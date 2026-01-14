ArisGlobal accélère son développement et l'adoption de l'IA suite à de très bons résultats en 2025

Plus de 100 clients nouveaux et élargis de LifeSphere, 34 mises en service à l'échelle mondiale et l'adoption rapide par l'entreprise de NavaX témoignent d'une forte dynamique.

BOSTON, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, société de technologie axée sur l'IA à l'avant-garde des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a annoncé aujourd'hui d'excellents résultats pour 2025, marqués par une croissance soutenue de la clientèle, des mises en œuvre au niveau mondial réussies et une adoption accélérée de ses capacités NavaX alimentées par l'IA. Tout au long de l'année, ArisGlobal a aidé les entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie à moderniser leurs opérations informatiques en matière de sécurité, de réglementation et de R&D, en faisant passer l'IA de programmes pilotes à des environnements de production à l'échelle de l'entreprise.

Croissance et développement de la clientèle

La demande de modernisation basée sur l'IA a continué d'augmenter en 2025, les entreprises du secteur des sciences de la vie cherchant à faire face à l'augmentation des volumes de données, à la complexité opérationnelle et à la pression réglementaire.

Principales nouveautés :

Plus de 100 nouveaux clients nets combinés et développements de clients sur LifeSphere ;

sur LifeSphere ; Augmentation de 125 % en glissement annuel du nombre de clients NavaX, grâce à l'adoption par les entreprises du secteur de la sécurité et de la réglementation.

Cette croissance reflète la confiance croissante des clients dans la capacité d'ArisGlobal à fournir des résultats mesurables, de nombreuses organisations dépassant le cadre de leurs déploiements initiaux pour s'orienter vers des cas d'utilisation plus larges et multi-domaines.

« Les clients ne sont plus en train d'expérimenter l'IA, ils la rendent apte à fonctionner de manière productive », a déclaré Steve Nuckols, Directeur du service clientèle. « Nous constatons une dynamique claire : des déploiements plus importants, des développements plus rapides et une attention croissante apportée aux résultats tels que la réduction du temps de cycle, la cohérence et la préparation aux inspections ».

Mises en œuvre à l'échelle mondiale et livraison à grande échelle

En 2025, ArisGlobal a procédé à 38 mises en service à l'échelle mondiale, confortant ainsi sa réputation de fournisseur de programmes complexes à l'échelle de l'entreprise :

22 mises en service liées à la sécurité

11 mises en services réglementaires

5 mises en service NavaX

Ces programmes comprenaient des déploiements pour trois des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, ainsi que certaines des premières mises en œuvre de capacités d'IA avancées dans le secteur.

« Nos équipes sont animées par le même sentiment d'urgence que celui de nos clients au quotidien », a déclaré Raj Hattarki, Directeur de l'exploitation. « Il s'agissait de programmes complexes et mondiaux, mais nous avons aidé nos clients à les mettre en œuvre plus rapidement sans compromettre la conformité ni mettre en danger les bases nécessaires à une réussite à long terme. En ce qui concerne NavaX en particulier, nous nous sommes concentrés sans relâche : sur l'accélération de la création de valeur. Chaque jour compte, car chaque jour perdu est autant d'occasions manquées pour nos clients ».

Innovation de produits : des fonctions d'IA à l'orchestration intelligente

ArisGlobal a réalisé d'importantes avancées en 2025, en faisant passer LifeSphere de fonctions d'IA isolées à un modèle opérationnel plus connecté et axé sur l'intelligence.

Parmi les principaux lancements, citons :

Unify , une couche d'orchestration des données qui relie les données relatives à la sécurité, à la réglementation, à la qualité et médicales, offrant ainsi une base commune pour la visibilité, la création de rapports et la prise de décision dans tous les domaines ;

, une couche d'orchestration des données qui relie les données relatives à la sécurité, à la réglementation, à la qualité et médicales, offrant ainsi une base commune pour la visibilité, la création de rapports et la prise de décision dans tous les domaines ; NavaX Insights , qui transforme les données opérationnelles et de sécurité en renseignements exploitables grâce à l'analyse en temps réel, à l'identification des tendances et à la surveillance des performances ;

, qui transforme les données opérationnelles et de sécurité en renseignements exploitables grâce à l'analyse en temps réel, à l'identification des tendances et à la surveillance des performances ; NavaX Agents, qui introduit l'IA agentique dans le domaine de la sécurité et de la réglementation

Aujourd'hui, NavaX soutient ses clients et traite collectivement 700 000 dossiers par an, et ce chiffre devrait atteindre 2,5 millions de dossiers d'ici à la mi-2026.

Le leadership d'ArisGlobal en matière d'innovation a été récompensé par le prix de l'innovation Frost & Sullivan 2025. L'entreprise a également continué à participer activement au Pacte européen sur l'IA, renforçant ainsi son engagement en faveur d'une IA responsable dans les environnements réglementés.

« L'année 2025 a marqué un tournant pour l'IA, qui a cessé d'être théorique et a commencé à donner des résultats », a déclaré Ann-Marie Orange, Directrice informatique et responsable mondial de la R&D. « Avec NavaX et Unify, les clients ne se contentent pas d'automatiser des tâches : ils orchestrent les données et les décisions à l'échelle de l'entreprise ».

Perspectives

S'appuyant sur une forte dynamique en 2025, ArisGlobal aborde 2026 avec, en point de mire, l'intensification de l'adoption de l'IA par les entreprises et l'élargissement de son rôle de partenaire technologique et d'intelligence des données pour les organisations mondiales des sciences de la vie.

« Cette année a permis de révéler le champ des possibles lorsque l'IA est déployée de manière responsable et dans le cadre d'opérations concrètes », a déclaré Aman Wasan, PDG d'ArisGlobal. « Alors que l'IA entre dans sa phase de développement d'entreprise, notre objectif est clair : l'orchestration intelligente, la confiance dès la conception et des résultats qui comptent pour les patients, les régulateurs et les équipes qui les soutiennent ».

