Argon Medical Devices célèbre son 50e anniversaire

Le leader du secteur célèbre sa longévité et remercie ses employés pour leur loyauté et leurs efforts

FRISCO, Texas, 28 février 2022 /PRNewswire/ -- Argon Medical Devices, Inc. , un important fabricant de dispositifs médicaux pour les procédures interventionnelles, a annoncé son 50e anniversaire. Ce jalon impressionnant témoigne du dévouement des employés de l'entreprise qui sont fiers de l'impact de leurs contributions sur les patients du monde entier. Basée à Frisco, au Texas, Argon propose une large gamme de produits de premier ordre pour les procédures de radiologie interventionnelle, d'oncologie interventionnelle et de chirurgie vasculaire. Grâce à un service, une fiabilité et une qualité exceptionnelle, Argon entretient des partenariats stratégiques fidèles avec des médecins, des cliniciens, des distributeurs de dispositifs médicaux et des fabricants d'équipements originaux stratégiques.

Argon a vu le jour en 1972 pour produire des fils de guidage pour les procédures, puis s'est progressivement développée pour introduire des emballages jetables, des kits de procédures spéciales et des plateaux pour les procédures de cardiologie et de soins intensifs.

En 2009, l'orientation stratégique d'Argon a changé pour se concentrer sur les produits destinés à la radiologie interventionnelle. Cela a conduit à une nouvelle expansion du portefeuille de produits par l'acquisition d'entreprises et de produits dans les domaines de la vasculaire interventionnelle et de l'oncologie interventionnelle, y compris la gestion des caillots, la biopsie et les segments de drainage. Plus récemment, la société a renforcé ses capacités de recherche et de développement, ce qui a conduit à l'introduction de produits développés en interne, notamment la série Scorpion® Portal Vein Access, les collets à boucle unique Halo™, l'instrument de biopsie à cœur complet BioPince® Ultra et les kits de récupération de filtre à boucle unique et à triple boucle pour la veine cave.

« Alors que nous entamons 2022, il y a un sentiment d'excitation à l'idée qu'Argon célèbre son 50e anniversaire », a déclaré le PDG, George Leondis. « Je suis fier que nous ayons atteint cette étape, soulignée par la formidable croissance que nous avons connue au cours de la dernière décennie avec l'introduction régulière de produits innovants. Notre mission est d'améliorer la vie des patients et des soignants grâce à l'innovation, la fabrication et la livraison d'appareils médicaux de premier ordre et de services de qualité supérieure. C'est ce qui a permis notre évolution d'une petite entreprise d'accessoires médicaux à un leader mondial en concurrence avec les plus grands acteurs de notre industrie. J'ai hâte de faire de notre 50e anniversaire la meilleure année de tous les temps. »

Argon emploie plus de 1 000 personnes dans le monde, avec des sites de production à Athens au Texas, à Wheeling dans l'Illinois, à Portage dans le Wisconsin et à Rochester dans l'État de New York. Les produits de la société sont vendus dans le monde entier par le biais d'une combinaison de représentants de vente directe et d'un vaste réseau de distributeurs. Pour plus d'informations et pour vous inscrire pour recevoir les dernières nouvelles et annonces de produits de l'entreprise, visitez argonmedical.com .

Scorpion® est une marque déposée de Hatch Medical, LLC.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1753188/50th_Anniversary_Logo.jpg

SOURCE Argon Medical Devices, Inc.