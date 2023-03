Aramco erweitert seine Präsenz in China durch den Erwerb einer 10%igen Beteiligung an Rongsheng Petrochemical

- Der Deal umfasst die Lieferung von 480.000 Barrel Rohöl pro Tag an den größten integrierten Raffinerie- und Chemiekomplex in China

DHAHRAN, Saudi-Arabien, 28. März 2023 /PRNewswire/ -- Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, hat endgültige Vereinbarungen zum Erwerb einer 10%igen Beteiligung an der in Shenzhen notierten Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. („Rongsheng") für 24,6 Mrd. RMB (3,6 Mrd. USD zu aktuellen Wechselkursen) getroffen. Mit dieser Transaktion würde das Unternehmen seine Präsenz in nachgelagerten Märkten in China erheblich ausbauen.

Amin H. Nasser, Aramco President & CEO (center), attends the signing ceremony for Aramco’s acquisition of a 10% interest in Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. Mohammed Y. Al Qahtani, Aramco Executive Vice President of Downstream (sitting right), and Li Shuirong, Rongsheng Chairman (sitting left), signed the documents in the presence of Anwar Al Hejazi, Aramco Asia President (standing left) and Xiang Jiongjiong, Rongsheng CEO (standing right)

Im Rahmen einer strategischen langfristigen Verkaufsvereinbarung wird Aramco 480.000 Barrel arabisches Rohöl pro Tag (bpd) an die Rongsheng-Tochtergesellschaft Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd. (ZPC) liefern. Aramco Overseas Company („AOC"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Aramco, wird die Beteiligung an Rongsheng erwerben.

Rongsheng besitzt unter anderem eine 51%ige Beteiligung an ZPC, die ihrerseits den größten integrierten Raffinerie- und Chemiekomplex in China mit einer Verarbeitungskapazität von 800.000 bpd Rohöl und einer Produktionskapazität von 4,2 Millionen Tonnen Ethylen pro Jahr besitzt und betreibt.

Mohammed Y. Al Qahtani, Executive Vice President of Downstream von Aramco, erklärte: „Diese Ankündigung zeigt das langfristige Engagement von Aramco in China und den Glauben an die Grundlagen des chinesischen Petrochemiesektors. Es ist eine wichtige Akquisition für Aramco in einem Schlüsselmarkt, die unsere Wachstumsambitionen unterstützt und unsere Strategie der Umwandlung von Flüssigkeiten in Chemikalien vorantreibt. Sie verspricht darüber hinaus, die zuverlässige Versorgung einer der wichtigsten chinesischen Raffinerien mit Rohöl sicherzustellen.

Li Shuirong, Vorsitzender von Rongsheng, sagte: „Diese strategische Zusammenarbeit wird unsere langjährige Freundschaft und unser gegenseitiges Vertrauen auf eine neue Ebene heben und den Weg in eine glänzende Zukunft für die hochqualitative Entwicklung der weltweiten petrochemischen Industrie ebnen. Ich bin überzeugt, dass die Beteiligung von Aramco Rongsheng erheblich dabei helfen wird, seine petrochemische Wachstumsstrategie umzusetzen."

Die Investition würde eine wichtige Verbindung zwischen Aramco, Rongsheng und ZPC verankern, das eine der modernsten chemischen Umwandlungsanlagen der Welt betreibt.

Die Transaktion beinhaltet einen außerbörslichen Sekundärverkauf von Rongsheng-Aktien durch den Mehrheitsaktionär Zhejiang Rongsheng Holding Group, der das Potenzial für eine künftige Zusammenarbeit zwischen den Akteuren in den Bereichen Handel, Raffination, Chemieproduktion und Technologielizenzierung bietet. Die Transaktion soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein und unterliegt noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Zuvor wurde am 26. März bekanntgegeben, dass das Aramco-Joint-Venture Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO) im zweiten Quartal 2023 mit dem Bau eines großen integrierten Raffinerie- und Petrochemiekomplexes im Nordosten Chinas beginnen will. Aramco, das einen 30 %-Anteil an HAPCO besitzt, wird bis zu 210.000 bpd Rohöl an den Komplex liefern.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Rongsheng und des HAPCO-Joint-Venture würde Aramco insgesamt 690.000 bpd Rohöl an hochchemische Verarbeitungsanlagen liefern.

