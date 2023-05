Aramco, Baosteel e PIF assinam acordo para estabelecer o primeiro complexo integrado de fabricação de placas de aço na Arábia Saudita

DHAHRAN, Arábia Saudita, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Aramco, uma das empresas líder em energia integrada e produtos químicos, Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel), o conglomerado de aço líder mundial e o Public Investment Fund (PIF) assinaram um acordo de acionistas para estabelecer um complexo integrado de fabricação de placas de aço no Reino da Arábia Saudita.

Sujeito às aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento, espera-se que o complexo seja localizado na cidade Industrial de Ras al-Khair, uma das quatro novas Zonas Econômicas Especiais anunciadas recentemente por Sua Alteza Real Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Herdeiro, primeiro-ministro e Presidente do Conselho de Economia e Assuntos de Desenvolvimento.

O complexo reuniria o ecossistema incomparável de energia e serviços industriais da Aramco, a capacidade avançada do setor de placas de aço da Baosteel e a sólida experiência em investimentos e recursos financeiros do PIF. Seria a primeira instalação desse tipo no Reino e na região GCC, avançando no ecossistema regional do setor siderúrgico. O projeto tem como objetivo melhorar o setor de manufatura doméstica por meio da localização da produção de placas de aço pesado, transferência de conhecimentos e criação de oportunidades de exportação.

Espera-se que a instalação tenha uma capacidade de produção de placas de aço de até 1,5 milhões de toneladas por ano. Também seria equipado com uma fornalha de ferro direto reduzido (direct reduced iron - DRI) à base de gás natural e uma fornalha de arco elétrico, que visa reduzir as emissões de CO2 do processo de fabricação de aço em até 60%, em comparação com um forno de explosão tradicional. A usina DRI seria compatível com hidrogênio, sem a necessidade de grandes modificações de equipamentos, reduzindo potencialmente as emissões de CO2 em até 90% no futuro.

Amin H. Nasser, presidente e CEO da Aramco, disse:"Espera-se que a primeira unidade de produção de placas de aço do Reino melhore o ecossistema do setor de aço da Arábia Saudita e a localização da cadeia de suprimentos. Sob o principal programa de investimento industrial da Aramco, o Namaat, e apoiado pelo programa Shareek do governo, espera-se que essa joint venture gere empregos e contribua para o crescimento econômico e a diversificação. Esta joint venture também é um exemplo sobre como reunir conhecimentos de outros setores. Com a Baosteel e o PIF apoiando a capacitação no setor industrial do Reino, a Aramco tem como objetivo criar valor adicional para nossa empresa e nossos parceiros".

Yazeed A. Al-Humied, Vice-Governador e Chefe de Investimentos MENA do PIF, disse: "O PIF está diversificando a economia saudita, abrindo oportunidades e capacitando setores estratégicos importantes no mercado local. Esta parceria visa estabelecer uma instalação integrada de fabricação de placas de aço que fortalecerá o desenvolvimento industrial da Arábia Saudita e possibilitará seu papel como fornecedora no setor de metais. Também se baseará no mandato do PIF de estabelecer novas parcerias estratégicas local e globalmente, localizar tecnologias e conhecimentos, capacitar o setor privado e criar mais oportunidades de emprego diretas e indiretas no mercado local. Desde 2017, o PIF investiu em 13 setores estratégicos e estabeleceu 77 novas empresas no mercado interno".

Zou Jixin, Presidente da Baosteel, disse:"Este projeto é uma prática ativa da Baosteel para explorar caminhos de baixo carbono para a indústria siderúrgica, uma grande conquista na promoção da estratégia internacional de desenvolvimento da Baosteel. O projeto tem como objetivo contribuir positivamente para a localização da cadeia do setor de aço, a criação de empregos e a prosperidade econômica local na Arábia Saudita".

Sr. Chen Derong, Presidente da Baowu Group (a empresa controladora da Baosteel), e o Sr. Hu Wangming, presidente da Baowu Group, endossaram ainda mais o projeto com total confiança.

A Arábia Saudita seria o principal mercado-alvo do projeto, com planos de exportar para a GCC e para a região mais ampla do Oriente Médio e Norte da África (MENA). Espera-se que ela crie novos empregos e reduza significativamente a dependência do aço importado, atendendo clientes em vários setores industriais estratégicos, incluindo tubulações, construção naval, fabricação de plataformas offshore, fabricação de plataformas offshore e fabricação de vasos de tanque e pressão. Também teria como objetivo atender aos setores de construção, energias renováveis e marítimo.

O investimento está alinhado com a estratégia do PIF de desbloquear os recursos de setores promissores e estrategicamente importantes que possam impulsionar a diversificação da economia local. Ele apoiará vários setores prioritários do PIF que requerem chapas de aço e criarão uma indústria siderúrgica mais resiliente na região.

O complexo de placas de aço é apoiado pelo programa Shareek para grandes empresas, que visa promover uma maior cooperação público-privada, criar empregos e aumentar o desenvolvimento da economia saudita, fornecendo incentivos para investimentos domésticos. Também se enquadra no programa Namaat da Aramco, que visa estabelecer parcerias estratégicas que impulsionem a diversificação e expansão econômica, da cadeia de suprimentos e dos investimentos industriais da Arábia Saudita.

Sobre a Aramco

A Aramco é uma empresa global de produtos químicos e energia integrada. Somos orientados por nossa crença fundamental de que energia significa oportunidade. Da produção aproximada de um a cada oito barris de petróleo do mundo até o desenvolvimento de novas tecnologias de energia, nossa equipe global se dedica a gerar impacto em tudo o que fazemos. Nos focamos em tornar nossos recursos mais confiáveis, sustentáveis e úteis. Isso ajuda a promover a estabilidade e o crescimento de longo prazo em todo o mundo. www.aramco.com.

Sobre a PIF

O Public Investment Fund (PIF) é um dos maiores e mais impactantes fundos soberanos do mundo. Desde 2015, quando o Conselho foi reconstituído e a supervisão transferida para o Conselho de Assuntos Econômicos e Desenvolvimento, o conselho de administração do Fundo é presidido por Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro Mohammad bin Salman bin Abdulaziz, Primeiro Ministro, Presidente do Conselho de Economia e Desenvolvimento e Presidente do Fundo de Investimento Público. O PIF tem um papel de liderança no avanço da transformação e diversificação econômica da Arábia Saudita, além de contribuir para moldar o futuro da economia global. Desde 2017, o PIF constituiu 77 empresas e criou, direta e indiretamente, mais de 500.000 postos de trabalho no final de 2021.

O PIF está construindo um portfólio diversificado ao aproveitar oportunidades de investimento atraentes e de longo prazo em 13 setores estratégicos na Arábia Saudita e globalmente. A estratégia do PIF, definida no Programa PIF 2021-2025 - um dos programas de realização da Visão 2030 - visa capacitar muitos setores promissores e contribuir para aumentar o conteúdo local por meio da criação de parcerias com o setor privado, além de injetar pelo menos 150 bilhões riais anualmente na economia local. O PIF trabalha para transferir tecnologias e localizar conhecimento, construindo uma economia próspera e sustentável internamente. Como braço de investimento da Arábia Saudita, o PIF busca investimentos exclusivos e está construindo alianças e parcerias estratégicas com instituições e organizações internacionais de prestígio, que contribuem para alcançar valor real de longo prazo para a Arábia Saudita, de acordo com os objetivos da Visão 2030. O PIF também criou um modelo de governança operacional que reflete suas principais tarefas e objetivos, de acordo com as melhores práticas internacionais. A aplicação deste modelo de governança melhora o nível de transparência e eficácia na tomada de decisões e no progresso futuro.

Mais informações sobre o PIF podem ser encontradas em http://www.pif.gov.sa.

Sobre a Baosteel

A Baosteel é uma empresa líder mundial, moderna, de ferro e aço. A empresa possui a capacidade de fabricação e serviço de primeira classe e ocupa o segundo lugar na produção de aço bruto; o primeiro na produção de folhas automotivas; e o primeiro na produção de aço de silício entre todas as empresas listadas globalmente. Também é uma das empresas globais de aço, com os produtos de aço de carbono mais completos.

A Baosteel atribui grande ênfase ao cultivo de sua capacidade de inovação, desenvolve e implementa ativamente tecnologias avançadas para fabricação, conservação de energia e proteção ambiental e possui uma rede de marketing, processamento e serviços com cobertura nacional e envolvimento mundial. Seus produtos de ponta, desenvolvidos de forma independente, atingem o nível mais avançado do mundo. Com um objetivo estratégico de se tornar a empresa de ferro e aço mais competitiva globalmente e na empresa listada com o maior valor de investimento, a Baosteel se dedica a oferecer produtos e serviços de destaque, criando o melhor valor para os acionistas e para a sociedade, e alcançando o desenvolvimento conjunto com as partes interessadas.

www.baosteel.com

