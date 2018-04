Architecture et design : le classement des programmes éducatifs de BE OPEN inclut la CEI, l'Asie centrale et l'Océanie

Menée par BE OPEN, l'étude a déjà cartographié 83 programmes éducatifs créatifs en Europe, 208 en Amérique du Nord, 34 en Afrique, 102 en Amérique du Sud et 96 en Asie. Les résultats seront systématisés au sein d'une base de données unique qui sera par la suite réévaluée et actualisée régulièrement.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, a déclaré : « La phase de recherche actuelle permettra à BE OPEN de finaliser son classement mondial et de créer un tableau complet de l'éducation créative dans chaque partie du monde. Nous avons essayé non seulement de fournir un outil pratique permettant aux créatifs en herbe de trouver le meilleur chemin pour leur carrière, mais aussi de souligner l'importance de développer une nouvelle approche en matière d'éducation, à la fois diversifiée, plus dynamique et plus responsable. »

À la différence de la plupart des études dans la sphère éducative, le système développé par BE OPEN évalue non seulement les écoles et leurs ressources matérielles, mais aussi la valeur des programmes pédagogiques qu'elles proposent, c'est-à-dire les opportunités uniques offertes par chaque programme à ses étudiants, non pas en termes de prestige, mais plutôt concernant l'ampleur de ses horizons et connexions.

BE OPEN explique que dans le cadre de son classement, dans chaque région, les programmes éducatifs sont répartis dans des groupes selon des ensembles spécifiques de critères pertinents, tels que « les programmes les plus innovants », « les meilleurs programmes en termes d'attrait à l'échelle internationale », « les meilleurs programmes axés sur la pratique », etc. L'étude prend en compte un certain nombre de variables avec les statistiques liées aux activités d'enseignement et de recherche des universités, auxquelles viennent s'ajouter les opinions des principaux groupes de référence : les employeurs, les professeurs et les diplômés.

Le classement s'inscrit dans le cadre de l'initiative éducative Inside the Academy de BE OPEN et a été conçu pour deux groupes principaux : les candidats aux programmes universitaires de design et d'architecture à travers le monde, ainsi que leurs employeurs potentiels. Ce prestigieux classement aide les candidats à choisir où étudier et influence les employeurs qui sont à la recherche des futures stars de l'architecture et du design.

SOURCE BE OPEN Foundation