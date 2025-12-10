Lucinity julkistaa Human AI-pohjaisia FinCrime-operaatioita ja nimittää uuden toimitusjohtajan seuraavalle luvulle

REYKJAVÍK, Islanti, 10. joulukuuta 2025 /PRNewswire/ -- Lucinity, Human AI-yritys rahoitusrikollisuuden ehkäisyyn, julkisti tänään Human AI Powered FinCrime Operations -palvelun, joka on hallinnoitu palvelu, joka mahdollistaa rahoituslaitosten ottaa käyttöön AI-pohjaisia FinCrime-operaatioita turvallisesti ja häiriöittä. Yhtiö ilmoitti myös Daniel Pálmasonin nimittämisestä toimitusjohtajaksi, jolloin perustaja Guðmundur Kristjánsson (GK) siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi.

Rahoituslaitokset ympäri Eurooppaa kohtaavat kasvavia hälytysmääriä, painavampia dokumentointivaatimuksia ja kasvavia sääntelyodotuksia. Vaikka monet haluavat tekoälyn etuja, useimmat kamppailevat sen käyttöönottamisen kanssa vanhojen järjestelmien, hallintobegränsningen ja operatiivisen riskin vuoksi.

Lucinityn uusi palvelu ratkaisee tämän ongelman ottamalla FinCrime-tutkintatyömäärän hallintoon SLA:n mukaisesti, samalla kun laitokset säilyttävät täyden hallinnan hallinnointiin, käytäntöihin, kynnysarvoihin, eskalointiin ja SAR-päätöksiin. Human AI automatisoi toistuvat analyyttiset vaiheet, kerää todisteet, tiivistää tiedot, kirjoittaa kertomukset, kun taas kokeneet tutkijat saavat työn päätökseen pankin standardien mukaisesti. Malli lisää kapasiteettia, johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä ilman alustamuutosta tai sisäistä muutosta.

"Pankit haluavat tekoälyä periaatteessa, mutta useimmat eivät voi ottaa sitä käyttöön käytännössä," sanoi Kristjánsson, perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. "Human AI Operations silloittaa tämän kuilun. Otamme operatiivisen kuorman, ja asiakkaamme säilyttävät hallinnan. Se on seuraava askel mission Make Money Good toteuttamisessa."

Johtajuuden vaihdos

Uusi toimitusjohtaja Daniel Pálmason toimi aiemmin Lucinityn operatiivisena johtajana ja oli Lucinityn ensimmäinen asiakas vaatimustenmukaisuuspäällikkönä ja MLRO:na Kvika Bankissa.

"Uskoin Lucinityyn kauan ennen kuin liityin yritykseen," sanoi Pálmason. "FinCrime-tiimit käyttävät liikaa aikaa toistuvaan työhön. Human AI Operations antaa laitoksille turvallisen ja läpinäkyvän tavan hyötyä tekoälystä menettämättä valvontaa tai hallintoa."

GK jatkaa Lucinityn pitkän aikavälin vision, innovaation ja strategisten kumppanuuksien ohjaamista hallituksen puheenjohtajana.

Vahvistettu hallitus ja pohjoismaainen vauhti

Lucinity on laajentanut hallitustaan Kristian Nygaard Johansenia ja Bragi Fjalldalista sekä tuen kanssa Ericiltä byFoundersista. Hallitus tuo syvää kokemusta pohjoismaisten rahoitus- ja teknologiayritysten skaalaamisesta.

"Pohjoismaisten instituutioiden keskuudessa on selkeä kysyntä turvalliselle ja läpinäkyvälle tavalle ottaa tekoäly käyttöön FinCrime-operaatioissa," sanoi Kristian. "Alueen sääntelyympäristö suosii selitettävyyttä ja vahvaa hallintoa, ja Lucinityn Human AI -malli sopii tähän mentaliteettiin."

Ensin Pohjolassa

Human AI Powered FinCrime Operations lanseerataan ensin Pohjolassa, alueella, jolle on ominaista avoimuus, inhimillinen valvonta ja vastuullinen tekoälyn käyttöönotto. Lucinity jatkaa sijoittamista laajempaan Human AI -alustaan, mukaan lukien Luci AI Agent, Case Manager ja Transaction Monitoring, samalla kun se laajentaa operatiivisia kykyjä ajan myötä.

Tietoja Lucinitysta

Lucinity on Human AI-yritys, joka tekee rahoitusrikollisuuden ehkäisystä nopeampaa, älykkäämpää ja inhimillisempää. Islannissa perustettu ja betroitu Pohjoismailla ja Euroopassa, Lucinity yhdistää selitettävää tekoälyä operatiiviseen huippuosaamiseen auttaakseen laitoksia lisäämään kapasiteettia ja vahvistamaan valvontaa menettämättä hallintaa.

