Arion Bank et Lucinity unissent leurs forces dans la lutte contre le blanchiment d'argent

Arion rejoint un groupe de banques et de sociétés de technologie financières mondiales qui utilisent la solution logicielle de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de Lucinity .

REYKJAVIK, Islande, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Arion Bank a annoncé qu'elle s'apprêtait à mettre en œuvre la technologie de Lucinity pour renforcer ses défenses contre le blanchiment d'argent et contribuer à un système financier plus sûr. La solution logicielle de Lucinity utilise la dernière technologie d'intelligence artificielle pour détecter le blanchiment d'argent et aider les sociétés financières à repérer et à résoudre ces problèmes plus efficacement.

Arion Bank a été lancée en 2008 et compte actuellement parmi ses clients plus d'un quart de la population islandaise. Arion Bank est fière d'offrir un excellent service à la clientèle grâce aux solutions numériques modernes pour soutenir les processus critiques. La suite logique pour elle était de mettre à niveau sa technologie pour améliorer sa conformité en matière de LBA.

Guðmundur Kristjánsson, fondateur de Lucinity, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'ajouter Arion à notre liste des clients satisfaits. Le marché islandais occupe une place importante dans nos cœurs et nous considérons qu'il est de notre devoir de bien le servir. Avec les sociétés financières islandaises, nous voulons prévenir le blanchiment d'argent et faire de l'Islande l'un des systèmes financiers les plus sûrs au monde. Le partenariat avec Arion constitue un grand pas dans cette direction, et l'ambition de la banque d'être à la pointe de l'innovation est contagieuse. »

Benedikt Gíslason, directeur d'Arion Bank, a déclaré : « Notre objectif est d'être à l'avant-garde de la lutte contre la criminalité financière. Nous sommes ravis de nous lancer sur cette voie avec Lucinity, une entreprise de premier plan dans ce domaine. »

Andrés Fjeldsted, responsable de la conformité chez Arion Bank, a ajouté : « Lucinity emploie une nouvelle approche et une conception moderne dans la lutte contre le blanchiment d'argent qui gagne en popularité sur les marchés financiers internationaux. Cette ambition cadre bien avec l'orientation prospective d'Arion Bank sur les solutions numériques, et la banque veut faire tout son possible pour éradiquer la criminalité financière. »

