Arcadis: prosperidade além do lucro é identificada como tendência importante entre cidades sustentáveis

AMSTERDÃ, 15 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Arcadis lançou hoje seu Sustainable Cities Index (SCI) de 2022, que avalia a prosperidade em 100 cidades globais. Oslo lidera o índice, seguida por muitas cidades europeias. Tóquio, Seattle e São Francisco também ficaram entre as dez primeiras.

O SCI classifica as cidades com base em três pilares de sustentabilidade: planeta, pessoas e lucro. Com 26 indicadores e 51 métricas, juntos, os pilares sinalizam prosperidade em geral e refletem os serviços e resultados interligados que as cidades precisam considerar ao buscar metas de sustentabilidade. A pesquisa também destaca os pontos fortes e oportunidades das cidades selecionadas.

Enquanto as dez primeiras tiveram as pontuações mais altas combinadas, nenhuma cidade ficou entre as dez primeiras em todos os três pilares. Isso indica que a excelência em apenas uma categoria não é suficiente para a prosperidade de longo prazo. À medida que as cidades se apressam para cumprir os compromissos do Acordo de Paris até 2030, valorizar cada pilar igualmente renderá os melhores resultados.

"Cada cidade é única com sua própria combinação de pontos fortes e fracos", disse John Batten, diretor de cidades globais da Arcadis. "Não existe uma única solução que possa levar uma cidade a ser sustentável. Ter um diretor de sustentabilidade e uma rede de carregamento de veículos elétricos ajuda, mas existem outros desafios interconectados, como o acesso à moradia e a igualdade de renda, que as cidades precisam abordar para fazer progressos duradouros."

A edição de 2022 marca a 5ª SCI da Arcadis e adota uma visão holística da sustentabilidade para destacar os desafios crescentes enfrentados pelas cidades. As cidades incluídas foram escolhidas para oferecer uma visão geral do ambiente urbano mundial, cobertura geográfica, variedade econômica, expectativas de crescimento futuro e desafios de sustentabilidade. Os indicadores foram avaliados por especialistas da Arcadis, e as métricas foram escolhidas com base em informações disponíveis em todas as cidades e na credibilidade da fonte.

O relatório completo pode ser visualizado aqui.

As dez principais cidades sustentáveis:

Oslo Estocolmo Tóquio Copenhague Berlim Londres Seattle Paris São Francisco Amsterdã

