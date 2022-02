Argon Medical Devices świętuje 50. rocznicę działalności

Lider w branży zwraca uwagę na swoją wieloletnią działalność i dziękuje pracownikom za ich lojalność i zaangażowanie.

FRISCO, Teksas, 28 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Argon Medical Devices, Inc., czołowy producent wyrobów medycznych do zabiegów interwencyjnych, ogłasza swoje 50-lecie. Ta imponująca rocznica jest efektem starań pracowników firmy, którzy są dumni z wpływu, jaki ich działania wywierają na pacjentów na całym świecie. Argon z siedzibą we Frisco w stanie Teksas oferuje szeroką gamę najlepszych w swojej klasie produktów z zakresu radiologii i onkologii interwencyjnej oraz zabiegów chirurgii naczyniowej. Dzięki obsłudze na najwyższym poziomie, niezawodności i jakości Argon utrzymuje lojalne partnerstwa strategiczne z lekarzami, klinicystami, dystrybutorami wyrobów medycznych i strategicznymi producentami OEM.

Firma Argon powstała w 1972 r. i zaczynała od produkcji prowadników do zabiegów, stopniowo poszerzając ofertę o pakiety jednorazowe, zestawy do zabiegów specjalnych, kardiologicznych i przeprowadzanych w ramach intensywnej terapii.

W 2009 r. strategiczny kierunek rozwoju firmy Argon uległ zmianie na rzecz produktów do radiologii interwencyjnej. Doprowadziło to do dalszego rozbudowania oferty poprzez przejęcie firm i produktów z sektora interwencyjnej chirurgii naczyniowej i onkologii interwencyjnej, w tym do leczenia skrzepów, biopsji i drenażu. Ostatnio firma wzmocniła swoje zdolności badawczo-rozwojowe, co doprowadziło do wprowadzenia na rynek organicznie opracowanych produktów, takich jak seria narzędzi do dostępu do żyły wrotnej Scorpion®, pętle pojedyncze Halo™, przyrząd do biopsji BioPince® Ultra Full Core oraz zestawy do usuwania filtrów do żyły głównej z pętlą pojedynczą i potrójną.

„Cieszymy się, że na początku 2022 r. firma Argon obchodzi 50-lecie istnienia – powiedział prezes i dyrektor generalny, George Leondis. – Jestem dumny, że udało nam się osiągnąć ten kamień milowy, który dodatkowo podkreśla ogromny wzrost, jaki odnotowaliśmy w ostatniej dekadzie dzięki stałemu wprowadzaniu innowacyjnych produktów. Z zaangażowaniem realizujemy naszą misję poprawy jakości życia pacjentów i ich opiekunów poprzez innowacje, produkcję i dostarczanie najlepszych w swojej klasie wyrobów medycznych oraz doskonałą obsługę. To właśnie umożliwiło nam ewolucję z małej firmy produkującej akcesoria medyczne na pozycję globalnego lidera konkurującego z największymi podmiotami w branży. Z niecierpliwością oczekuję 50. roku naszej działalności, który uczynimy najlepszym rokiem w naszej historii".

Firma Argon zatrudnia ponad 1000 osób na całym świecie, a jej zakłady produkcyjne znajdują się w Athens w Teksasie, Wheeling w stanie Illinois, Portage w stanie Wisconsin oraz w Rochester w stanie Nowy Jork. Produkty firmy są sprzedawane na całym świecie przez zarówno bezpośrednich przedstawicieli handlowych, jak i rozbudowaną sieć dystrybutorów. Aby uzyskać więcej informacji i otrzymywać najnowsze wiadomości o firmie i jej produktach, wejdź na argonmedical.com.

