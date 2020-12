Arc Publishing se integra con Sophi.io para ofrecer nuevas opciones de analítica y automatización a los editores de contenidos

TORONTO, 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Arc Publishing y Sophi.io anunciaron hoy la integración de Sophi, la suite de soluciones en automatización y analítica predictiva de The Globe and Mail. Estas integraciones nativas estarán disponibles para más los más de 1.400 sitios web que utilizan la plataforma Arc Publishing y aprovechan las integraciones actuales y las capacidades de Arc.

"Sophi.io brindará herramientas a los editores, emisoras y marcas que Arc apoya con datos e información para elaborar contenidos en tiempo real que generen impacto comercial", mencionó Scot Gillespie, director de tecnología y gerente general de Arc. "Siendo pionero en la adopción de Arc, The Globe and Mail sirve como modelo para la industria en la dinámica de ser primero digital, al haber reenfocado los recursos en iniciativas estratégicas como construir un equipo de analítica totalmente nuevo y un laboratorio de innovación. Estamos emocionados por colaborar con ellos en esta integración y esperamos ejecutar de acuerdo a nuestra misión conjunta de propiciar decisiones más eficientes y basadas en datos para nuestra clientela global".

La integración nativa en Arc de Sophi Analytics está construida por defecto sobre Arc Themes, lo que elimina la necesidad de la marcación personalizada. Esto se apoya en el éxito de la integración de Arc Home de Sophi, integrando datos de analítica web al flujo de trabajo Arc, y ayudando a los editores a entender el valor de su contenido a medida que trabajan.

Phillip Crawley, editor y director ejecutivo de The Globe and Mail, comentó: "Sophi se dedica a promover transformaciones empresariales para editores y creadores de contenido que se apoyan en el poder de la información. Me alegra ver que nuestra alianza con Arc lleva las increíbles capacidades de Sophi directamente a los clientes de Arc".

Además de la analítica, la alianza incluye una integración nativa entre el sitio web de edición low-code/no-code de Arc, PageBuilder y Sophi Automation. Esta solución de selección automatizada de contenido utiliza potentes capacidades de predicción, procesamiento de lenguaje natural (NLP) y optimización avanzada de rutinas para ayudar a los editores a identificar y promocionar automáticamente su contenido más valioso a través de las herramientas que operan con Arc.

Greg Doufas, director de tecnología de The Globe and Mail, comentó: "The Globe and Mail ha utilizado la plataforma Arc Publishing desde que salió al mercado, y poder integrar sus increíbles ventajas como CMS a la analítica avanzada y al motor de selección automática de contenidos de Sophi, directamente en Arc, será un punto de inflexión para muchos editores".

Acerca de Arc Publishing

Arc Publishing (https://www.arcpublishing.com/) es una galardonada plataforma de experiencia digital de última generación y un conjunto de herramientas concebidas para satisfacer las exigencias de los editores, las marcas y las emisoras modernas de todo el mundo. Desarrollada por The Washington Post, la tecnología de Arc maneja complejas necesidades de publicación en múltiples sitios y audiencias en video, web, aplicaciones, suscripciones y monetización de anuncios, ofreciendo una ventaja competitiva potenciada por un conjunto de sofisticadas herramientas de aprendizaje automático e inteligencia artificial. Arc ha impulsado la transformación digital de clientes grandes y pequeños en todo el mundo, atendiendo en la actualidad más de 1.500 millones de visitantes únicos al mes. En su esencia, Arc consiste en velocidad e innovación: para los lectores, las salas de redacción, las marcas, los anunciantes y los desarrolladores.

Acerca de Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenidos en la toma de importantes decisiones tácticas y estratégicas. Es un conjunto de herramientas impulsadas por IA, incluidas Sophi Automation y Sophi for Paywalls, al igual que Sophi Analytics, un sistema de soporte de decisiones para editores de contenidos. Sophi está diseñado para mejorar las métricas que más importan para su negocio, tales como atracción y retención de suscriptores, interacción, recencia, frecuencia y volumen. Sophi también integra Naviga Publisher para diagramación automatizada de periódicos y artículos electrónicos a un solo clic.

Contactos para los medios: Jamie Rubenovitch, directora de Marketing de Sophi.io, The Globe and Mail, [email protected]; Molly Gannon, gerente de Comunicaciones de The Washington Post, [email protected]

FUENTE The Globe and Mail Inc.

