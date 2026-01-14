ArisGlobal beschleunigt Wachstum und KI-Einführung nach starker Leistung im Jahr 2025

Mehr als 100 neue und erweiterte LifeSphere-Kunden, 34 globale Inbetriebnahmen und die schnelle Einführung von NavaX auf Unternehmensebene zeigen eine starke Dynamik

BOSTON, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, ein KI-orientiertes Technologieunternehmen an der Spitze der Life Sciences und Entwickler von LifeSphere®, gab heute starke Ergebnisse für 2025 bekannt. Diese sind geprägt von anhaltendem Kundenwachstum, erfolgreichen globalen Einführungen sowie einer beschleunigten Annahme der KI-gestützten NavaX-Funktionen. Im Laufe des Jahres unterstützte ArisGlobal Pharma- und Life-Sciences-Organisationen dabei, ihre IT-Abläufe in den Bereichen Sicherheit, Regulierung sowie Forschung und Entwicklung zu modernisieren und KI von Pilotprogrammen in den Produktivbetrieb auf Unternehmensebene zu überführen.

Kundenwachstum und Expansion

Die Nachfrage nach KI-gestützter Modernisierung stieg im Jahr 2025 weiter an, da Unternehmen der Biowissenschaften versuchen, das wachsende Datenvolumen, die betriebliche Komplexität und den regulatorischen Druck zu bewältigen.

Die wichtigsten Highlights umfassen:

Über 100 neue Kunden sowie Kundenerweiterungen bei LifeSphere;

bei LifeSphere; 125 % mehr NavaX-Kunden als im Vorjahr, vor allem in den Bereichen Sicherheit und Regulierung

Dieses Wachstum spiegelt das wachsende Vertrauen der Kunden in die Fähigkeit von ArisGlobal wider, messbare Ergebnisse bereitzustellen, wobei viele Unternehmen über die anfänglichen Implementierungen hinaus auf breitere, bereichsübergreifende Anwendungsfälle expandieren.

„Kunden experimentieren nicht mehr mit KI – sie überführen sie in den operativen Betrieb", sagte Steve Nuckols, Leiter für Kundenmanagement. „Was wir sehen, ist eine klare Dynamik: größere Einführungen, schnellere Erweiterungen sowie ein wachsender Fokus auf Ergebnisse wie kürzere Durchlaufzeiten, mehr Konsistenz und Inspektionsbereitschaft."

Globale Einführungen und Bereitstellung in großem Maßstab

Im Jahr 2025 schloss ArisGlobal 38 globale Umsetzungen ab und untermauerte damit seinen Ruf als Anbieter komplexer, unternehmensweiter Programme:

22 Einführungen im Bereich Sicherheit

11 regulatorische Einführungen

5 NavaX-Einführungen

Zu diesen Programmen gehörten Einführungen für drei der zehn größten Pharmaunternehmen der Welt sowie einige der frühesten Einführungen fortschrittlicher KI-Funktionen in den Produktivbetrieb in der Branche.

„Unsere Teams arbeiten mit derselben Dringlichkeit, die unsere Kunden jeden Tag erleben", sagte Raj Hattarki, Betriebsleiter. „Das waren komplexe, globale Programme. Trotzdem haben wir Kunden schneller in den Produktivbetrieb gebracht, ohne Compliance zu beeinträchtigen oder die Grundlage zu vernachlässigen, die es für langfristigen Erfolg braucht. Besonders bei NavaX war unser Fokus klar und konsequent: den Weg zum messbaren Nutzen zu verkürzen. Jeder eingesparte Tag zählt, denn jeder verlorene Tag ist eine verpasste Chance, für unsere Kunden Wirkung zu erzielen."

Produktinnovation: Von KI-Funktionen bis zur intelligenten Orchestrierung

ArisGlobal erzielte 2025 erhebliche Produktfortschritte und entwickelte LifeSphere von isolierten KI-Funktionen hin zu einem stärker vernetzten, intelligenzgestützten Betriebsmodell weiter.

Zu den wichtigsten Neueinführungen gehören:

Unify , eine Datenorchestrierungsebene, die Sicherheits-, Regulierungs-, Qualitäts- sowie medizinische Daten verbindet – und damit eine gemeinsame Grundlage für domänenübergreifende Transparenz, Berichterstattung und Entscheidungsfindung schafft.

, eine Datenorchestrierungsebene, die Sicherheits-, Regulierungs-, Qualitäts- sowie medizinische Daten verbindet – und damit eine gemeinsame Grundlage für domänenübergreifende Transparenz, Berichterstattung und Entscheidungsfindung schafft. NavaX Insights , das Betriebs- und Sicherheitsdaten durch Echtzeit-Analysen, Trenderkennung sowie Leistungsüberwachung in verwertbare Informationen umwandelt.

, das Betriebs- und Sicherheitsdaten durch Echtzeit-Analysen, Trenderkennung sowie Leistungsüberwachung in verwertbare Informationen umwandelt. NavaX Agents, Einführung agentenbasierter KI in die Bereiche Sicherheit und Regulierung.

Heute unterstützt NavaX Kunden, die zusammen 700 000 Fälle pro Jahr bearbeiten, und diese Zahl wird voraussichtlich bis Mitte 2026 auf 2,5 Millionen Fälle ansteigen.

Die Innovationsführerschaft von ArisGlobal wurde mit dem Frost & Sullivan 2025 New Product Innovation Award ausgezeichnet. Das Unternehmen hat zudem seine aktive Teilnahme am EU-KI-Pakt fortgesetzt und damit sein Bestreben für verantwortungsvolle KI in regulierten Umgebungen bekräftigt.

„2025 kennzeichnet einen Wendepunkt: KI war nicht länger Theorie, sondern lieferte Ergebnisse", sagte Ann-Marie Orange, IT-Leiterin sowie globale Leiterin für Forschung und Entwicklung. „Mit NavaX und Unify automatisieren Kunden nicht nur Aufgaben, sondern orchestrieren Daten und Entscheidungen im gesamten Unternehmen."

Blick in die Zukunft

Aufbauend auf der starken Dynamik im Jahr 2025 konzentriert sich ArisGlobal im Jahr 2026 auf die Skalierung der KI-Anwendung in Unternehmen sowie auf den Ausbau seiner Rolle als Datenanalyse- und Technologiepartner für globale Life-Science-Unternehmen.

„Dieses Jahr hat bewiesen, was möglich ist, wenn KI verantwortungsbewusst eingesetzt und für den realen Betrieb entwickelt wird", sagte Aman Wasan, Geschäftsführer von ArisGlobal. „Da KI in die Unternehmensphase eintritt, ist unser Fokus klar: Intelligente Orchestrierung, Vertrauen durch Design und Ergebnisse, die für Patienten, Aufsichtsbehörden sowie Teams, die sie unterstützen, wichtig sind."

Informationen zu ArisGlobal

ArisGlobal, ein KI-orientiertes Technologieunternehmen und Entwickler von LifeSphere®, verändert die Art und Weise, wie die erfolgreichsten Life-Sciences-Unternehmen von heute Durchbrüche entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. ArisGlobal hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über regionale Niederlassungen in Europa, Indien, Japan sowie in China. Für weitere Updates folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn oder www.arisglobal.com.

