Argon Medical Devices oslavuje 50. výročie

Líder odvetvia vyzdvihuje svoje dlhé pôsobenie na trhu a ďakuje zamestnancom za lojalitu a snahu

FRISCO, Texas, 28. februára 2022 /PRNewswire/ -- Argon Medical Devices, Inc. , popredný výrobca zdravotníckych pomôcok pre intervenčné postupy, oznamuje svoje 50. výročie. Tento pôsobivý míľnik svedčí o oddanosti zamestnancov spoločnosti, ktorí sú hrdí na to, aký vplyv má ich prínos pre pacientov na celom svete. Spoločnosť Argon so sídlom vo Frisco v Texase ponúka širokú škálu najlepších produktov vo svojej triede pre intervenčnú rádiológiu, intervenčnú onkológiu a vaskulárne chirurgické zákroky. Vďaka vynikajúcim službám, spoľahlivosti a kvalite si spoločnosť Argon udržiava verné strategické partnerstvá s lekármi, klinickými pracovníkmi, distribútormi zdravotníckych pomôcok a strategickými výrobcami pôvodných zariadení (OEM).

Spoločnosť Argon bola založená v roku 1972 a vyrábala procedurálne vodiace drôty, ktoré postupne rozširovala o jednorazové balenia, špeciálne súpravy na zákroky a podnosy pre Kardiologické zákroky a zákroky v oblasti Intenzívnej starostlivosti.

V roku 2009 sa strategické smerovanie spoločnosti Argon presunulo na produkty pre Intervenčnú rádiológiu. To viedlo k ďalšiemu rozšíreniu produktového portfólia formou akvizícií spoločností a produktov v oblasti intervenčnej vaskulárnej rádiológie, intervenčnej onkológie vrátane liečby zrazenín, segmentov biopsie a drenáže. Nedávno spoločnosť posilnila svoje kapacity výskumu a vývoja, čo viedlo k zavedeniu organicky vyvinutých produktov vrátane série portálového prístupu do žíl Scorpion®, jednoslučkových očiek Halo™, nástroja na úplnú biopsiu jadra BioPince® Ultra a súprav na vyberanie žilového kaválneho filtra s jednou a tromi slučkami.

„Na začiatku roka 2022 cítime vzrušenie, že Argon oslavuje 50. výročie," povedal prezident a generálny riaditeľ George Leondis. „Som hrdý na to, že sme dosiahli tento míľnik, ktorý vyzdvihol obrovský rast, ktorý sme zažili v poslednom desaťročí vďaka neustálemu zavádzaniu inovatívnych produktov. Sme oddaní nášmu poslaniu zlepšovať životy pacientov a ošetrovateľov prostredníctvom inovácií, výroby a poskytovania najlepších medicínskych zariadení vo svojej triede a špičkových služieb. To umožnilo náš vývoj z malej spoločnosti vyrábajúcej medicínske príslušenstvo na globálneho lídra, ktorý konkuruje najväčším hráčom nášho odvetvia. Teším sa na to, že náš 50. rok bude vôbec ten najlepší."

Spoločnosť Argon zamestnáva viac ako 1 000 ľudí na celom svete, s výrobnými závodmi v Aténach, Texase, Wheelingu, Illinois, Portage, Wisconsine a Rochesteri v New Yorku. Výrobky spoločnosti sa predávajú po celom svete prostredníctvom kombinácie priamych obchodných zástupcov a rozsiahlej siete distribútorov. Ak chcete získať ďalšie informácie a zaregistrovať sa na odber najnovších firemných noviniek a oznámení o produktoch, navštívte stránku argonmedical.com .

Scorpion® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hatch Medical, LLC.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1753188/50th_Anniversary_Logo.jpg

SOURCE Argon Medical Devices, Inc.