ArisGlobal bringt NavaX Translation auf den Markt, um manuelle Übersetzungen in der globalen Pharmakovigilanz zu eliminieren

BOSTON, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, ein führendes KI-Technologieunternehmen im Bereich Life Sciences und Entwickler von LifeSphere®, hat kürzlich die Einführung von NavaX Translation bekannt gegeben, einer neuen Lösung, die im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit TransPerfect Life Sciences bereitgestellt wird. NavaX Translation integriert zertifizierte, pharmakonforme Übersetzungen und mehrsprachige Inhalte direkt in die Arbeitsabläufe von LifeSphere Safety und ermöglicht so eine schnellere, genauere und vollständig konforme mehrsprachige Fallbearbeitung auf globaler Ebene.

Globale Pharmakovigilanz-Teams sehen sich mit einer steigenden Anzahl von Sicherheitsberichten konfrontiert, die in verschiedenen Sprachen eingereicht werden und oft einen manuellen Export, die Koordination mit Drittanbietern, eine Überprüfung im jeweiligen Land und den erneuten Import in Sicherheitssysteme erfordern. NavaX Translation beseitigt diese Reibungsverluste vollständig.

Durch intelligente Spracherkennung werden nicht-englische Sicherheitsformulare automatisch identifiziert und zur zertifizierten Übersetzung weitergeleitet, wobei pharmaspezifische KI-Modelle und erfahrene Linguisten von TransPerfect zum Einsatz kommen. Die übersetzten Formulare und Daten werden nahtlos über eine API an LifeSphere Safety zurückgesendet, wodurch sich der Zeitaufwand für das Übersetzungsmanagement von mehreren Stunden manueller Arbeit pro Fall auf wenige Minuten reduziert.

NavaX Translation wurde speziell für regulierte Life-Science-Umgebungen entwickelt und kombiniert KI-Effizienz mit menschlicher Sprachkompetenz:

Automatisierte mehrsprachige Erfassung mit sofortiger Spracherkennung

mit sofortiger Spracherkennung Zertifizierte, pharmagerechte Übersetzungen unter Verwendung lebenswissenschaftsspezifischer Modelle und erfahrener Linguisten

unter Verwendung lebenswissenschaftsspezifischer Modelle und erfahrener Linguisten Nahtlose API-Integration mit LifeSphere Safety - kein manueller Export oder Re-Import

mit LifeSphere Safety - kein manueller Export oder Re-Import Compliance-konforme Ausgabe , die globale regulatorische Anforderungen unterstützt

, die globale regulatorische Anforderungen unterstützt Skalierbare Abläufe für die Bearbeitung großer Fallzahlen in mehreren Märkten

„NavaX Translation spiegelt unser Engagement wider, intelligente Automatisierung direkt in zentrale Arbeitsabläufe zu integrieren", so Jason Bryant, Senior Vice President, AI & Data Product Management. „Durch die Partnerschaft mit TransPerfect liefern wir Übersetzungen, die den Anforderungen an Qualität, Compliance und Umfang der globalen Pharmakovigilanz entsprechen – ohne die Betriebsabläufe zu verkomplizieren."

Die Einführung baut auf der anhaltenden Dynamik der NavaX-Plattform auf, die derzeit mehr als 1 Million Sicherheitsfälle verarbeitet, wobei das Volumen bis Mitte 2026 voraussichtlich 2,5 Millionen Fälle erreichen wird. Die Leistungskennzahlen von NavaX zeigen weiterhin eine Datengenauigkeit von über 95 %, Effizienzsteigerungen von über 30 % und einen branchenführenden ROI.

„Durch die Partnerschaft mit ArisGlobal integrieren wir validierte Übersetzungen in eine wirklich intelligente Sicherheitsplattform, die es Life-Science-Unternehmen ermöglicht, weltweit mit Zuversicht, Geschwindigkeit und regulatorischer Sicherheit zu skalieren", so Kevin Obarski, Chief Growth Officer von TransPerfect.

NavaX Translation ist für LifeSphere Safety-Kunden ab Juli 2026 verfügbar.

