Arcadis : La prospérité au-delà du profit : une tendance clé des villes durables

AMSTERDAM, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Arcadis a publié aujourd'hui son rapport 2022 Sustainable Cities Index (SCI), qui évalue la prospérité dans 100 pays. Oslo est en tête de l'indice, suivie par de nombreuses villes européennes. Tokyo, Seattle et San Francisco figurent également parmi les dix premières.

Le SCI classe les villes en fonction de trois piliers de la durabilité : la planète, les personnes et les bénéfices. Composés de 26 indicateurs et de 51 mesures, les piliers signalent la prospérité globale et reflètent les services et les résultats interdépendants que les villes doivent prendre en compte dans la poursuite de leurs objectifs de durabilité. La recherche met également en évidence les forces et les opportunités de certaines villes.

Si les dix premières villes ont obtenu les meilleurs résultats combinés, aucune ne s'est classée parmi les dix premières pour les trois piliers. Cela indique que l'excellence dans une seule catégorie ne suffit pas à assurer la prospérité à long terme. À l'heure où les villes s'efforcent de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris d'ici à 2030, le fait d'accorder une valeur égale à chaque pilier permettra d'obtenir les meilleurs résultats.

« Chaque ville est unique et possède sa propre combinaison de forces et de faiblesses », a déclaré John Batten, directeur d'Arcadis Global Cities. « Il n'existe pas de solution unique qui puisse propulser une ville vers le développement durable. Disposer d'un responsable du développement durable et d'un réseau de recharge des véhicules électriques est utile, mais il existe d'autres défis interconnectés, tels que l'accessibilité au logement et l'égalité des revenus, que les villes doivent relever pour réaliser des progrès durables. »

L'édition 2022 marque le 5e SCI d'Arcadis et adopte une vision holistique de la durabilité pour mettre en évidence les défis en constante évolution auxquels les villes sont confrontées. Les villes incluses ont été choisies pour fournir une vue d'ensemble de l'environnement urbain mondial, de la couverture géographique, de la variété économique, des attentes de croissance future et des défis de durabilité. Les indicateurs ont été évalués par les experts d'Arcadis, et les paramètres ont été sélectionnés en fonction des informations disponibles dans toutes les villes et de la crédibilité des sources.

Le rapport complet peut être consulté ici .

Top 10 des villes durables :

Oslo Stockholm Tokyo Copenhague Berlin Londres Seattle Paris San Francisco Amsterdam

À PROPOS D'ARCADIS

Arcadis est le leader mondial de la conception et du conseil en matière d'actifs naturels et bâtis. Nous maximisons l'impact pour nos clients et les communautés qu'ils servent en fournissant des solutions efficaces grâce à des résultats durables, à la concentration et à l'échelle, et à la numérisation. Nous sommes 29 000 personnes, actives dans plus de 70 pays et générant 3,4 milliards d'euros de revenus. Nous apportons à ONU-Habitat nos connaissances et notre expertise pour améliorer la qualité de vie dans les villes du monde entier. www.arcadis.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1838726/Arcadis_Logo.jpg

SOURCE Arcadis