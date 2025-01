Arf und LuLu Financial Holdings verkünden strategische Partnerschaft zur Ermöglichung von T-0 Settlement für den globalen Zahlungsverkehr

ZÜRICH und ABU DHABI, VAE, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Arf, ein weltweit führender Anbieter von Betriebskapital- und Abwicklungsliquiditätslösungen für Zahlungsverkehrsunternehmen, und LuLu Financial Holdings, ein globales Finanzdienstleistungskonglomerat, haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, die darauf abzielt, die Abwicklungszeiten im globalen und grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu revolutionieren. Durch diese Zusammenarbeit wird LuLuFin die fortschrittliche Abwicklungsinfrastruktur von Arf nutzen und T-0 Abwicklungszeiten anbieten können.

Durch diese Partnerschaft erhält LuLuFin Zugang zu den nahtlosen, grenzüberschreitenden Treasury-Management-Lösungen von Arf, die auf dem PayFi Stack aufbauen und sofortige Abwicklungsmöglichkeiten bieten, die die Herausforderungen traditioneller Korrespondenzbankensysteme überwinden.

Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von LuLuFin an der Spitze der Innovation im Finanzdienstleistungssektor, während die Infrastruktur von Arf die Abwicklung in Echtzeit ermöglicht – eine entscheidende Voraussetzung für moderne globale Zahlungen. Durch innovative Lösungen für den Liquiditätsbedarf treiben beide Unternehmen das exponentielle Wachstum des globalen Zahlungsverkehrs voran, steigern die betriebliche Effizienz, verringern das Risiko und können die finanziellen Bedürfnisse eines globalen Kundenstamms besser erfüllen. Die Lösungen von Arf beseitigen die Working-Capital-Beschränkungen globaler Zahlungsverkehrsunternehmen und versetzen sie in die Lage, ihre Geschäftstätigkeit zu erweitern, ohne durch Liquiditätsengpässe eingeschränkt zu werden.

Der Mitbegründer und Geschäftsführer von Arf, Ali Erhat Nalbant, kommentierte: „Wir freuen uns, mit LuLuFin zusammenzuarbeiten, um Echtzeit-Abwicklungslösungen anzubieten, die exponentielles Wachstum und zuverlässigere internationale Zahlungen ermöglichen. Unsere T-0 Abrechnungsmöglichkeiten, die wir auf dem PayFi Stack entwickelt haben, setzen einen neuen Standard für die Branche."

Der Geschäftsführer von LuLu Financial Holdings, Adeeb Ahamed, sagte: „Bei LuLu Financial Holdings sind wir bestrebt, innovative Lösungen für einen nahtlosen und sicheren Zahlungsverkehr zu entwickeln. Die Partnerschaft mit Arf ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, an der Spitze der Finanzinnovation zu stehen und gleichzeitig einem globalen Kundenstamm einen Mehrwert zu bieten."

Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, die Finanzinfrastruktur zu modernisieren und Unternehmen und Verbrauchern weltweit effiziente, innovative und gesetzeskonforme Finanzlösungen anzubieten.

Informationen zu Arf

Arf bietet innovative Liquiditäts- und Abwicklungslösungen, die auf globale Zahlungsunternehmen zugeschnitten sind. Arf basiert auf dem PayFi Stack und bietet nahtlose Betriebskapital- und Echtzeit-Abwicklungsfunktionen, die es Unternehmen ermöglichen, ihren Betrieb zu skalieren und exponentielles Wachstum zu erzielen. Arf hat seinen Sitz in der Schweiz und ist als reguliertes Finanzinstitut tätig. https://arf.one/

Informationen zu LuluFin

LuLu Financial Holdings ist ein führender globaler Finanzdienstleister, der eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet, darunter grenzüberschreitende Zahlungen, Währungsumtausch und Finanztechnologie-Lösungen. Mit über 350 Kundenkontaktzentren in mehr als 10 Ländern im Nahen Osten, auf dem indischen Subkontinent und in der APAC-Region sowie einem Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit setzt LuLu Financial Holdings weiterhin Maßstäbe in der Finanzdienstleistungsbranche. https://www.lulufin.com/

Informationen zu PayFi

PayFi – ein offener, modularer Rahmen, der von Huma Finance eingeführt wurde – stellt die neue Grenze der realistischen Asset-Backed-Finanzierung dar. Es ermöglicht Abwicklungsliquidität in Echtzeit durch die Nutzung von tokenisierten Vermögenswerten und bietet schnellere, effizientere und transparentere Finanzlösungen für globale Zahlungsunternehmen. Durch die Einbindung von PayFi können Finanzinstitute Liquidität aus realen Vermögenswerten freisetzen, exponentielles Wachstum ermöglichen und die Abhängigkeit von traditionellen Betriebskapitalbeschränkungen verringern.

