Arctech kooperiert intensiv mit der Technischen Universität Madrid bei Windkanal-Labor

KUNSHAN, China, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 22. September erhielt Arctech Besuch von Professor Mikel Ogueta Gutiérrez und Professor Omar Gómez Ortega von der Technischen Universität Madrid. Beide Parteien haben erfolgreich eine Vereinbarung über die Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich des Windkanal-Labors geschlossen.

Professor Mikel Ogueta Gutiérrez and Professor Omar Gómez Ortega visited Arctech Wind Tunnel Laboratory Wu Liang, Manager of Arctech Wind Tunnel Lab is demonstrating products to the two professors

Professor Mikel Ogueta Gutiérrez ist ein international renommierter Windkanal-Experte, der an mehr als 70 Windkanal-Studien in Bereichen wie Gebäudeaerodynamik, Brückenaerodynamik und Aeroelastizität, Windenergie sowie Solarenergie teilgenommen hat und auch mehrere Windkanal-Experimente mit solar trackers in Spanien durchgeführt hat.

Professor Omar Gómez Ortega ist Mitglied und Schatzmeister der Nation Association for Wind Engineering (ANIV), die der International Association for Wind Engineering (IAWE) angehört. Als einflussreicher Windkanal-Experte in Spanien hat er an der Forschung und Entwicklung im Bereich der Windkanaltechnik in mehr als 30 Projekten im Bauingenieurwesen, in der Windtechnik, in der Luft- und Raumfahrt und weiteren Projekten weltweit teilgenommen.

Arctech ist einer der weltweit führenden Hersteller und Lösungsanbieter von solar trackers und folgt der Vision „Empowered by Technology, Shine Forward", wobei Innovation immer als die grundlegende treibende Kraft für die Unternehmensentwicklung, die Stärkung des Kundenwerts und den führenden Branchenfortschritt betrachtet wird. Zu diesem Zweck hat Arctech eine intensive Zusammenarbeit mit namhaften Universitäten im In- und Ausland wie der Technischen Universität Madrid, der Shanghai Jiao Tong University, dem Harbin Institute of Technology und der Northwestern Polytechnical University aufgebaut. Auf diese Weise wird gemeinsam die Umsetzung und Transformation wissenschaftlicher und technischer Errungenschaften gefördert und der Modernisierungsprozess der Photovoltaik-Industrie beschleunigt.

Arctech ist seit 2021 das einzige Photovoltaik-Unternehmen der Welt, das über ein eigenes Windkanal-Labor verfügt. Das Windkanal-Labor von Arctech kann die Standortumgebung simulieren und Tests in fünf Stufen durchführen: Statik, Dynamik, CFD-Stabilität, Aeroelastizität und Aero-Plus. Auf Basis der Prüfdaten werden strukturelle Berechnungen durchgeführt, um genaue aerodynamische Informationen über das Solar-Trackingsystem zu erhalten und seine Stabilität zu gewährleisten.

Im Jahr 2022 richtete Arctech ein numerisches Windkanal-CFD-Berechnungszentrum ein. Durch die Auswahl geeigneter mathematischer Luftturbulenzmodelle und den Einsatz elektronischer Computersysteme als Werkzeug werden verschiedene mathematische Methoden eingesetzt, um numerische Experimente, Computersimulationen und Analysen zu verschiedenen Problemen der Strömungsmechanik durchzuführen. Es wurde eine intelligente Designplattform für Photovoltaik-Struktursysteme auf komplexen Terrains eingerichtet, die Arctech unterstützt, um Produktlösungen zu verbessern.

Aufbauend auf der starken Forschungs- und Entwicklungskompetenz des Unternehmens in der "Integration von Industrie, Wissenschaft und Forschung" hat Arctech mit der weltweit führenden Mehrpunkt-Parallel-Tracking-Technologie Pionierarbeit geleistet und den technologischen Sprung bei Solar-Trackern und -Lösungen vom Einpunkt- zum Mehrpunkt-Tracking vollzogen. Die exklusive Entwicklung der Applikationstechnologien der „3D-Geoinformationssysteme (GIS) und der Windkanal-CFD-Simulation" bietet eine theoretische Grundlage und eine technische Unterstützung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und strukturellen Optimierung von Trackern auf einem komplexen Terrain.

Bislang hat das Labor des globalen Arctech Forschungs- und Entwicklungszentrums die Qualifikation des Photovoltaik-Tracker-TMP-Labors durch den TÜV SÜD und die Akkreditierung des Labors durch den CNAS erhalten.

Professor Mikel Ogueta Gutiérrez und Professor Omar Gómez Ortega lobten die Konstruktion des Arctech-Windtunnel-Labors und die führende Produkttechnologie von Arctech. Sie bekundeten ihre Bereitschaft, die Kooperation mit Arctech weiter zu vertiefen und gemeinsam zur weltweiten Entwicklung der Photovoltaik-Technologie beizutragen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2220031/Professor_Mikel_Ogueta_Guti_rrez_Professor_Omar_G_mez_Ortega_visited_Arctech.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2220032/Wu_Liang_Manager_Arctech_Wind_Tunnel_Lab_demonstrating_products_professors.jpg

SOURCE Arctech