Aramco expandirá sua presença na China por meio da aquisição de 10% de participação na Rongsheng Petrochemical

- O acordo envolve o envio de 480 mil barris de petróleo bruto por dia para o maior complexo integrado de refino e produtos químicos da China

DHAHRAN, Arábia Saudita, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Aramco, uma das principais empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo, assinou contratos definitivos para adquirir uma participação de 10% na Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. ("Rongsheng"), listada em Shenzhen por RMB 24,6 bilhões ($3.6 bilhões com base nas taxas de câmbio atuais), em um acordo que expandirá significativamente sua presença na área de processamento e distribuição na China.

Amin H. Nasser, Aramco President & CEO (center), attends the signing ceremony for Aramco’s acquisition of a 10% interest in Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. Mohammed Y. Al Qahtani, Aramco Executive Vice President of Downstream (sitting right), and Li Shuirong, Rongsheng Chairman (sitting left), signed the documents in the presence of Anwar Al Hejazi, Aramco Asia President (standing left) and Xiang Jiongjiong, Rongsheng CEO (standing right)

Por meio do acordo estratégico, a Aramco fornecerá 480 mil barris por dia (bpd) de petróleo bruto árabe para a afiliada da Rongsheng, a Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd (ZPC), mediante um contrato de venda de longo prazo. A Aramco Overseas Company ("AOC"), uma subsidiária de propriedade integral da Aramco, adquirirá a participação na Rongsheng.

Entre outros ativos, a Rongsheng possui uma participação acionária de 51% na ZPC, que por sua vez, possui e opera o maior complexo integrado de refino e produtos químicos da China, com capacidade para processar 800 mil bpd de petróleo bruto e produzir 4,2 milhões de toneladas métricas de etileno por ano.

Mohammed Y. Al Qahtani, vice-presidente executivo de processamento e distribuição da Aramco, disse: "Este anúncio demonstra o compromisso de longo prazo da Aramco com a China e a crença nos fundamentos do setor petroquímico chinês. Esta é uma importante aquisição da Aramco em um mercado essencial que contribui com as nossas ambições de crescimento e promove o avanço da nossa estratégia de líquidos para produtos químicos. Ela também promete garantir um fornecimento confiável de petróleo bruto essencial para uma das refinarias mais importantes da China".

Li Shuirong, presidente da Rongsheng, disse: "Esta cooperação estratégica elevará nossa amizade de longo prazo e confiança mútua a um novo nível, e pavimentará o caminho para um futuro brilhante no desenvolvimento de alta qualidade do setor petroquímico mundial. Acredito que o envolvimento da Aramco ajudará muito a Rongsheng a implementar sua estratégia de crescimento petroquímico".

O investimento garantirá uma importante associação entre a Aramco, a Rongsheng e a ZPC, que opera um das unidades de conversão química mais modernas do mundo.

A transação envolve uma venda secundária fora do mercado de ações da Rongsheng pelo acionista majoritário, o Zhejiang Rongsheng Holding Group, com potencial de uma colaboração futura entre as partes na comercialização, no refino, na produção química e no licenciamento de tecnologia. Acredita-se que a transação será concluída até o fim do ano de 2023, e está sujeita às aprovações regulatórias.

Esta divulgação ocorre após o anúncio feito em 26 de março de que a joint venture Aramco, Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), planejou iniciar a construção de uma grande refinaria integrada e complexo petroquímico no nordeste da China no segundo trimestre de 2023. A Aramco, que tem uma participação de 30% na HAPCO, fornecerá até 210 mil bpd de matéria-prima de petróleo bruto para o complexo.

Em conjunto, a parceria com a Rongsheng e a joint venture HAPCO permitirá que a Aramco forneça um total de 690 mil bpd de petróleo bruto para unidades alta conversão química.

A Aramco é uma empresa global integrada de energia e produtos químicos.

