvoline Global Operations collaboreront avec Horse Powertrain en ce qui concerne des innovations en matière de technologie ICE, de carburants et de lubrifiants. Grâce à son leadership technologique, sa production mondiale et ses économies d'échelle, Horse Powertrain renforcera encore sa proposition de valeur aux groupes automobiles et de transport du monde entier. Horse Powertrain vise à devenir un partenaire hors pair pour l'accès à des solutions de pointe en matière de groupes motopropulseurs hybrides et à moteur à combustion interne, contribuant ainsi à la réduction des émissions globales des véhicules.

Le Conseil d'administration de Horse Powertrain est désormais composé de sept membres :

Trois administrateurs de Geely : Daniel Donghui Li (vice-président de Geely Auto et PDG de Geely Holding) deviendra président du Conseil d'administration, Jerry Gan (PDG de Geely Auto Group) et Andy An (président de Geely Holding et président de Geely Auto Group).

(vice-président de Geely Auto et PDG de Geely Holding) deviendra président du Conseil d'administration, (PDG de Geely Auto Group) et (président de Geely Holding et président de Geely Auto Group). Trois administrateurs du Groupe Renault : François Provost (Directeur des Achats, des Partenariats et des Affaires Publiques du Groupe Renault), Thierry Charvet (Directeur de l'Industrie et de la Qualité du Groupe Renault) et Denis Le Vot (Directeur Général de Dacia et Directeur de la Chaîne d'Approvisionnement du Groupe Renault).

(Directeur des Achats, des Partenariats et des Affaires Publiques du Groupe Renault), (Directeur de l'Industrie et de la Qualité du Groupe Renault) et (Directeur Général de Dacia et Directeur de la Chaîne d'Approvisionnement du Groupe Renault). Un administrateur d"Aramco : Ali A. Al Meshari (vice-président principal d'Aramco chargé de la supervision et de la coordination des technologies)

Fiche d'information sur Horse Powertrain :

17 usines dans le monde

10 clients industriels dans 130 pays, dont des constructeurs d'automobiles

Cinq centres de recherche et développement (R&D)

Environ 19 000 employés

Implantation stratégique en Chine, en Europe et en Amérique latine

et en Amérique latine Prévu environ 5 millions de groupes motopropulseurs par an

Tous les types de solutions de groupes motopropulseurs sont couverts – hybrides complets, hybrides rechargeables à longue autonomie et moteurs à combustion interne qui utilisent des carburants alternatifs tels que l'éthanol, le méthanol, le GPL, le GNC, l'hydrogène, etc.

À propos de Horse Powertrain

Horse Powertrain est un leader mondial dans le domaine des solutions de groupes motopropulseurs hybrides et à combustion. L'entreprise se compose de deux divisions, Aurobay et HORSE. Basée à Londres, au Royaume-Uni, l'entreprise emploie 19 000 personnes dans le monde, réparties dans 17 usines et cinq centres de recherche et de développement. Horse Powertrain a été officiellement créée le 31 mai 2024. www.horse-powertrain.com

À propos d'Aramco

En tant que l'une des principales entreprises intégrées du secteur de l'énergie et des produits chimiques, notre équipe mondiale se consacre à la création d'un impact dans tout ce qu'elle fait, qu'il s'agisse de l'approvisionnement crucial en pétrole ou du développement de nouvelles technologies de l'énergie. Nous nous efforçons de rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles, afin de favoriser la croissance et la productivité dans le monde entier. www.aramco.com

À propos du Groupe Renault

Le Groupe Renault est à l'avant-garde d'une mobilité en train de se réinventer. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors et de son expertise unique en matière d'électrification, le Groupe Renault est composé de quatre marques complémentaires - Renault, Dacia, Alpine et Mobilize - en offrant à ses clients des solutions de mobilité durables et innovantes. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,235 millions de véhicules en 2023. Il emploie plus de 105 000 personnes qui incarnent chaque jour son objectif, à savoir que la mobilité rapproche les gens.

Prêt à relever les défis de la route et de la compétition, le Groupe Renault s'engage dans une transformation ambitieuse et créatrice de valeur. Celle-ci s'articule autour du développement de nouvelles technologies et de nouveaux services et d'une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitifs, équilibrés et électrifiés. En ligne avec les enjeux environnementaux, l'ambition du Groupe est d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici 2040. www.renaultgroup.com

À propos de Zhejiang Geely Holding Group

Le groupe Zhejiang Geely Holding (Geely Holding) est un groupe automobile mondial qui possède plusieurs marques automobiles internationales bien connues. Ses activités couvrent toute la chaîne de valeur de l'automobile, allant de la recherche, du développement et de la conception à la production, à la vente et à l'entretien. Fondée en 1986 par Eric Li, le président de la société, située dans la ville de Taizhou, dans la province chinoise du Zhejiang, Geely Holding a lancé ses activités dans le secteur automobile en 1997 et son siège se trouve à présent à Hangzhou, en Chine. Aujourd'hui, Geely Holding exploite un nombre de marques, dont Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto et Cao Cao Mobility. Geely Holding a vendu près de 2,8 millions de véhicules en 2023, les ventes de Volvo Cars atteignant 708 716 unités au niveau mondial et l'entité de Geely Auto Group cotée à Hong Kong ayant déclaré des ventes atteignant 1 686 516 unités. Geely Holding emploie plus de 130 000 personnes dans le monde et figure dans le classement Fortune Global 500 depuis 10 ans. Pour plus d'informations sur Zhejiang Geely Holding Group, veuillez consulter le site web officiel à l'adresse suivante : www.zgh.com.

À propos de Geely Automobile Holdings Limited

Geely Automobile Holdings Limited (« Geely Auto » et ses filiales, collectivement appelés « Geely Auto Group ») (code boursier SEHK : 175) est un constructeur d'automobiles qui se concentre sur le développement, la fabrication et la vente de véhicules de tourisme. Geely Auto Group vend la plupart de ses produits sur le marché chinois et a également élargi ses ventes à l'exportation vers d'autres pays au cours des dernières années. Geely Auto Group possède des bases de production dans différentes régions de la Chine continentale et emploie plus de 60 000 personnes. Geely Auto est coté au tableau principal de la Bourse de Hong Kong Limited (« SEHK ») et fait partie de l'indice Hang Seng depuis 2017. L'actionnaire de contrôle de Geely Auto est Zhejiang Geely Holding.

Clause de non-responsabilité

Le communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que celles relatives à des faits historiques ou actuels incluses dans le communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives font état des attentes et des projections actuelles de la Société concernant ses dépenses en capital et ses investissements, ses grands projets, ses performances en amont et en aval, y compris par rapport à ses pairs. Ces déclarations peuvent inclure, sans s'y limiter, toute déclaration précédée par, suivie par ou comprenant des mots tels que « objectif », « croire », « s'attendre à », « viser », « avoir l'intention », « pouvoir », « anticiper », « estimer », « planifier », « projeter », « peut avoir », « probable », « devrait », « pourrait », ainsi que d'autres mots et termes ayant une signification similaire ou la forme négative de ceux-ci. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants échappant au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, des performances ou des réalisations escomptés, exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, notamment les facteurs suivants : les fluctuations de l'offre, de la demande et des prix du pétrole, du gaz et des produits pétrochimiques au niveau mondial ; la conjoncture économique mondiale ; la concurrence dans les secteurs dans lesquels Saudi Aramco exerce ses activités ; les préoccupations liées au changement climatique, les conditions météorologiques et leurs incidences sur la demande mondiale d'hydrocarbures et de produits à base d'hydrocarbures ; les risques liés à la capacité de Saudi Aramco d'atteindre ses objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), y compris son incapacité à atteindre pleinement ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 ; les conditions affectant le transport des produits ; les risques opérationnels et les dangers courants dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage et de la pétrochimie ; la nature cyclique des industries du pétrole et du gaz, du raffinage et de la pétrochimie ; l'instabilité et les troubles politiques et sociaux et les conflits armés réels ou potentiels dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et dans d'autres régions ; les catastrophes naturelles et les pandémies ou épidémies de santé publique ; la gestion de la croissance de Saudi Aramco ; la gestion des filiales, des opérations conjointes, des coentreprises, des entreprises associées et des entités dans lesquelles la Société détient une participation minoritaire ; l'exposition de Saudi Aramco à l'inflation, au risque de taux d'intérêt et au risque de change ; les risques liés à l'exercice d'activités dans un secteur réglementé et les modifications des réglementations pétrolières, gazières, environnementales ou autres ayant un impact sur les secteurs dans lesquels Saudi Aramco exerce ses activités ; les procédures judiciaires, les questions de commerce international et autres litiges ou accords ; et d'autres risques et incertitudes susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, comme indiqué dans les derniers rapports périodiques de la Société déposés auprès de la Bourse saoudienne. Pour plus d'informations sur les risques potentiels et les incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats prévus, veuillez consulter les derniers rapports périodiques de la Société déposés auprès de la Bourse saoudienne. Ces déclarations prospectives reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société et l'environnement dans lequel elle opérera à l'avenir. Les informations contenues dans le communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations prospectives, ne s'appliquent qu'à la date du présent communiqué de presse et ne sont pas destinées à donner des garanties quant aux résultats futurs. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de diffuser des mises à jour ou des révisions du communiqué de presse, y compris des données financières ou des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que la loi ou la réglementation applicable ne l'exige. Personne ne doit considérer le communiqué de presse comme un conseil financier, fiscal ou d'investissement. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.

