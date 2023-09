Arctech mène une coopération approfondie avec l'Université polytechnique de Madrid sur le laboratoire de soufflerie

KUNSHAN, Chine, 29 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 22 septembre, le professeur Mikel Ogueta Gutiérrez et le professeur Omar Gómez Ortega de l'Université polytechnique de Madrid ont rencontré les équipes d'Arctech. Les deux parties sont parvenues à un accord sur l'approfondissement de la coopération sur le laboratoire de soufflerie.

Professor Mikel Ogueta Gutiérrez and Professor Omar Gómez Ortega visited Arctech Wind Tunnel Laboratory Wu Liang, Manager of Arctech Wind Tunnel Lab is demonstrating products to the two professors

Le professeur Mikel Ogueta Gutiérrez est un expert en soufflerie de renommée internationale qui a participé à plus de 70 études en soufflerie dans des domaines tels que l'aérodynamique des bâtiments, l'aérodynamique des ponts et l'aéroélasticité, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, et a également mené plusieurs expériences en soufflerie sur les trackers photovoltaïque en Espagne.

Le professeur Omar Gómez Ortega est membre et trésorier de la Nation Association for Wind Engineering (ANIV) qui appartient à l'International Association for Wind Engineering (IAWE). En tant qu'expert influent en soufflerie en Espagne, il a participé à la recherche et au développement de l'ingénierie des souffleries dans plus de 30 projets de génie civil, d'ingénierie éolienne, d'aérospatiale et d'autres projets dans le monde entier.

En tant que principal fabricant et fournisseur de solutions de trackers photovoltaïques dans le monde, Arctech adhère à sa mission, « Empowered by Technology, Shine Forward », et considère toujours l'innovation comme la force motrice fondamentale pour le développement des entreprises, le renforcement de la valeur client, et le progrès de l'industrie. À cette fin, Arctech a mené une coopération approfondie avec des universités reconnues au niveau national et international telles que l'Université polytechnique de Madrid, l'Université Jiao-tong de Shanghai, l'Institut de technologie Harbin et l'Université polytechnique du Nord-Ouest, pour faire la promotion conjointe des progrès scientifiques et technologiques et accélérer le processus de modernisation de la chaîne industrielle photovoltaïque.

En 2021, Arctech est devenue la seule entreprise photovoltaïque au monde à posséder son propre laboratoire de soufflerie. Le laboratoire de soufflerie d'Arctech peut simuler l'environnement du site et réaliser des tests en cinq étapes : statique, dynamique, stabilité CFD, aéroélasticité et Aero Plus. À partir des données d'essais, des calculs structurels sont réalisés pour obtenir des informations aérodynamiques précises sur le système de suivi solaire, assurant ainsi sa stabilité.

En 2022, Arctech a créé un centre de calcul CFD en soufflerie numérique. En sélectionnant les modèles mathématiques de turbulence de l'air et en utilisant comme outils des ordinateurs, diverses méthodes mathématiques sont appliquées pour mener des des simulations informatiques et des analyses sur divers problèmes en mécanique des fluides. Une plateforme de conception intelligente pour les systèmes structurels photovoltaïques sur des terrains complexes est établie, permettant à Arctech d´améliorer ses produits.

S'appuyant sur ses solides capacités de recherche et de développement « intégrant l'industrie, le milieu universitaire et la recherche », Arctech a été le pionnier mondial de la technologie de suiveur multipoint, et à la pointe du progrès technologique que constituent les trackers et solutions de tracker solaires de point unique au suivi multipoint. Le développement exclusif de la technologie d'application « Système d'information géographique (SIG) 3D + Simulation numérique CFD en soufflerie » fournit une base théorique et un support technique pour améliorer la fiabilité et la conception de l'optimisation de la structure des trackers en terrain complexe.

À ce jour, le laboratoire du centre international de R&D d'Arctech a été certifié Laboratoire de tracker photovoltaïque TMP par TÜV SÜD et a reçu le certificat d'accréditation de laboratoire du CNAS.

Le professeur Mikel Ogueta Gutiérrez et le professeur Omar Gómez Ortega ont hautement apprécié la construction du laboratoire de soufflerie d'Arctech et sa technologie de pointe. Ils ont exprimé leur volonté d'approfondir la coopération avec Arctech et de contribuer conjointement au développement du photovoltaïque dans le monde.

