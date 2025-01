Arf et LuLu Financial Holdings annoncent un partenariat stratégique pour garantir le règlement T-0 des paiements mondiaux

ZURICH et ABOU DABI, ÉAU, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Arf, un chef de file mondial des solutions de fonds de roulement et de liquidités de règlement pour les sociétés de paiement, et LuLu Financial Holdings, un conglomérat mondial de services financiers, annoncent un partenariat stratégique visant à révolutionner les délais de règlement dans l'industrie mondiale des paiements et des paiements transfrontaliers. Cette collaboration permettra à LuLuFin de tirer parti de l'infrastructure de règlement avancée d'Arf, qui offre des délais de règlement de T-0.

Arf and LuLu Financial Holdings Announce Strategic Partnership

Grâce à ce partenariat, LuLuFin a accès aux solutions de gestion de trésorerie transfrontalière d'Arf conçues sur PayFi Stack, permettant des capacités de règlement instantané qui relèvent les défis des systèmes traditionnels de banque correspondante.

Cette collaboration renforce la position de LuLuFin à la pointe de l'innovation dans le secteur des services financiers, tandis que l'infrastructure d'Arf facilite le règlement en temps réel, une exigence essentielle pour les paiements mondiaux modernes. En répondant aux besoins de liquidité par des solutions innovantes, les deux entreprises stimulent la croissance exponentielle des paiements mondiaux, améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les risques et répondent mieux aux besoins financiers d'une clientèle internationale. Les solutions d'Arf éliminent les contraintes de fonds de roulement des sociétés de paiement internationales, leur permettant ainsi d'étendre leurs opérations sans être limitées par des goulets d'étranglement en termes de liquidités.

Ali Erhat Nalbant, cofondateur et CEO d'Arf, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à LuLuFin pour fournir des solutions de règlement en temps réel qui favorisent une croissance exponentielle et des paiements internationaux plus fiables. Les capacités de règlement T-0 que nous avons développées sur PayFi Stack établissent une nouvelle norme pour le secteur ».

Adeeb Ahamed, directeur général de LuLu Financial Holdings, déclare : « Chez LuLu Financial Holdings, nous nous efforçons de développer des solutions innovantes pour une expérience de paiement optimale et sécurisée. Le partenariat avec Arf représente un pas en avant dans cette voie. Cette collaboration souligne notre engagement à rester à la pointe de l'innovation financière tout en apportant de la valeur à une clientèle mondiale ».

Ce partenariat souligne l'engagement des deux entreprises à moderniser l'infrastructure financière et à fournir aux entreprises et aux consommateurs du monde entier des solutions financières efficaces, innovantes et conformes.

À propos d'Arf

Arf propose des solutions innovantes en matière de liquidité et le règlement adaptées aux sociétés de paiement internationales. Basé sur PayFi Stack, Arf fournit un fonds de roulement optimal et des capacités de règlement en temps réel pour permettre aux entreprises de développer leurs opérations et d'atteindre une croissance exponentielle. Basé en Suisse, Arf opère en tant qu'institution financière réglementée. https://arf.one/

À propos de LuluFin

LuLu Financial Holdings est un fournisseur mondial de services financiers de premier plan, qui propose une large gamme de services, notamment des paiements transfrontaliers, des opérations de change et des solutions de technologie financière. Avec plus de 350 centres d'engagement client dans plus de dix pays au Moyen-Orient, sur le sous-continent indien et dans la région APAC, et un engagement en faveur de l'innovation et de la satisfaction des clients, LuLu Financial Holdings continue d'établir de nouvelles références dans le secteur des services financiers. https://www.lulufin.com/

À propos de PayFi

PayFi est un cadre ouvert et modulaire lancé par Huma Finance qui représente la nouvelle frontière du financement adossé à des actifs de monde réel. Il permet d'obtenir des liquidités de règlement en temps réel en s'appuyant sur des actifs tokenisés pour offrir des solutions financières plus rapides, plus efficaces et plus transparentes aux sociétés de paiement mondiales. En intégrant PayFi, les institutions financières génèrent des liquidités à partir d'actifs réels, ce qui facilite la croissance exponentielle et réduit la dépendance à l'égard des contraintes traditionnelles en matière de fonds de roulement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593607/Arf_and_LuLu.jpg