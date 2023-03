Aramco e DHL Supply Chain anunciam nova joint venture completa de Compras e Centro de Logística

Planeja fornecer serviços integrados de aquisição e de cadeia de suprimentos de classe mundial

Primeiro centro do gênero na região atendendo a clientes dos setores industrial, energético, químico e petroquímico

Espera-se que a mudança ajude os clientes a impulsionar a eficiência da cadeia de suprimentos e os benefícios de custo, reduzindo sua pegada de carbono por meio de soluções mais sustentáveis

DHAHRAN, Arábia Saudita, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Aramco, uma das principais empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo, com a fornecedora internacional de logística por contrato, DHL Supply Chain, anunciaram a assinatura de um acordo de acionistas para uma nova Centro de Compras e Logistíca na Arábia Saudita, para aumentar a eficiência e sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Seria o primeiro centro da região a atender clientes dos setores industrial, energético, químico e petroquímico.

From left, Aramco Acting Executive Vice President of Strategy & Corporate Development Ashraf A. Al Ghazzawi, DHL Supply Chain Europe, Middle East and Africa CEO Hendrik Venter, DHL Supply Chain CEO Oscar de Bok, Aramco President & CEO Amin H. Nasser, Deutsche Post DHL Group CEO-designate Tobias Meyer, Aramco Executive Vice President of Technical Services Ahmad A. Al Sa'adi, and Aramco Senior Vice President of Procurement and Supply Chain Management Mohammad A. Al Shammary

A joint venture pretende estar operacional em 2025 fornecendo serviços integrados confiáveis de aquisição e de cadeia de suprimentos para empresas nos setores industrial, de energia, químico e petroquímico. A joint venture se concentraria inicialmente na Arábia Saudita, com aspirações de expansão para toda a região MENA.

Espera-se que o preeminente ecossistema de cadeia de suprimentos industrial e de energia da Aramco e a experiência em logística de classe mundial da DHL permitam que a joint venture agregue valor ao atender às necessidades de compras, armazenamento e gerenciamento de estoque, transporte e logística reversa dos clientes.

O objetivo é que a joint venture alcance as melhores práticas do setor em compras e gerenciamento de cadeia de suprimentos, bem como a implantação de soluções de cadeia de suprimentos, transporte e armazenamento mais sustentáveis.

Amin H. Nasser, Presidente & CEO da Aramco, disse:"Esta parceria reúne dois líderes da indústria, cada um com uma história de longa data. Ao combinar o ecossistema excepcional de energia, produtos químicos e de cadeia de suprimentos industriais da Aramco, com a experiência de transporte e logística de classe mundial da DHL, pretendemos permitir que a joint venture de Compras e Centro de Logística sirva como um centro único para a cadeia de suprimentos das necessidades dos clientes. Prevemos que isso não apenas promoverá os objetivos econômicos de nossas duas empresas, mas também acelerará o crescimento na Arábia Saudita e na região MENA."

Oscar de Bok, CEO da Cadeia de Suprimentos da DHL, disse: "Estamos extremamente entusiasmados em anunciar a assinatura deste acordo com a Aramco. Por meio dele, a DHL pretende promover suas operações de negócios e redes de logística em toda a Arábia Saudita e na região MENA enquanto expande nossa presença industrial. Ao trabalhar em parceria com a Aramco, pretendemos fornecer às empresas regionais e multinacionais desses setores acesso a uma rede logística internacional robusta, promovendo um crescimento econômico positivo e promovendo atividades sustentáveis."

Por meio de tecnologias de ponta, espera-se que a joint venture permita que as empresas reduzam custos, maximizem a eficiência e aproveitem a digitalização. Isso representa o culminar de vários anos de cooperação entre as duas empresas e visa transformar a gestão de estoque e logística, expandir negócios, criar empregos e permitir a diversificação econômica na Arábia Saudita e na região MENA.

A formação da joint venture está sujeita às aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.

Sobre a Aramco

A Aramco é uma empresa global integrada de energia e produtos químicos. Somos movidos pela crença central de que energia é oportunidade. Da produção de aproximadamente um em cada oito barris do suprimento mundial de petróleo ao desenvolvimento de novas tecnologias de energia, nossa equipe global se dedica a criar impacto em tudo o que fazemos. Nós nos concentramos em tornar nossos recursos mais confiáveis, mais sustentáveis e mais úteis. Isso ajuda a promover a estabilidade e o crescimento de longo prazo em todo o mundo. www.aramco.com

Aramco

Sobre a DHL

A DHL é a marca global líder no setor de logística. Nossas divisões da DHL oferecem um portfólio incomparável de serviços de logística, desde entrega de encomendas nacionais e internacionais, soluções de remessa e atendimento de e-commerce, logística expressa, transporte rodoviário, aéreo e marítimo até gerenciamento da cadeia de suprimentos industrial. Com cerca de 395.000 funcionários em mais de 220 países e territórios em todo o mundo, a DHL conecta pessoas e empresas de forma segura e confiável, permitindo fluxos comerciais globais sustentáveis. Com soluções especializadas para mercados e indústrias em crescimento, incluindo tecnologia, ciências da vida e saúde, engenharia, manufatura e energia, mobilidade automotiva e varejo, a DHL está posicionada de forma decisiva como "A empresa de logística para o mundo".

A DHL faz parte do Deutsche Post DHL Group. O Grupo gerou receitas de mais de 94 bilhões de euros em 2022. Com práticas de negócios sustentáveis e compromisso com a sociedade e o meio ambiente, o Grupo contribui positivamente para o mundo. O Deutsche Post DHL Group pretende alcançar a logística de emissões líquidas zero até 2050.

