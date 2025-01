ArisGlobal annonce une croissance significative de sa clientèle et des innovations de produits sans précédent en 2024

11 nouveaux clients LifeSphere nets, 57 mises en service clients et l'adoption accrue de NavaX

BOSTON, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, une société technologique innovante à la pointe des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a annoncé aujourd'hui que 2024 serait une année charnière, marquée par une croissance notable de la clientèle, un nombre record de déploiements au niveau mondial et la création et le lancement de technologies de nouvelle génération dans le cadre de LifeSphere NavaX.

Acquisition et expansion de la clientèle

Les plate-formes de sécurité et de réglementation LifeSphere s'appuient sur une technologie de pointe pour améliorer les flux de travail, accroître l'efficacité et réduire les coûts, et de plus en plus d'organisations adoptent ces solutions. ArisGlobal fait état d'une croissance significative de sa clientèle tout au long de l'année 2024 :

11 nouveaux clients pharmaceutiques LifeSphere nets de premier plan, acquis de janvier à décembre ;

91 clients ont développé leurs activités, démontrant ainsi le succès continu des solutions LifeSphere ;

Forte croissance de la clientèle dans la région Asie-Pacifique ; augmentation de 40 % en glissement annuel du nombre de nouveaux clients dans la région APAC.

Toujours en 2024, ArisGlobal a annoncé son programme « Most Valued Customer » en vue de continuer à forger des expériences client approfondies avec ses clients les plus stratégiques. Les membres bénéficient d'avantages exclusifs, notamment d'une assistance de premier ordre, d'un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités, d'une contribution à l'innovation des produits et d'invitations aux événements industriels d'ArisGlobal.

Steve Nuckols, chef du service client, a déclaré : « Notre croissance en 2024 reflète le retour sur investissement tangible assuré par nos solutions à nos clients dans le monde entier. En écoutant activement nos clients et en améliorant continuellement nos offres, nous favorisons la satisfaction et l'innovation. En outre, notre succès dans la région APAC témoigne de notre engagement à nous développer sur les marchés clés et à répondre aux besoins spécifiques de nos clients à l'échelle mondiale ».

Succès des déploiements et des services de conseil au niveau mondial

Les experts d'ArisGlobal excellent dans la planification, la mise en oeuvre et le déploiement de solutions basées sur le nuage pour les utilisateurs du monde entier, réalisant une augmentation notable de 23 % par rapport à l'année précédente dans le nombre total de mises en service de LifeSphere.

Avec la confiance que les clients portent à LifeSphere, ArisGlobal a constaté un élan impressionnant des mises en service, notamment :

57 mises en service au total dans les domaines de la sécurité et de la réglementation ;

14 mises en service totales dans la région APAC, ce qui représente une augmentation de 40 % en glissement annuel ;

Déploiements pour trois des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales.

Raj Hattarki, directeur de l'exploitation, a déclaré : « Notre capacité à fournir une assistance de bout en bout avant, pendant et après les déploiements de LifeSphere est la pierre angulaire de notre succès. Forts de notre expertise dans le domaine des sciences de la vie, nous aidons les entreprises à se développer et à relever des défis complexes. Cette approche assure le succès de nos clients et renforce la confiance qu'ils placent en nous pour obtenir des résultats ».

Innovation produit

ArisGlobal a investi dans l'innovation produit à un rythme sans précédent tout au long de l'année 2024. La société a lancé, développé et déployé LifeSphere NavaX, un moteur d'informatique cognitive de nouvelle génération pour accélérer la numérisation de l'informatique de R&D en s'appuyant sur des technologies avancées telles que les grands modèles de langage (LLM) et l'IA générative (GenAI).

Depuis son lancement, l'entreprise a introduit des produits et des fonctionnalités avancés dans les offres de sécurité et règlementation de LifeSphere, apportant aux clients des gains d'efficacité de plus de 50 % avec une précision de 90 %. Ces solutions sont indépendantes du système, de nature modulaire, et peuvent être mises en œuvre rapidement, dans un délai de trois à six mois :

Advanced Intake – La solution la plus avancée du secteur pour automatiser la collecte des données de sécurité ; elle révolutionne l'approche traditionnelle de la collecte des cas d'événements indésirables grâce à l'application des technologies d'extraction dynamique des données et de génération de récits.

Advanced Signals – Obtenez une vitesse, une précision et une exactitude inégalées dans la détection des signaux, tout en obtenant les informations nécessaires pour agir en toute confiance et prévenir de manière proactive les problèmes de sécurité.

Literature Intelligence – Tirez parti de l'extraction dynamique de données pour la réception et l'évaluation de la documentation, spécialement conçue pour automatiser les flux de travail afin d'accroître l'efficacité et la précision des données.

Health Authority Interactions – Permet aux équipes réglementaires de gagner en rapidité et en précision afin d'éviter les réponses tardives des autorités sanitaires ; améliore la clarté pour une meilleure prise de décision, tout en améliorant la qualité, la conformité et les connaissances grâce à l'application de la technologie de génération de récits.

Regulatory Intelligence - Améliore l'efficacité de la saisie, du traitement et de la distribution des informations réglementaires en réduisant les risques de non-conformité et en améliorant la prise de décision grâce à l'automatisation ; tire parti de l'extraction dynamique des données.

Aujourd'hui, quatre sociétés pharmaceutiques mondiales ont adopté LifeSphere NavaX, affirmant sa valeur dans la transformation des flux de travail dans les domaines de la sécurité, de la réglementation et des affaires médicales. Cette réalisation souligne le rôle de NavaX dans l'avancement des processus de pharmacovigilance.

En outre, en 2024, ArisGlobal a lancé un premier GenAI Council et des forums CXO Connect, en février et août 2024 respectivement. Ces initiatives offrent une plate-forme de collaboration aux cadres de l'industrie pharmaceutique et aux leaders de l'industrie pour explorer et façonner l'avenir de la R&D ; elles favorisent un débat constructif sur les applications pratiques de l'IA générative dans les sciences de la vie.

Ann-Marie Orange, DSI et responsable mondial de la R&D, a déclaré : « Nous nous attachons à fournir des technologies qui répondent directement aux défis auxquels nos clients sont confrontés. Avec NavaX, nous déployons les innovations pratiques et évolutives dont nos clients ont le plus besoin. Notre engagement en faveur de l'application stratégique de la technologie nous permet d'obtenir des résultats concrets dans un secteur qui évolue rapidement ».

Perspectives d'avenir

Les réalisations d'ArisGlobal en 2024 ouvrent la voie à la poursuite des progrès et de l'innovation en 2025. L'entreprise reste fidèle à sa mission, qui est de permettre aux entreprises du secteur des sciences de la vie de disposer de solutions qui favorisent l'efficacité, la conformité aux réglementations et l'amélioration des résultats pour les patients.

Aman Wasan, PDG d'ArisGlobal, affirme enfin : « Le secteur des sciences de la vie doit faire face à des coûts de R&D croissants, à des exigences réglementaires accrues et à des flux de travail obsolètes. ArisGlobal s'engage à résoudre ces défis urgents au travers d'une utilisation intelligente et efficace de la technologie, afin de débloquer et d'offrir des avantages via LifeSphere NavaX. Pour ce qui est de l'avenir, nous continuerons à favoriser les avancées qui donnent à nos clients les moyens de réussir et de transformer l'avenir des sciences de la vie ».

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal, société de technologie innovante dans le domaine des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, transforme la manière dont les sociétés de sciences de la vie les plus prospères créent des percées et mettent de nouveaux produits sur le marché. ArisGlobal a son siège aux États-Unis et des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour plus d'informations, suivez ArisGlobal sur LinkedIn ou visitez arisglobal.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1510670/ArisGlobal_Logo.jpg