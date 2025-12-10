Lucinity lanserer Human AI-drevne FinCrime-operasjoner og utnevner ny administrerende direktør for neste kapittel

REYKJAVÍK, Island, 10. desember 2025 /PRNewswire/ -- Lucinity, Human AI-selskapet for forebygging av finansiell kriminalitet, kunngjorde i dag lanseringen av Human AI Powered FinCrime Operations, en administrert tjeneste som gjør det mulig for finansinstitusjoner å ta i bruk AI-drevne FinCrime-operasjoner på en sikker måte og uten avbrudd. Selskapet annonserte også ansettelsen av Daniel Pálmason som administrerende direktør, med grunnlegger Guðmundur Kristjánsson (GK) som går over til Executive Chairman.

Gudmundur Kristjansson and Daniel Palmason

Finansinstitusjoner over hele Europa står overfor økende varselmengder, tyngre dokumentasjonskrav og økende regulatoriske forventninger. Mens mange ønsker fordelene med AI, sliter de fleste med å ta det i bruk på grunn av eldre systemer, styringsmessige begrensninger og operasjonell risiko.

Lucinitys nye tjeneste løser dette problemet ved å ta på seg arbeidsmengden med FinCrime-etterforskning under SLA, mens institusjonene beholder full kontroll over styring, retningslinjer, terskelverdier, eskalering og SAR-beslutninger. Human AI automatiserer de repetitive analytiske trinnene, samler inn bevis, oppsummerer informasjon, utarbeider narrativer, mens erfarne etterforskere fullfører arbeidet i henhold til bankens standarder. Modellen øker kapasitet, konsistens og transparens uten å kreve omplattforming eller intern transformasjon.

"Banker ønsker AI i prinsippet, men de fleste kan ikke ta det i bruk i praksis," sa Kristjánsson, grunnlegger og Executive Chairman. "Human AI Operations bygger den broen. Vi tar på oss den operasjonelle belastningen, og kundene våre beholder kontrollen. Det er neste steg i vår misjon om å Make Money Good."

Lederskapsovergang

Ny administrerende direktør Daniel Pálmason fungerte tidligere som Lucinitys Chief Operating Officer og var Lucinitys første kunde som Chief Compliance Officer og MLRO ved Kvika Bank.

"Jeg trodde på Lucinity lenge før jeg kom til selskapet," sa Pálmason. "FinCrime-team bruker for mye tid på repetitivt arbeid. Human AI Operations gir institusjonene en sikker, transparent måte å dra nytte av AI på uten å miste tilsyn eller styring."

GK vil fortsette å veilede Lucinitys langsiktige visjon, innovasjon og strategiske partnerskap som Executive Chairman.

Styrket styre og nordisk momentum

Lucinity har utvidet sitt styre med Kristian Nygaard Johansen og Bragi Fjalldal, sammen med støtte fra Eric fra byFounders. Styret bringer dyp erfaring med å skalere nordiske finans- og teknologiselskaper.

"Det er tydelig etterspørsel fra nordiske institusjoner for en sikker og transparent måte å ta i bruk AI i FinCrime-operasjoner," sa Kristian. "Regionens regulatoriske miljø favoriserer forklarbarhet og sterk styring, og Lucinitys Human AI-modell passer denne mentaliteten."

Først i Norden

Human AI Powered FinCrime Operations lanseres først i Norden, en region preget av transparens, menneskelig tilsyn og ansvarlig AI-adoptering. Lucinity vil fortsette å investere i sin bredere Human AI-plattform, inkludert Luci AI Agent, Case Manager og Transaction Monitoring, samtidig som den utvider operasjonelle evner over tid.

Om Lucinity

Lucinity er Human AI-selskapet som gjør forebygging av finansiell kriminalitet raskere, smartere og mer menneskelig. Bygget på Island og betrodd i hele Norden og Europa, kombinerer Lucinity forklarlig AI med operasjonell ekspertise for å hjelpe institusjoner med å øke kapasiteten og styrke tilsynet uten å gi fra seg kontrollen.

Lucinity. We Make Money Good.

www.lucinity.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2842573/Lucinity_Photo.jpg