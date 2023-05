Aramco, Baosteel y PIF firman acuerdo para establecer el primer complejo integrado de fabricación de placas de acero en Arabia Saudita

DHAHRAN, Arabia Saudita, 2 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las empresas integradas de energía y productos químicos líderes en el mundo, Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel), el conglomerado de acero líder a nivel mundial y el Fondo de Inversión Pública (PIF) firmaron un acuerdo de accionistas para establecer un complejo integrado de fabricación de placas de acero en el Reino de Arabia Saudita.

Aramco, Baosteel and PIF signing ceremony for the steel plate manufacturing joint venture in Dhahran, Saudi Arabia, on May 1

Sujeto a las condiciones habituales de aprobación reglamentaria y cierre, se espera que el complejo de empresas conjuntas esté ubicado en la ciudad industrial de Ras al-Khair, una de las cuatro nuevas Zonas Económicas Especiales anunciadas recientemente por su Alteza Real el PríncipeMohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero, primer ministro y presidente del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo.

El complejo busca reunir el inigualable ecosistema de servicios energéticos e industriales de Aramco, la capacidad industrial avanzada de placas de acero de Baosteel y las sólidas capacidades financieras y la experiencia en inversiones del PIF. Sería la primera instalación de este tipo en el Reino y la región del GCC, lo que promovería el ecosistema regional de la industria del acero. El proyecto tiene como objetivo mejorar el sector manufacturero nacional mediante la localización de la producción de placas de acero pesado, la transferencia de conocimientos y la creación de oportunidades de exportación.

Se espera que la planta tenga una capacidad de producción de placas de acero de hasta 1,5 millones de toneladas al año. También estaría equipada con un horno de hierro de reducción directa (DRI) de gas natural y un horno de arco eléctrico, que tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2 del proceso de fabricación de acero hasta en un 60% en comparación con un alto horno tradicional. La planta DRI sería compatible con hidrógeno sin la necesidad de efectuar importantes modificaciones a los equipos, lo que podría reducir las emisiones de CO2 hasta en un 90% en el futuro.

Amin H. Nasser, presidente y director ejecutivo de Aramco, expresó: "Se espera que la primera planta de producción de placas de acero del Reino mejore el ecosistema de la industria del acero de Arabia Saudita y mejore la localización de la cadena de suministro. Bajo el programa insignia de inversión industrial de Aramco, Namaat, y con el apoyo del programa Shareek del gobierno, se espera que esta empresa conjunta genere puestos de trabajo y contribuya al crecimiento económico y la diversificación. Esta empresa conjunta es también un ejemplo de reunir conocimientos especializados de otros sectores. Con el apoyo de Baosteel y PIF en el desarrollo de capacidades en el sector industrial del Reino, Aramco busca crear valor adicional para nuestra empresa y nuestros socios".

Yazeed A. Al-Humied, vicegobernador y director de MENA Investments en el PIF, expresó: "El PIF está diversificando la economía saudita al liberar oportunidades y posibilitar sectores estratégicos clave en el mercado local. Esta alianza tiene como objetivo establecer una planta integrada de fabricación de placas de acero que fortalezca el desarrollo industrial de Arabia Saudita y permita su papel como proveedor dentro de la industria de los metales. También se basará en el mandato del PIF de establecer nuevas alianzas estratégicas a nivel local y global; localizar tecnologías y conocimientos; habilitar el sector privado; y crear más oportunidades de empleo directas e indirectas en el mercado local. Desde 2017, el PIF ha invertido en 13 sectores estratégicos y ha establecido 77 nuevas empresas a nivel nacional".

Zou Jixin, presidente de Baosteel, expresó: "Este proyecto es una práctica activa de Baosteel para explorar rutas con bajas emisiones de carbono para la industria del acero, un logro importante en la promoción de la estrategia de desarrollo internacional de Baosteel. El proyecto pretende contribuir positivamente a la localización de la cadena industrial del acero, la creación de puestos de trabajo y la prosperidad económica local en Arabia Saudita".

El Sr. Chen Derong, presidente de la junta de Baowu Group (la empresa matriz de Baosteel), y el Sr. Hu Wangming, presidente de Baowu Group, han respaldado el proyecto con plena confianza.

Arabia Saudita sería el principal mercado objetivo del proyecto, con planes de exportar al GCC y a la región MENA en general. Se espera que origine nuevos puestos de trabajo y reduzca significativamente la dependencia del acero importado, atendiendo a clientes en varios sectores industriales estratégicos como tuberías, construcción de buques, fabricación de plataformas marítimas y fabricación de tanques y recipientes a presión. También tendría como propósito prestar servicios a los sectores de construcción, energías renovables y marinos.

La inversión se alinea con la estrategia del PIF para liberar las capacidades de los sectores prometedores e industrias estratégicamente importantes que pueden impulsar la diversificación de la economía local. Apoyará una serie de sectores prioritarios del PIF que requieren placas de acero y creará una industria de acero más resiliente en la región.

El complejo de placas de acero cuenta con el apoyo del programa Shareek del Reino para grandes empresas, que tiene como objetivo fomentar una mayor cooperación entre el sector privado y el público, crear puestos de trabajo y mejorar el desarrollo de la economía saudita al ofrecer incentivos para la inversión nacional. También está comprendida en el programa Namaat de Aramco, cuyo propósito es establecer alianzas estratégicas que impulsen la diversificación y expansión de las inversiones económicas, industriales y de la cadena de suministro de Arabia Saudita.

Leyenda de la fotografía:

La ceremonia de firma entre Aramco, Baosteel y PIF de la empresa conjunta de fabricación de chapas de acero en Dhahran, Arabia Saudita, el 1 de mayo.

Acerca de Aramco

Aramco es una empresa global integrada de energía y productos químicos. Nos impulsa la convicción de que la energía es una oportunidad. Desde la producción de aproximadamente uno de cada ocho barriles del suministro mundial de petróleo hasta el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, nuestro equipo global se dedica a crear impacto en todo lo que hacemos. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más fiables, más sostenibles y más útiles. Esto ayuda a promover la estabilidad y el crecimiento a largo plazo en todo el mundo. www.aramco.com.

Acerca del PIF

El Fondo de Inversión Pública (FPI) es uno de los fondos soberanos más grandes y de mayor impacto del mundo. Desde 2015, cuando se reconstituyó la junta y se transfirió la supervisión a los asuntos del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo, la junta directiva del Fondo ha sido presidida por Su Alteza Real el Príncipe HerederoMohammad bin Salman bin Abdulaziz, primer ministro, presidente del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo y presidente del Fondo de Inversión Pública. El PIF desempeña un papel líder en el avance de la transformación económica y la diversificación de Arabia Saudita, así como en contribuir a dar forma al futuro de la economía global. Desde 2017, el PIF ha establecido 77 empresas y ha creado, directa e indirectamente, más de 500.000 puestos de trabajo al final del año 2021.

El PIF está construyendo un portafolio diversificado al participar en oportunidades de inversión atractivas y a largo plazo en 13 sectores estratégicos en Arabia Saudita y a nivel mundial. La estrategia del PIF, según se establece en el Programa PIF 2021-2025, uno de los programas de realización de la Visión 2030, tiene como objetivo habilitar muchos sectores prometedores y contribuir a aumentar el contenido local al crear alianzas con el sector privado, además de inyectar al menos 150.000 millones de riales al año en la economía local. El PIF se esfuerza por transferir tecnologías y localizar conocimientos para forjar una economía próspera y sostenible a nivel nacional. Como el brazo de inversión de Arabia Saudita, el PIF busca realizar inversiones únicas, y está formando alianzas estratégicas y asociaciones con prestigiosas instituciones y organizaciones internacionales, lo cual contribuye a lograr un valor real a largo plazo para Arabia Saudita, en línea con los objetivos de la Visión 2030. El PIF también ha creado un modelo de gobernanza operacional que refleja sus principales tareas y objetivos, de conformidad con las mejores prácticas internacionales. La aplicación de este modelo de gobernanza mejora el nivel de transparencia y eficacia en la adopción de decisiones y el progreso futuro.

Puede encontrar más información sobre el PIF en http://www.pif.gov.sa.

Acerca de Baosteel

Baosteel es una empresa de hierro y acero integrada y modernizada, líder a nivel mundial. La empresa posee la capacidad de fabricación y servicio líder a nivel mundial y ocupa el segundo lugar en producción de acero crudo. Es la primera en producción de láminas automotrices y la primera en producción de acero de silicio entre todas las empresas de acero que cotizan en bolsa a nivel mundial. La empresa también es una de las compañías globales de acero con los productos de acero de carbono más completos.

Baosteel asigna gran importancia al cultivo de su capacidad de innovación, desarrolla e implementa activamente tecnologías avanzadas para la fabricación, la conservación de la energía y la protección del medioambiente, y ha establecido una red de comercialización, procesamiento y servicios con cobertura nacional y participación en todo el mundo. Sus productos de alta gama desarrollados de manera independiente alcanzan un nivel avanzado en el mundo. Con el objetivo estratégico de convertirse en la empresa de hierro y acero más competitiva a nivel mundial y una empresa que cotiza en bolsa con el mayor valor de inversión, Baosteel se dedica a ofrecer productos y servicios destacados a los clientes, crear el mejor valor para los accionistas y la sociedad y lograr un desarrollo en conjunto con sus partes interesadas.

www.baosteel.com

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2067167/Aramco_Baosteel.jpg

