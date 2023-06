Arctech présente une gamme complète de produits et d'innovations au salon Intersolar Europe 2023

MUNICH, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Arctech, premier fournisseur mondial de solutions de tracker solaire et de rack de montage, a présenté, à l'occasion du salon Intersolar Europe 2023, ses dernières avancées dans le secteur commercial, industriel, et les services publics, répondant à divers besoins et scénarios.

Au cours de l'exposition, Arctech a envoyé un groupe complet de 17 personnes, dont des spécialistes en R&D, en recherche en laboratoire de soufflerie, ingénieurs techniques, professionnels en vente, marketing et service après-vente, etc.

The Arctech Team at Intersolar Europe 2023 The Arctech Team Having Lively Discussions with Clients

Arctech a présenté la solution de tracker solaire à axe unique SkyLine II, ainsi que sa gamme complète de produits de tracker solaire 1P et 2P et de solutions de rack de montage, ainsi que de solutions BIPV.

L'équipe d'Arctech a eu des réunions fructueuses avec plus de 30 clients et partenaires, dont Juwi, Shell, IM2, Greentech et CPP, et a fait part de l'innovation et du service sophistiqué de l'entreprise. Le stand d'Arctech a également attiré plus de 600 visiteurs pendant le salon.

Pedro Magalhães, directeur général des marchés pour l'UE et l'Amérique du Nord chez Arctech, a souligné l'importance du marché européen : « Intersolar est l'un des salons les plus importants de l'industrie et Arctech n'a jamais manqué ce rendez-vous, même en période de Covid. Le salon est une plate-forme de premier plan pour présenter nos solutions complètes de tracker solaire et de rack de montage».

Il a fait remarquer : « Arctech est en train d'élaborer une stratégie pour sa proposition de valeur sur le marché européen. Nous sommes en train de préparer les marchés matures comme l'Espagne et nous prenons des mesures proactives en Europe de l'Est, Italie et Grèce, entre autres ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2106012/The_Arctech_Team_Intersolar_Europe_2023.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2106013/57947996_9b17_4e72_be27_adbb94e241b9.jpg

SOURCE Arctech